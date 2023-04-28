الجمعة, أبريل 28, 2023
الرئيسيةالهدهدلحظات مرعبة.. طائرة عسكرية تركيةتتعرض لإطلاق نار في السودان وتسرب الوقود...
الهدهد

لحظات مرعبة.. طائرة عسكرية تركيةتتعرض لإطلاق نار في السودان وتسرب الوقود في الجو (شاهد)

الطائرة تعرضت لإطلاق النار أثناء هبوطها في مطار وادي السيدة الذي يسيطر عليه البريطانيون على بعد 14 ميلاً شمال الخرطوم

كتب سالم حنفي
طائرة عسكرية تركيةتتعرض لإطلاق نار في السودان watanserb.com
طائرة عسكرية تركيةتتعرض لإطلاق نار في السودان
- Advertisement -

وطن- أظهرت صور مروعة طائرة إجلاء مليئة بثقوب إثر تعرضها لإطلاق الرصاص حيث شوهد الوقود وهي يتسرب منها بعد هبوطها في السودان.

وزُعم أن طائرة النقل التركية من طراز C-130 أطلق عليها النار من قبل مقاتلي الميليشيات بأسلحة صغيرة أثناء هبوطها في مطار وادي السيدة الذي يسيطر عليه البريطانيون على بعد 14 ميلاً شمال الخرطوم.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام في حوالي الساعة 7.25 بالتوقيت المحلي وهي تخضع الآن للإصلاحات مع استمرار الإجلاء الدولي الضخم.

وزعم الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع (المتمردين) تعمل على “عرقلة جهود الإخلاء بمثل هذا السلوك الخطير” – حتى مع تمديد وقف إطلاق النار الهش الليلة الماضية لمدة 72 ساعة أخرى.

طائرة عسكرية تركيةتتعرض لإطلاق نار في السودان
طائرة عسكرية تركيةتتعرض لإطلاق نار في السودان

ونفت الجماعات المتمردة إطلاق النار على الطائرة.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تتضرر فيها طائرة إجلاء أجنبية بسبب القتال منذ أن بدأ الجسر الجوي الضخم في إخراج الأجانب من السودان الذي مزقته الحرب.

- Advertisement -

وهزت انفجارات عنيفة وإطلاق نار العاصمة السودانية خلال الأيام القليلة الماضية – على الرغم من الهدنة.

ويسلط الحادث الضوء على الخطر الذي يواجه البعثة – حيث لا يزال المئات ، إن لم يكن الآلاف ، من البريطانيين محاصرين حيث تم انتشال حوالي 900 حتى الآن .

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه وزير الخارجية جيمس كليفرلي جميع مواطني المملكة المتحدة الراغبين في الفرار من السودان على التقدم “بأسرع ما يمكن”.

ومن المحتمل أن يكون الإجلاء قد حصل على مزيد من الوقت عندما أبرم الجنرالات المنافسون الصفقة مع اقتراب موعد منتصف الليل لاستئناف القتال الضاري.

وكان من المقرر أن تستمر الرحلات الجوية بغض النظر عن ذلك ، لكن الاشتباكات المكثفة ستضيف ضغطًا إضافيًا على العملية وقد حذر السيد كليفرلي من أن المهمة قد تصبح “مستحيلة”.

طائرة عسكرية تركيةتتعرض لإطلاق نار في السودان
طائرة عسكرية تركيةتتعرض لإطلاق نار في السودان

ومع ذلك ، لا يزال البريطانيون يواجهون تحديات من الفوضى أثناء محاولتهم الوصول إلى المطار.

ووردت تقارير عن وجود قناصين في الشوارع واستئناف الضربات الجوية ونقص مزمن في الوقود مما يعيق جهود البريطانيين للفرار.

تسير رحلات الإجلاء التي تستخدم طائرات النقل العسكرية من طراز هرقل وأطلس في حلقة من الخرطوم إلى قبرص.

ويشارك حوالي 1400 جندي بريطاني في مهمة إجلاء السودان التي وصفت بأنها أكثر صعوبة من الهروب المحموم من العاصمة الأفغانية كابول في عام 2021 .

المصدرصحيفة "ذا صن" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

موقف مؤثر لمراسلة “سكاي نيوز” البريطانية بعد أن تفاجأت بخالها العائد من السودان! (شاهد)

تقارير

السودان .. الطاووس الذي يذبح من أجل ريشه!

الهدهد

أين يتواجد عمر البشير الآن؟.. قيادة الجيش السوداني تحسم الجدل

الهدهد

الخرطوم في قبضة الفوضى.. سلب ونهب وتهريب مساجين والشرطة في خبر كان

الهدهد

مسلحون سودانيون يقتلون لاجئا سوريا أمام زوجته وأطفاله بعد شجاعة لافتة

تقارير

فوضى السودان يدفع ثمنها المدنيون.. رحلات سوداوية وعرة للخروج من الخرطوم (تقرير)

الهدهد

قيادات نظام البشير تفر من سجن كوبر.. من فتحه لإطلاق سراح النُزلاء؟ (فيديو)

الهدهد

“خطر بيولوجي كبير”.. حميدتي سيطر على مختبر حساس والصحة العالمية تحذر

تقارير

بلومبيرغ: هكذا سيختبر الصراع في السودان “الدبلوماسية العربية الجديدة”

الهدهد

هل تعرض حميدتي لإصابة خطيرة؟.. معلومات متضاربة عن مصيره وجدل

الهدهد

عناصر الدعم السريع تحتل السفارة العمانية بالخرطوم وبيان غريب لخارجية السلطنة

تقارير

الأوبزرفر: حفتر مدَّ حميدتي بمعلومات استخبارية عن تحرك البرهان ضده فأشعل الحرب!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شيرين في دبي .. سقوط مروّع على المسرح وتتهم هؤلاء! (شاهد)

اغتصاب وممارسات شاذة.. فضيحة مُدوية لسفير مغربي سابق مع قاصرات مغربيات وتفاصيل مروعة

بدعوى عِلاجهن من السِّحر.. مُشعوذ تونسي يستغلُّ حريفاته جنسياََ وتفاصيل صادمة (شاهد)

أحدهم ابنه.. ماذا وراء تعيين حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم لنائبين؟

رهف القحطاني تثير صدمة السعوديين برغبتها خطبة 5 رجال مرة واحدة! (شاهد)

سيدة تعثر على كنز نادر عمره 1000 عام وهي تنظّف منزل والدها! (شاهد)

أنجب 600 طفل.. القضاء الهولندي يمنع رجلا من التبرع بـ “حيواناته المنوية”.. لماذا؟

احتباس السوائل: ما سببه وكيف يمكن تجنبه؟

هل شجع أحمد أبو هشيمة بسمة بوسيل على الطلاق من تامر حسني وما سر تواجده معها في اليونان؟

حادثة أليمة في العراق.. أب يوثق ضرب ابنته بطريقة قاسية ويرسل الفيديو لزوجته (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC