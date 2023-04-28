سيدة تعثر على كنز نادر عمره 1000 عام وهي تنظّف منزل والدها! (شاهد)

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وطن – تم العثور على كنز حديدي نادر عمره 1000 عام من عصر الفايكنج في قبو أسرة بالنرويج، حيث اكتشفت امرأة الكنز أثناء عمليات التنظيف.

يتكون الكنز من 32 سبيكة حديدية تبدو مثل ملاعق صغيرة وتعود إلى عصر الفايكنج (793 إلى 1066 م) أو العصور الوسطى (1066 إلى 1350).

كنز حديدي نادر عمره 1000 عام من عصر الفايكنج

القضبان متطابقة ويزن كل منهما حوالي 1.8 أوقية (50 جرامًا)، مما دفع علماء الآثار إلى الاعتقاد بأنه ربما تم استخدامها كشكل من أشكال العملة وأن شخصًا ما قد دفنها بنية العودة للكنز لاحقًا.

قال Kjetil Loftsgarden، عالم آثار وأستاذ مشارك في جامعة أوسلو ومتحف التاريخ الثقافي في أوسلو ، لـ NRK News: “نطلق عليه اسم اكتشاف مخبأ لأنه من الواضح أن شخصًا ما [دفنه] لإخفائه”.

وأضاف الخبراء أن كل سبيكة مثقوبة بفتحة في أحد طرفيها. مما يشير إلى أنه كان من الممكن ربط السبائك ببعضها البعض في مجموعة.

قال العالِم “لوفتسجاردين” إنه في حين أن أعمال الحديد المماثلة موجودة بالفعل في مجموعات المتحف، فإن هذا الاكتشاف نادر لأن مشاريع البناء غالبًا ما تدمر أو تتلف الكنوز المدفونة.

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سيدة اكتشفت الكنز اثناء تنظيف قبو والدها!

قالت غريت مارجوت سوروم، التي صادفت الكنز الدفين أثناء تنظيف قبو والديها في “فالدريس” بوسط النرويج إنها تتذكر أن والدها عثر على المخبأ أثناء حفره بئر بالمنزل في الثمانينيات.

وأضافت: “لكنه وضعهم بعيدًا في زاوية”.

كانت آخر مرة اكتشف فيها شخص ما كنزًا من سبائك الحديد في “فالدريس” قبل 100 عام، وفقًا لـ NRK News.

منذ أواخر عصر الفايكنج حتى العصور الوسطى، أنتج المزارعون المستقلون في جنوب النرويج الحديد على نطاق واسع.

كانت المنطقة منتجة للغاية لدرجة أنه كان هناك فائض من الحديد، والذي باعه التجار للنخب في المناطق الساحلية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في النرويج.

اكتشف والد “سوروم” السبائك من موقع يقع على طول طريق “بيرغن” الملكي، المعروف باسم Kongevegen، والذي كان بمثابة طريق تجاري بين أوسلو وبيرغن منذ 1000 عام.

المنطقة المحيطة بالموقع كانت مليئة بحفر الفحم، والتي كانت لا غنى عنها لإنتاج الحديد للصهر خلال الفايكنج والعصور الوسطى.

يتم الآن تخزين الكنز الحديدي في متحف التاريخ الثقافي في أوسلو، حيث سيقوم علماء الآثار بدراسة القطع الأثرية وتصنيفها.