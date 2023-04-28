الجمعة, أبريل 28, 2023
الرئيسيةحياتناسيدة تعثر على كنز نادر عمره 1000 عام وهي تنظّف منزل والدها!...
حياتنا

سيدة تعثر على كنز نادر عمره 1000 عام وهي تنظّف منزل والدها! (شاهد)

يتكون الكنز من 32 سبيكة حديدية تبدو مثل ملاعق صغيرة وتعود إلى عصر الفايكنج (793 إلى 1066 م)

كتب أنس السالم
كنز حديدي نادر عمره 1000 عام من عصر الفايكنج watanserb.com
كنز حديدي نادر عمره 1000 عام من عصر الفايكنج
- Advertisement -

وطن – تم العثور على كنز حديدي نادر عمره 1000 عام من عصر الفايكنج في قبو أسرة بالنرويج، حيث اكتشفت امرأة الكنز أثناء عمليات التنظيف.

يتكون الكنز من 32 سبيكة حديدية تبدو مثل ملاعق صغيرة وتعود إلى عصر الفايكنج (793 إلى 1066 م) أو العصور الوسطى (1066 إلى 1350).

كنز حديدي نادر عمره 1000 عام من عصر الفايكنج

القضبان متطابقة ويزن كل منهما حوالي 1.8 أوقية (50 جرامًا)، مما دفع علماء الآثار إلى الاعتقاد بأنه ربما تم استخدامها كشكل من أشكال العملة وأن شخصًا ما قد دفنها بنية العودة للكنز لاحقًا.

كنز حديدي عمره 1000 عام
يتكون الكنز من 32 سبيكة حديدية تبدو مثل ملاعق صغيرة وتعود إلى عصر الفايكنج

قال Kjetil Loftsgarden، عالم آثار وأستاذ مشارك في جامعة أوسلو ومتحف التاريخ الثقافي في أوسلو ، لـ NRK News: “نطلق عليه اسم اكتشاف مخبأ لأنه من الواضح أن شخصًا ما [دفنه] لإخفائه”.

وأضاف الخبراء أن كل سبيكة مثقوبة بفتحة في أحد طرفيها. مما يشير إلى أنه كان من الممكن ربط السبائك ببعضها البعض في مجموعة.

قال العالِم “لوفتسجاردين” إنه في حين أن أعمال الحديد المماثلة موجودة بالفعل في مجموعات المتحف، فإن هذا الاكتشاف نادر لأن مشاريع البناء غالبًا ما تدمر أو تتلف الكنوز المدفونة.

- Advertisement -
Kjetil Loftsgarden هو عالم آثار وأستاذ مشارك في جامعة أوسلو ومتحف التاريخ الثقافي في أوسلو
Kjetil Loftsgarden هو عالم آثار وأستاذ مشارك في جامعة أوسلو ومتحف التاريخ الثقافي في أوسلو

سيدة اكتشفت الكنز اثناء تنظيف قبو والدها! 

قالت غريت مارجوت سوروم، التي صادفت الكنز الدفين أثناء تنظيف قبو والديها في “فالدريس” بوسط النرويج إنها تتذكر أن والدها عثر على المخبأ أثناء حفره بئر بالمنزل في الثمانينيات.

وأضافت: “لكنه وضعهم بعيدًا في زاوية”.

السيدة التي عثرت على كنز حديدي اثناء تنظيف منزلها
“غريت مارجوت سوروم” السيدة التي عثرت على كنز حديدي اثناء تنظيف منزلها

كانت آخر مرة اكتشف فيها شخص ما كنزًا من سبائك الحديد في “فالدريس” قبل 100 عام، وفقًا لـ NRK News.

منذ أواخر عصر الفايكنج حتى العصور الوسطى، أنتج المزارعون المستقلون في جنوب النرويج الحديد على نطاق واسع.

كانت المنطقة منتجة للغاية لدرجة أنه كان هناك فائض من الحديد، والذي باعه التجار للنخب في المناطق الساحلية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في النرويج.

اكتشف والد “سوروم” السبائك من موقع يقع على طول طريق “بيرغن” الملكي، المعروف باسم Kongevegen، والذي كان بمثابة طريق تجاري بين أوسلو وبيرغن منذ 1000 عام.

المنطقة المحيطة بالموقع كانت مليئة بحفر الفحم، والتي كانت لا غنى عنها لإنتاج الحديد للصهر خلال الفايكنج والعصور الوسطى.

يتم الآن تخزين الكنز الحديدي في متحف التاريخ الثقافي في أوسلو، حيث سيقوم علماء الآثار بدراسة القطع الأثرية وتصنيفها.

 

المصدرNRK News - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رهف القحطاني تثير صدمة السعوديين برغبتها خطبة 5 رجال مرة واحدة! (شاهد)

أنجب 600 طفل.. القضاء الهولندي يمنع رجلا من التبرع بـ “حيواناته المنوية”.. لماذا؟

احتباس السوائل: ما سببه وكيف يمكن تجنبه؟

هل شجع أحمد أبو هشيمة بسمة بوسيل على الطلاق من تامر حسني وما سر تواجده معها في اليونان؟

حادثة أليمة في العراق.. أب يوثق ضرب ابنته بطريقة قاسية ويرسل الفيديو لزوجته (شاهد)

بلومبيرغ تحذر من مستقبل مجهول: صبر السوق على إصلاحات مصر الاقتصادية يوشك النفاذ!

زلزال مُدمر سيضرب أمريكا وكندا.. علماء يدقون ناقوس الخطر ومعطيات صادمة .. ما القصة؟

أخطر 5 أفاعي في العالم .. النوع الثالث يُحدد الشخص عن بعد حوالي 100م (صور)

تُباع في السوق ويحبّها الأطفال.. احذر من هذا النوع من الحلويات القاتل

شاكيرا في أزمة جديدة بعد انفصالها عن بيكيه وتواجه حكما بالسجن لمدة 8 سنوات لهذا السبب!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC