“قلة ذوق” .. شيرين تفقد أعصابها في دبي بعد سقوطها وتطالب بتعويض كبير (شاهد)

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وطن – كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن إصابتها في رجلها، بعد تعثرها وسقوطها المروّع على المسرح خلال غنائها في كوكا كولا أرينا بدبي في الإمارات مساء الجمعة، وقالت إنها ستطالب بتعويض كبير.

شيرين تفقد أعصابها في دبي بعد سقوطها وتطالب بتعويض كبير

وقالت شيرين بعد سقوطها: “شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وانا هرفع قضية واطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال”.

#عرب_وود | شيرين بعد سقوطها: شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وانا هرفع قضية واطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال" #شيرين_في_دبي #شيرين #شيرين_عبد_الوهاب pic.twitter.com/iW0AOxJHY3 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) April 28, 2023

وكانت شيرين قد غنّت “على بالي” حيث جلست على المسرح، وقالت “ما تخافوش مش هقع.. ما يوقعش غير الشاطر”.

لكن، وخلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارع بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

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“شيرين تهاجم المنظمين: ما بيتعلموش”

وقالت شيرين عبدالوهاب فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

ومازحت شيرين الجمهور في الحفل بالقول: “التنورة طلعت طويلة مش عارفة اتصرف..نسيت اقصرها!”.

هاشتاغ #شيرين_في_دبي ترند

وعبّرت شيرين عن حبّها لجمهورها وقالت على المسرح: “وحشتوني ..شوشو رجعت مش هغيب عنكم ابدًا”.

#عرب_وود | 💬 "وحشتوني ..شوشو رجعت مش هغيب عنكم ابدًا" بعد غياب.. شيرين عبد الوهاب على مسرح كوكاكولا أرينا دبي بحضور جماهيري ضخم #شيرين_في_دبي @sherine pic.twitter.com/l2I0es2b0s — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) April 28, 2023

وتصدّر هاشتاغ #شيرين_في_دبي الترند في موقع تويتر، حيث انتشرت مقاطع وصور من حفل الفنانة في دبي، بحضور جماهيري ضخم.

وقدّمت شيرين عبدالوهاب باقة من أجمل أغانيها، للجمهور الذي تفاعل معها بقوة، وغنّت: “كلها غيرانة”، “مش عايزة غيرك إنت”، و “حبه جنة”.

ويعتبر هذا الحفل ثاني حفل للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أزمتها الأخيرة وعلاجها من إدمان المخدرات. حيث أحيت في يناير الماضي حفلاً في الكويت.