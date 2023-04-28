عصير الطماطم..ما الذي يجعله المشروب الأفضل على متن الطائرة؟

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وطن- يعد عصير الطماطم واحدًا من أشهر المشروبات التي تقدمها العديد من شركات الطيران.

وفقا لموقع “news18“، هذا المشروب شائع للغاية ويطلبه العديد من الركاب على متن الطائرة.

ومع ذلك، هل تساءلت يوما ما سر إقبال ركاب الطائرات عليه؟!

في هذا السياق، سنلقي نظرة على جميع التفسيرات التي تم طرحها لمحاولة شرح سبب شهرة هذا العصير على متن الطائرة.



الضغط الجوي ونسبة الرطوبة

يمكن أن تؤثر الاختلافات في ضغط الهواء أثناء الطيران على حاسة الذوق.

ويعد عصير الطماطم خيارًا ممتعًا للمشروبات للمسافرين، لأنه يحتوي على نكهة قوية لا يزال من الممكن تذوقها على ارتفاعات عالية.

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يعتبر هذا العصير أيضًا مصدرًا ممتازًا للترطيب – حيث إنه غني بالمحتوى المائي (94.5 جرام لكل 100 جرام)- وهو أمر بالغ الأهمية أثناء السفر جواً، لأن مستوى رطوبة الهواء في المقصورة منخفض، ما قد يتسبب بعد ذلك في جفاف طفيف بالجلد والأنف والحلق والعينين.



فوائده

اعتاد العديد من الركاب على طلب عصير الطماطم، وهو بالفعل من أكثر المشروبات شعبية التي يتم طلبها على رحلات بعض شركات الطيران.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع عصير الطماطم بالعديد من المزايا الصحية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة مثل اللايكوبين، والتي تم ربطها بتقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب، بالإضافة إلى الإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والملح، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة جفاف الجسم.