شاكيرا في أزمة جديدة بعد انفصالها عن بيكيه وتواجه حكما بالسجن لمدة 8 سنوات لهذا السبب!

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وطن- في سبتمبر من العام الماضي، عندما كانت المغنية الكولومبية شاكيرا في طريقها للانفصال عن جيرارد بيكيه، تلقت انتكاسة جديدة عندما تم التأكيد على أنها ستضطر أخيرًا الخضوع للمحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي بمبلغ 14.5 مليون يورو.

وبحسب موقع “فانيتاتيس” استنكرت “شاكيرا” أساليب الخزينة بعد دفع 90 مليون يورو وتعرضها للاضطهاد حتى لسنوات لم تمض فيها حتى 60 يومًا في إسبانيا، وحاول فريقها القانوني توضيح أن شاكيرا دافعة للضرائب وتمتع دائمًا بسلوك ضريبي لا تشوبه شائبة ولم تواجه مشكلات ضريبية في أي ولاية قضائية أخرى، مشيرا الموقع إلى أن “شاكيرا” تواجه حكما بالسجن لمدة 8 سنوات وشهرين.

شاكيرا توجه 200 من الشهود

ووفقا للموقع، فإنه على الرغم من جهودها للدفاع عن نفسها ، تستمر العملية القضائية في مسارها، حيث ستبدأ اعتبارًا من 20 نوفمبر المقبل عندما تبدأ محكمة برشلونة جلسات الاستماع لمحاكمة ستستمر لمدة اثنتي عشرة جلسة وفيها مبدئيًا قائمة طويلة من حوالي 200 الشهود.

وأشار الموقع إلى أن محاكمة الفنانة يمكن أن تقصر مدتها إذا توصلت في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق مع الاتهامات – النيابة العامة والنائب العام – لقبول تخفيف العقوبة مقابل الاعتراف بالاحتيال.

تحديد 12 جلسة للمحاكمة

ووفقا للموقع، فإن سبب تحديد اثنتي عشرة جلسة لمحاكمة ” شاكيرا” ، هو العدد الكبير من الشهود الذين اقترحهم الأطراف: مائة من النيابة العامة ، وحوالي 30 من النيابة ، و 60 من الدفاع.

وسأل رئيس قاعة المحكمة ، خوسيه مانويل ديل آمو ، الأطراف عما إذا كان من الممكن بالنسبة لهم تقليص عدد الشهود المقترحين ، وهي نقطة سيكون الادعاء والدفاع على استعداد لدراستها من أجل الإسراع في المحاكمة .

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رئيس المحكمة يقترح حضور شاكيرا في الجلستين الاولى والختامية

كما اقترحت ديل آمو أن تحضر شاكيرا ، التي تقيم في ميامي منذ بداية هذا الشهر ، محاكمتها فقط في الجلسة التي تم تحديد بيانها فيها وفي اليوم الأخير من الجلسة الشفوية ، حيث يحق للمدعى عليه النطق بحجته الختامية.

ورفضت الفنانة الكولومبية في يونيو الماضي عرضًا من مكتب المدعي العام للتوصل إلى اتفاق من شأنه تخفيف الأحكام وتجنب المحاكمة ، وهو ما لا يمنع دفاعها من الاستمرار في التفاوض على اتفاق مع الاتهامات في الأشهر المقبلة.

من ناحية أخرى، ستتخلص المغنية من الاضطرار إلى دفع ضرائب على نجاحاتها المليونية في إسبانيا بفضل انتقالها الأخير إلى الولايات المتحدة، حيث أنه في المجموع ، كان هناك 92 يومًا أقامت فيها شاكيرا في إسبانيا هذا العام 2023 ، وهو رقم بعيد جدًا عن 183 يومًا التي كان ينبغي أن تبقى فيها في الأراضي الإسبانية للحصول على إقامتها الضريبية هنا.

وبحسب الموقع، الآن تقترب اللحظة من حل الكلمات التي غنتها شاكيرا مع بيزاراب ، عندما قالت شاكيرا: “تركتني كجار لحماتي ، والصحافة على الباب وديون الخزانة “.