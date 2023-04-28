الجمعة, أبريل 28, 2023
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الهدهد

رهف القحطاني تثير صدمة السعوديين برغبتها خطبة 5 رجال مرة واحدة! (شاهد)

رهف القحطاني أثارت غضب السعوديين قبل أيم من انتهاء شهر رمضان بظهورها بفستان كشف الكثير من جسدها.

كتب سالم حنفي
رهف القحطاني watanserb.com
رهف القحطاني
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وطن- تسببت المشهورة السعودية رهف القحطاني بموجة غضب عارمة ضدها بعد تصريحها بأنه ترغب بالزواج من 5 رجال.

وخلال مشاركتها عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك“، أكدت رهف القحطاني أنها غير مرتبطة حاليا، كاشفة بأن 5 رجال قد تقدموا لخطبتها، وهي محتارة في اختيار أحدهم.

وخلال النقاش مع مشاركها في البث، طالبها بالختيار عبر العد من 1-10 ومن ينتهي به العد تختاره زوجا لها، إلا انها قالت “طب أبغاهم كلهم”.

غضب المغردين من حديث رهف القحطاني

وتسبب تصريح رهف القحطاني بغضب المتابعين السعوديين الذي استنكروا حديثها المخالف للشرع، مؤكدين أنها أصبحت بلا حياء.

وفي هذا السياق، قال المغرد السعودي ماجد بن زايد:” ماقالها أول شي شرعاً لايجوز قبل ما بجيب سيرة قلبها !! يا جماعة وتلوموني يوم أقول لكم هؤلاء القوم جمعوا مع التفاهة عدم ثقافة وقلة حيا وسوقية ويجب الحرص على الأطفال في عدم متابعة هؤلاء واتخاذهم نموذج وقدوة .”

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وهاجم مغرد آخر رهف القحطاني قائلا:” المطلقه لاتخلونها تسولف”.

من جانبه، قال المغرد علي المري:” تسوينها لا حيا ولادين”.

وقالت مغردة أخرى مستنكرة بجاحة رهف القحطاني:” السالفه ذي استحي اقولها بيني بين نفسي هذي كيف ما عندها حيا كذا؟”.

وقالت مغردة أخرى:” صايره مُقرفه بشكل ، حسبي على م طلعها و شهرها وبعدين مو ع اساس بتعتزل البثوث بسم الله ؟”.

وليست هذه المرة الاولى التي تثير فيها رهف القحطاني الجدل، حيث تسببت بموجة غضب ضدها في فبراير الماضي حينما أظهرت ردة فعلها على رسالة متابع لها تغزل فيها معتبراً أنها تعد حلماً من أحلامه.

المشهورة السعودية رهف القحطاني
المشهورة السعودية رهف القحطاني

رهف القحطاني ترد على متابع تغزل فيها

ونشرت رهف القحطاني فيديو لها عبر حسابها الشخصي على سناب شات استعرضت فيه رسالة من متابع لها تغزل فيها قائلا: “انتي أول حلم وآخر حلم في حياتي أقسم بالله”.

وعبرت رهف القحطاني عن سعادتها بتلك الرسالة ، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها هذا الكلام، قائلة: “بجد قلة أدب أنت تخربط، إيش ها الكلام أنا روحت فيها ادعوا لي، الكلام أول مرة أسمع زيه”، وهو ما تسبب بردود فعل غاضبة من قبل المغردين.

كما تسببت قبل ايام بغضب السعوديين بعد ظهورها مرتدية فستان كشف الكثير من جسدها خلال أيام شهر رمضان المبارك.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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