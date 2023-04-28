موقف مؤثر لمراسلة “سكاي نيوز” البريطانية بعد أن تفاجأت بخالها العائد من السودان! (شاهد)

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وطن- نشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية مقطع فيديو مؤثر لمراسلتها السودانية يسرا الباقر بعد أن تفاجأت بأن خالها من ضمن الواصلين إلى ميناء جدة السعودي بعد أن تم إجلائهم من الخرطوم عبر سفينة عسكرية سعودية.

ووفقا للفيديو، وأثناء تغطيتها لوصول الذين تم إجلائهم من السودان، تفاجأت يسرا الباقر بوجود خالها “محسن” الجراح الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بين الواصلين، لتصرخ “هذا خالي”، قبل أن تتوجه إليه وتأخذه بالأحضان وتتبادل معه أطراف الحديث، في مشهد أثار شجون الحاضرين.

وخلال اللقاء القصير الذي جمعهما، لم تتمالك مراسلة “سكاي نيوز” دموعها وهي تسأل خالها “ما إحساسك؟”، ليرد خالها قائلا: “الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية”.

وبحسب الفيديو، أخبرت يسرا الباقر خالها أنها ستخبر أهلها أنه وصل سالما إلى جدة، وأضافت بتلقائية: “سأبلغ والدتي. سنتجمع في السودان إن شاء الله”.

'I didn't know that you came here.' As evacuees arrive in Jeddah from Sudan, Sky's @YousraElbagir, finds her uncle in the crowds. Mohsin, a Sudanese-American surgeon, boarded a ship in Port Sudan to escape the fighting in Khartoumhttps://t.co/hihS4akeuZ pic.twitter.com/u8m0m5RvLv — Sky News (@SkyNews) April 27, 2023

وفر عشرات الآلاف من السودان على مدار الأيام الماضية، هربا من الصراع الدائر منذ 15 أبريل الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حين قامت العديد من الدول بإجلاء رعاياها إما بنفسها أو من عن طريق السفن العسكرية السعودية.

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وبحسب تقرير لرويترز، قامت عدة دول بإجلاء رعاياها جوا ، بينما سافر البعض عبر بورتسودان على البحر الأحمر ، على بعد 800 كيلومتر (500 ميل) برا من الخرطوم.

ونشرت الوكالة في تقرير لها جهود عدد من الدول تم بذلها لإجلاء رعاياها على النحو التالي:

مصر

وأجلت مصر إجمالي 5327 مصريًا ، تم إجلاء 2648 منهم يوم الخميس. وقالت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان منفصل ، الخميس ، إن نحو 16 ألف شخص عبروا الحدود من السودان إلى مصر ، بينهم 14 ألف سوداني.

وحتى صباح الثلاثاء ، نقلت بعثة إجلاء ألمانية ما مجموعه 500 شخص من أكثر من 30 دولة إلى بر الأمان ، بما في ذلك مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأمريكيون بالإضافة إلى ألمان. وقالت برلين إن رحلاتها ستنتهي يوم الثلاثاء.

فرنسا

قالت الحكومة الفرنسية يوم الخميس إنها أجلت حتى الآن ما مجموعه 936 شخصا من السودان. وقالت وزارة الخارجية إن من تم إجلاؤهم ليس فقط مواطنين فرنسيين ولكن أيضا بريطانيين وأمريكيين وكنديين وإثيوبيين وهولنديين وإيطاليين وسويديين.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره لفرنسا على “مساعدتها الحيوية في نقل 400 من أفراد الأمم المتحدة وعائلاتهم إلى خارج السودان ، حيث نقلت البحرية الفرنسية 350 فردًا من بورتسودان إلى جدة في المملكة العربية السعودية ليلة الثلاثاء ، بينما كان على متنها أكثر من 70 فردًا. طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الفرنسية إلى نجامينا في تشاد قادمة من الفاشر في السودان يوم الخميس.

إيطاليا

وأجلت طائرات عسكرية إيطالية حلقت من جيبوتي 83 إيطاليا و 13 آخرين خلال الليل بينهم أطفال والسفير الإيطالي.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إن بعض العاملين في المنظمات غير الحكومية والمبشرين الإيطاليين قرروا البقاء في السودان ، بينما نُقل 19 آخرون إلى مصر قبل يومين.

بريطانيا

وقالت بريطانيا إنها بدأت عملية إجلاء “واسعة النطاق” لرعاياها يوم الثلاثاء مع إعطاء الأولوية للعائلات التي لديها أطفال وكبار السن والعجزة. غادرت أول رحلة إجلاء ومن المتوقع أن تكون طائرتان أخريان خلال الليل.

وأجلت 897 شخصا في ثماني رحلات جوية بريطانية حتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش يوم الخميس مع المزيد من الرحلات القادمة.

وتقدر الحكومة أن هناك نحو 4000 بريطاني في السودان. وأجلت دبلوماسييها وعائلاتهم يوم السبت.

وقالت قبرص إنها فعّلت آلية إنقاذ إنسانية بناء على طلب بريطانيا للسماح لدول ثالثة باستخدامها لاستقبال وإعادة المواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان. قبرص هي موطن لقاعدتين عسكريتين بريطانيتين كبيرتين.

هولندا

وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا إنه تم إجلاء نحو 100 هولندي من السودان منذ يوم الأحد.

غادر النصف في أربع رحلات إجلاء هولندية إلى الأردن ، والتي نقلت أيضًا حوالي 70 شخصًا من 14 دولة أخرى.

تهدف هولندا إلى إجلاء ما مجموعه حوالي 150 مواطنًا هولنديًا ، وقدمت طائرتين عسكريتين للجهود الدولية ، وهي متاحة أيضًا للجنسيات الأخرى.

الولايات المتحدة

وأجلت القوات الأمريكية دبلوماسيين أمريكيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب يوم السبت.

وقالت واشنطن يوم الاثنين إن عشرات الأمريكيين يسافرون براً في قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورتسودان وإن عشرات آخرين أعربوا عن رغبتهم في المغادرة. وقالت إنها تقوم بنشر عتاد بحري للمساعدة في عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر.

روسيا

ولم تعلن روسيا بعد عن أي إجلاء لسفارتها أو رعاياها من الخرطوم. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الروس في السودان على اتصال وثيق بموسكو.

التعاون والمشاورات مستمرة على مدار الساعة ، وهناك احتمالات مختلفة قيد البحث. في الوقت الحالي ، لم يتم اتخاذ أي قرار.

اليابان

قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنه تم إجلاء جميع اليابانيين الذين كانوا يرغبون في المغادرة.

وقال إن 45 غادروا مساء الاثنين على متن رحلة عسكرية يابانية ، وغادر ثمانية آخرون بمساعدة فرنسا وجماعات أخرى.

سويسرا

أغلقت سويسرا بالفعل سفارتها وأجلت جميع الموظفين السويسريين وعائلاتهم.

الصين

قالت الصين إن معظم المواطنين الصينيين تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى الدول المجاورة. ونشرت وزارة الدفاع سفنا حربية لنقل المواطنين وإجلائهم يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية ، في الفترة ما بين الثلاثاء والخميس ، تم نقل ما يقرب من 800 شخص عن طريق البحر وسافر أكثر من 300 شخص إلى الدول المجاورة للسودان برا. وقالت الوزارة إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

أصدرت القنصلية العامة الصينية في جدة ، اليوم الأربعاء ، إشعارًا للمواطنين الذين يخططون للإجلاء إلى المملكة العربية السعودية للدخول عبر ميناء جدة الإسلامي.

الهند

موراليداران وزير خارجية البلاد الصغير قال إن أكثر من 1200 هندي تم إجلاؤهم من السودان وصلوا إلى جدة في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم الخميس ، وسيعادون قريبًا إلى الهند.

إندونيسيا

وقالت وزارة الخارجية إن ما يقرب من 400 إندونيسي تم إجلاؤهم من السودان عادوا إلى إندونيسيا صباح الجمعة من بين 900 إندونيسي تم إجلاؤهم.

كندا

قال مسؤولون حكوميون كبار إن كندا نفذت أول عملية إجلاء لها في السودان يوم الخميس ، حيث نقلت أكثر من 100 شخص ، من بينهم كنديون ومواطنون آخرون ، في رحلتين من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند يوم الأربعاء إن كندا ستنشر حوالي 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان الذي مزقته الحرب. تم بالفعل إجلاء حوالي 180 كنديًا بمساعدة دول أخرى.

وهناك حوالي 1800 كندي في السودان ، منهم حوالي 700 طلبوا المساعدة من وزارة الخارجية ، بحسب الحكومة الكندية.

أوكرانيا

قالت أوكرانيا إنها أنقذت 87 من مواطنيها – معظمهم من الطيارين وفنيي الطائرات وعائلاتهم – من بين إجمالي 138 مدنيا ، من بينهم مواطنو جورجيا وبيرو.

كينيا

قالت وزارة الخارجية الكينية يوم الخميس إن الحكومة أجلت 342 شخصا وصلوا إلى جدة في المملكة العربية السعودية من بورتسودان.

جنوب أفريقيا

وقالت جنوب إفريقيا إنها تتوقع مغادرة آخر 12 من مواطنيها المعروف أنهم موجودون في السودان يوم الثلاثاء.