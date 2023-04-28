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زوجة عبد الله كامل تستشير أبو إسحاق الحويني في أمر دفنه.. هكذا رد عليها

القارئ الشهير عبد الله كامل توفي عن عمر ناهز 37 عاما بشكل مفاجئ حيث لم يعانِ من أي أمراض

كتب سالم حنفي
مكان دفن الشيخ عبد الله كامل watanserb.com
الشيخ عبد الله كامل
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وطن – كشف الداعية حاتم الحويني، أنّ والده الداعية “أبو إسحاق الحويني” تلقى استشارة من زوجة القارئ الشيخ عبدالله كامل الذي وافته المنية مؤخرا، بشأن دفنه في الولايات المتحدة أم إعادته إلى مصر.

ونشر حاتم، عبر حسابه على تويتر، توثيقا كتبه أبو إسحاق قال فيه إنّ زوجة الشيخ عبدالله كامل اتصلت به تستشيره هل يُدفن الراحل في الولايات المتحدة، أم يعود إلى مصر ليواري الثرى فيها، وأوضح أنّه ردّ عليها بأنها يُدفَن حيث مات (الولايات المتحدة).

فيما عقّب حاتم الحويني قائلا في تغريدته: “عادة الوالد (الشيخ أبو إسحاق الحويني) أن يوثّق موت أحبابه في كتاب عنده، وهذا توثيقه في وفاة الشيخ عبدالله كامل رحمه الله”.

وفاة الشيخ عبدالله كامل

وتوفّي القارئ المصري الشهير عبدالله كامل، في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 37 عاماً.

وأعلنت أسرة الشيخ عبد الله كامل، خبر وفاته للجمهور ما تسبب بصدمة كبيرة لدى محبيه ومتابعيه حول العالم، خاصة وأن الوفاة كانت مفاجئة ولم يكن يعاني الشيخ الراحل من أي أمراض.

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وجاء في بيان وفاته عبر الصفحة الرسمية الخاصة به في فيسبوك: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننعي للأمة العربية والإسلامية وفاة الشيخ عبد الله كامل”.

وأضاف: “نسألكم الدعاء للشيخ وسنوافيكم بالتفاصيل بإذن الله تعالى، الشيخ توافه الله في نيوجرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر أبريل من سنة ثلاثة وعشرين والفين الموافق ليوم السادس من شوال من سنة اربعة واربعين واربعمائة والف”.

من هو الشيخ عبدالله كامل؟

والشيخ عبد الله كامل، هو شيخ وداعية إسلامي مصري الجنسية، ولد فى إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حفظ القرآن الكريم كاملاً منذ صغره على طريقة بريل، حيث فقد بصره منذ ولادته، تخرج من كلية دار العلوم جامعة الفيوم عام 2005، واشتهر بتلاوته المؤثرة للقرآن الكريم وصوته العذب فى الصلاة.

وقبل أيام من رحيله، رزق كامل بمولوده الجديد، فى العاشر من شهر إبريل 2023، حيث نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أنه قد رزق مولوداً جديدا سمّاه سفيان.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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