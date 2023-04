أثارت جنونه.. ما فعله فيل عملاق بامرأة شبه عارية صادم (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تعرّضت امرأة لموقفٍ مرعب في الهند، عندما ضربها فيلٌ بخرطومه بشكل مفاجئ وغير متوقّع، مما جعلها تطير في الهواء من شدة الضربة، بعد أن كانت تحاول أن تداعبَه وتطعمَه بيدها.

وأظهرت لقطات فيديو المرأة وهي تقرب “الموز” من فم الفيل العملاق لتخدعه دون أن تُطعمَه، وكانت الابتسامة تعلو وجهها دون أن تدري ماذا ينتظرها.

الفيل انتقم من المرأة بعدما خدعته

وسُمعت وهي تقول في المقطع: “ما أروعه”. وفجأة اقترب الفيل منها وشوهدت وهي تُسقط فردة من حذائها، وحينما حاولت التقاطها مدّ الفيل خرطومه وضربها بعنف.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أنّ الحادثة وقعت في إحدى غابات الهند، وكانت المرأة تحاول رفع قرن موز نحو فم المخلوق الضخم قبل أن تتراجع تمامًا كما فتح فمه ليقضم بصوتٍ عالٍ.

فبدأ الفيل المغتاظ من الخداع بالتأرجّح ودفعها إلى الأمام بخرطومه، لتطير في الهواء.

ويظهر أنّ الكاميرا بدأت بالاهتزاز جرّاء حالة الرعب التي انتابت مَن كان يحملها من المشهد المخيف.

وقبل الهجوم المفاجئ بقليل، كان من الممكن سماع صوت المرأة وهي تقول مخاطِبةً الفيل: “ما أروعك”.

ذكاء الفيلة

وتمّت مشاركة لقطات من الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سوزانتا ناندا، موظف خدمة الغابات الهندية الذي غالبًا ما يشارك محتوًى مثيرًا للاهتمام عن الحياة البرية عبر الإنترنت.

وعلّق على الفيديو: “لا يمكنك أن تخدع فيلًا على الرغم من ترويضه. إنها واحدة من أكثر الحيوانات ذكاءً في الأسر”.

وأثار الفيديو ردودًا عديدة من المستخدمين، وعبّر كثيرون عن قلقهم بشأن صحة المرأة بعد الحادث المروّع، وعلّق أحد المستخدمين قائلاً: “أتمنى أن تكون نجت من الهجوم”.

وكتب مستخدم آخر: “لا بد أنها عانت من عدة كسور”.

بينما علّق مستخدم ثالث: “يجب على البشر أن يفهموا أن الحياة البرية هي روح رائعة وعلينا احترام كيان هذه الحيوانات ، لا أن نتعجرف معهم ونتعامل بسلوكنا البشري معهم”.

وقال صاحب حساب باسم “كناز“: “صحيح أن العديد من السائحين يأخذون الأفيال كأمر مسلم به مثل كلب أليف ، ولكنها يمكن أن تأخذ حياتك في جزء من الثانية ، فالحيوان البري دائمًا ما يكون بريًا”.

وروت “سونالي داز” قصةً مشابهة حين ذهبت مع ابن عمها لإطعام فيل أليف صغير ولسبب ما، انزعج وألقى ابن عمها بخفّة على بعد ياردات قليلة.

وتمّ نقله إلى المستشفى مصابًا بإصابة شديدة في العين وخدوش.

وأضافت متحدّثةً عن الأفيال: “هذه هي قوة جذعهم. لا يجب العبث بها”.

وحذّر “ساكات بوميك” من الفيلة التي تعدّ أخطر شيء في الغابة الهندية.

وأضاف أنّه عندما يتجوّل دائمًا في الغابة وحولها، يحرص على مراقبة هذه الحيوانات الضخمة والبقاء دائمًا على بُعد 100 متر منهم عندما يراهم.

جدير بالذكر، أنّ الأفيال تقتل نحو 100 شخص في الهند سنوياً، وفقاً لإحصائيات الصندوق العالمي للحياة البرية.

وتحاول الحكومة الهندية الحدّ من حوادث الأفيال عبر وضع أطواق لاسلكية عليها، وإرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين. وذلك عند تجوّل هذه الحيوانات في المناطق المأهولة بالسكان.