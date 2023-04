موقف مؤثر لمراسلة “سكاي نيوز” البريطانية بعد أن تفاجأت بخالها العائد من السودان! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- نشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية مقطع فيديو مؤثر لمراسلتها السودانية يسرا الباقر بعد أن تفاجأت بأن خالها من ضمن الواصلين إلى ميناء جدة السعودي بعد أن تم إجلائهم من الخرطوم عبر سفينة عسكرية سعودية.

ووفقا للفيديو، وأثناء تغطيتها لوصول الذين تم إجلائهم من السودان، تفاجأت يسرا الباقر بوجود خالها “محسن” الجراح الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بين الواصلين، لتصرخ “هذا خالي”، قبل أن تتوجه إليه وتأخذه بالأحضان وتتبادل معه أطراف الحديث، في مشهد أثار شجون الحاضرين.

وخلال اللقاء القصير الذي جمعهما، لم تتمالك مراسلة “سكاي نيوز” دموعها وهي تسأل خالها “ما إحساسك؟”، ليرد خالها قائلا: “الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية”.

وبحسب الفيديو، أخبرت يسرا الباقر خالها أنها ستخبر أهلها أنه وصل سالما إلى جدة، وأضافت بتلقائية: “سأبلغ والدتي. سنتجمع في السودان إن شاء الله”.

'I didn't know that you came here.'

As evacuees arrive in Jeddah from Sudan, Sky's @YousraElbagir, finds her uncle in the crowds. Mohsin, a Sudanese-American surgeon, boarded a ship in Port Sudan to escape the fighting in Khartoumhttps://t.co/hihS4akeuZ pic.twitter.com/u8m0m5RvLv

— Sky News (@SkyNews) April 27, 2023