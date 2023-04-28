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“قلة ذوق” .. شيرين تفقد أعصابها في دبي بعد سقوطها وتطالب بتعويض كبير (شاهد)

كانت شيرين قد غنّت “على بالي” حيث جلست على المسرح، وقالت “ما تخافوش مش هقع.. ما يوقعش غير الشاطر”.

كتب أنس السالم
شيرين تطالب بتعويض كبير بعد سقوطها على المسريح في دبي watanserb.com
شيرين عبدالوهاب في دبي
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وطن – كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن إصابتها في رجلها، بعد تعثرها وسقوطها المروّع على المسرح خلال غنائها في كوكا كولا أرينا بدبي في الإمارات مساء الجمعة، وقالت إنها ستطالب بتعويض كبير.

شيرين تفقد أعصابها في دبي بعد سقوطها وتطالب بتعويض كبير

وقالت شيرين بعد سقوطها: “شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وانا هرفع قضية واطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال”.

وكانت شيرين قد غنّت “على بالي” حيث جلست على المسرح، وقالت “ما تخافوش مش هقع.. ما يوقعش غير الشاطر”.

لكن، وخلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارع بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

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“شيرين تهاجم المنظمين: ما بيتعلموش”

وقالت شيرين عبدالوهاب فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

ومازحت شيرين الجمهور في الحفل بالقول: “التنورة طلعت طويلة مش عارفة اتصرف..نسيت اقصرها!”.

هاشتاغ #شيرين_في_دبي ترند

وعبّرت شيرين عن حبّها لجمهورها وقالت على المسرح: “وحشتوني ..شوشو رجعت مش هغيب عنكم ابدًا”.

وتصدّر هاشتاغ #شيرين_في_دبي الترند في موقع تويتر، حيث انتشرت مقاطع وصور من حفل الفنانة في دبي، بحضور جماهيري ضخم.

وقدّمت شيرين عبدالوهاب باقة من أجمل أغانيها، للجمهور الذي تفاعل معها بقوة، وغنّت: “كلها غيرانة”، “مش عايزة غيرك إنت”، و “حبه جنة”.

ويعتبر هذا الحفل ثاني حفل للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الأخيرة وعلاجها من إدمان المخدرات. حيث أحيت في يناير الماضي حفلاً في الكويت.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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