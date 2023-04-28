لحظات مرعبة.. طائرة عسكرية تركيةتتعرض لإطلاق نار في السودان وتسرب الوقود في الجو (شاهد)

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وطن- أظهرت صور مروعة طائرة إجلاء مليئة بثقوب إثر تعرضها لإطلاق الرصاص حيث شوهد الوقود وهي يتسرب منها بعد هبوطها في السودان.

وزُعم أن طائرة النقل التركية من طراز C-130 أطلق عليها النار من قبل مقاتلي الميليشيات بأسلحة صغيرة أثناء هبوطها في مطار وادي السيدة الذي يسيطر عليه البريطانيون على بعد 14 ميلاً شمال الخرطوم.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام في حوالي الساعة 7.25 بالتوقيت المحلي وهي تخضع الآن للإصلاحات مع استمرار الإجلاء الدولي الضخم.

وزعم الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع (المتمردين) تعمل على “عرقلة جهود الإخلاء بمثل هذا السلوك الخطير” – حتى مع تمديد وقف إطلاق النار الهش الليلة الماضية لمدة 72 ساعة أخرى.

ونفت الجماعات المتمردة إطلاق النار على الطائرة.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تتضرر فيها طائرة إجلاء أجنبية بسبب القتال منذ أن بدأ الجسر الجوي الضخم في إخراج الأجانب من السودان الذي مزقته الحرب.

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وهزت انفجارات عنيفة وإطلاق نار العاصمة السودانية خلال الأيام القليلة الماضية – على الرغم من الهدنة.

ويسلط الحادث الضوء على الخطر الذي يواجه البعثة – حيث لا يزال المئات ، إن لم يكن الآلاف ، من البريطانيين محاصرين حيث تم انتشال حوالي 900 حتى الآن .

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه وزير الخارجية جيمس كليفرلي جميع مواطني المملكة المتحدة الراغبين في الفرار من السودان على التقدم “بأسرع ما يمكن”.

ومن المحتمل أن يكون الإجلاء قد حصل على مزيد من الوقت عندما أبرم الجنرالات المنافسون الصفقة مع اقتراب موعد منتصف الليل لاستئناف القتال الضاري.

وكان من المقرر أن تستمر الرحلات الجوية بغض النظر عن ذلك ، لكن الاشتباكات المكثفة ستضيف ضغطًا إضافيًا على العملية وقد حذر السيد كليفرلي من أن المهمة قد تصبح “مستحيلة”.

ومع ذلك ، لا يزال البريطانيون يواجهون تحديات من الفوضى أثناء محاولتهم الوصول إلى المطار.

ووردت تقارير عن وجود قناصين في الشوارع واستئناف الضربات الجوية ونقص مزمن في الوقود مما يعيق جهود البريطانيين للفرار.

تسير رحلات الإجلاء التي تستخدم طائرات النقل العسكرية من طراز هرقل وأطلس في حلقة من الخرطوم إلى قبرص.

ويشارك حوالي 1400 جندي بريطاني في مهمة إجلاء السودان التي وصفت بأنها أكثر صعوبة من الهروب المحموم من العاصمة الأفغانية كابول في عام 2021 .