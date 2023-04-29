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أثارت جنونه.. ما فعله فيل عملاق بامرأة شبه عارية صادم (فيديو)

تقتل الأفيال نحو 100 شخص في الهند سنوياً وفقاً لإحصائيات الصندوق العالمي للحياة البرية

كتب خالد الأحمد
الفيل انتقم من المرأة بعدما خدعته watanserb.com
الفيل انتقم من المرأة بعدما خدعته
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وطن- تعرّضت امرأة لموقفٍ مرعب في الهند، عندما ضربها فيلٌ بخرطومه بشكل مفاجئ وغير متوقّع، مما جعلها تطير في الهواء من شدة الضربة، بعد أن كانت تحاول أن تداعبَه وتطعمَه بيدها.

وأظهرت لقطات فيديو المرأة وهي تقرب “الموز” من فم الفيل العملاق لتخدعه دون أن تُطعمَه، وكانت الابتسامة تعلو وجهها دون أن تدري ماذا ينتظرها.

الفيل انتقم من المرأة بعدما خدعته

وسُمعت وهي تقول في المقطع: “ما أروعه”. وفجأة اقترب الفيل منها وشوهدت وهي تُسقط فردة من حذائها، وحينما حاولت التقاطها مدّ الفيل خرطومه وضربها بعنف.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أنّ الحادثة وقعت في إحدى غابات الهند، وكانت المرأة تحاول رفع قرن موز نحو فم المخلوق الضخم قبل أن تتراجع تمامًا كما فتح فمه ليقضم بصوتٍ عالٍ.

فبدأ الفيل المغتاظ من الخداع بالتأرجّح ودفعها إلى الأمام بخرطومه، لتطير في الهواء.

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ويظهر أنّ الكاميرا بدأت بالاهتزاز جرّاء حالة الرعب التي انتابت مَن كان يحملها من المشهد المخيف.

وقبل الهجوم المفاجئ بقليل، كان من الممكن سماع صوت المرأة وهي تقول مخاطِبةً الفيل: “ما أروعك”.

الفيل انتقم من المرأة بعدما خدعته
الفيل انتقم من المرأة بعدما خدعته

ذكاء الفيلة

وتمّت مشاركة لقطات من الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سوزانتا ناندا، موظف خدمة الغابات الهندية الذي غالبًا ما يشارك محتوًى مثيرًا للاهتمام عن الحياة البرية عبر الإنترنت.

ما فعله فيل عملاق بامرأة شبه عارية watanserb.com
ما فعله فيل عملاق بامرأة شبه عارية

وعلّق على الفيديو: “لا يمكنك أن تخدع فيلًا على الرغم من ترويضه. إنها واحدة من أكثر الحيوانات ذكاءً في الأسر”.

وأثار الفيديو ردودًا عديدة من المستخدمين، وعبّر كثيرون عن قلقهم بشأن صحة المرأة بعد الحادث المروّع، وعلّق أحد المستخدمين قائلاً: “أتمنى أن تكون نجت من الهجوم”.

وكتب مستخدم آخر: “لا بد أنها عانت من عدة كسور”.

بينما علّق مستخدم ثالث: “يجب على البشر أن يفهموا أن الحياة البرية هي روح رائعة وعلينا احترام كيان هذه الحيوانات ، لا أن نتعجرف معهم ونتعامل بسلوكنا البشري معهم”.

وقال صاحب حساب باسم “كناز“: “صحيح أن العديد من السائحين يأخذون الأفيال كأمر مسلم به مثل كلب أليف ، ولكنها يمكن أن تأخذ حياتك في جزء من الثانية ، فالحيوان البري دائمًا ما يكون بريًا”.

وروت “سونالي داز” قصةً مشابهة حين ذهبت مع ابن عمها لإطعام فيل أليف صغير ولسبب ما، انزعج وألقى ابن عمها بخفّة على بعد ياردات قليلة.

وتمّ نقله إلى المستشفى مصابًا بإصابة شديدة في العين وخدوش.

وأضافت متحدّثةً عن الأفيال: “هذه هي قوة جذعهم. لا يجب العبث بها”.

وحذّر “ساكات بوميك” من الفيلة التي تعدّ أخطر شيء في الغابة الهندية.

وأضاف أنّه عندما يتجوّل دائمًا في الغابة وحولها، يحرص على مراقبة هذه الحيوانات الضخمة والبقاء دائمًا على بُعد 100 متر منهم عندما يراهم.

جدير بالذكر، أنّ الأفيال تقتل نحو 100 شخص في الهند سنوياً، وفقاً لإحصائيات الصندوق العالمي للحياة البرية.

وتحاول الحكومة الهندية الحدّ من حوادث الأفيال عبر وضع أطواق لاسلكية عليها، وإرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين. وذلك عند تجوّل هذه الحيوانات في المناطق المأهولة بالسكان.

المصدرتويتر، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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