رهف القحطاني تثير صدمة السعوديين برغبتها خطبة 5 رجال مرة واحدة! (شاهد)

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وطن- تسببت المشهورة السعودية رهف القحطاني بموجة غضب عارمة ضدها بعد تصريحها بأنه ترغب بالزواج من 5 رجال.

وخلال مشاركتها عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك“، أكدت رهف القحطاني أنها غير مرتبطة حاليا، كاشفة بأن 5 رجال قد تقدموا لخطبتها، وهي محتارة في اختيار أحدهم.

وخلال النقاش مع مشاركها في البث، طالبها بالختيار عبر العد من 1-10 ومن ينتهي به العد تختاره زوجا لها، إلا انها قالت “طب أبغاهم كلهم”.

رهف القحطاني: خطبوني خمسة وأبيهم كلهم 👀 pic.twitter.com/yX1wiX4w37 — Trend pase (@trend_pase) April 27, 2023

غضب المغردين من حديث رهف القحطاني

وتسبب تصريح رهف القحطاني بغضب المتابعين السعوديين الذي استنكروا حديثها المخالف للشرع، مؤكدين أنها أصبحت بلا حياء.

وفي هذا السياق، قال المغرد السعودي ماجد بن زايد:” ماقالها أول شي شرعاً لايجوز قبل ما بجيب سيرة قلبها !! يا جماعة وتلوموني يوم أقول لكم هؤلاء القوم جمعوا مع التفاهة عدم ثقافة وقلة حيا وسوقية ويجب الحرص على الأطفال في عدم متابعة هؤلاء واتخاذهم نموذج وقدوة .”

ماقالها أول شي شرعاً لايجوز

قبل ما بجيب سيرة قلبها !!

يا جماعة وتلوموني

يوم أقول لكم هؤلاء القوم

جمعوا مع التفاهة عدم ثقافة

وقلة حيا وسوقية

ويجب الحرص على الأطفال

في عدم متابعة هؤلاء

واتخاذهم نموذج وقدوة . — ماجد بن زايد (@_MZayed_) April 27, 2023

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وهاجم مغرد آخر رهف القحطاني قائلا:” المطلقه لاتخلونها تسولف”.

المطلقه لاتخلونها تسولف — هلوسه العطوي #شيخكم (@kocxua) April 27, 2023

من جانبه، قال المغرد علي المري:” تسوينها لا حيا ولادين”.

تسوينها لا حيا ولادين — علي االمري (@almarri7000) April 28, 2023

وقالت مغردة أخرى مستنكرة بجاحة رهف القحطاني:” السالفه ذي استحي اقولها بيني بين نفسي هذي كيف ما عندها حيا كذا؟”.

السالفه ذي استحي اقولها بيني بين نفسي هذي كيف ما عندها حيا كذا؟ — . (@duja1999) April 27, 2023

وقالت مغردة أخرى:” صايره مُقرفه بشكل ، حسبي على م طلعها و شهرها وبعدين مو ع اساس بتعتزل البثوث بسم الله ؟”.

صايره مُقرفه بشكل ، حسبي على م طلعها و شهرها وبعدين مو ع اساس بتعتزل البثوث بسم الله ؟ — M . (@mem_679) April 27, 2023

وليست هذه المرة الاولى التي تثير فيها رهف القحطاني الجدل، حيث تسببت بموجة غضب ضدها في فبراير الماضي حينما أظهرت ردة فعلها على رسالة متابع لها تغزل فيها معتبراً أنها تعد حلماً من أحلامه.

رهف القحطاني ترد على متابع تغزل فيها

ونشرت رهف القحطاني فيديو لها عبر حسابها الشخصي على سناب شات استعرضت فيه رسالة من متابع لها تغزل فيها قائلا: “انتي أول حلم وآخر حلم في حياتي أقسم بالله”.

وعبرت رهف القحطاني عن سعادتها بتلك الرسالة ، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها هذا الكلام، قائلة: “بجد قلة أدب أنت تخربط، إيش ها الكلام أنا روحت فيها ادعوا لي، الكلام أول مرة أسمع زيه”، وهو ما تسبب بردود فعل غاضبة من قبل المغردين.

كما تسببت قبل ايام بغضب السعوديين بعد ظهورها مرتدية فستان كشف الكثير من جسدها خلال أيام شهر رمضان المبارك.