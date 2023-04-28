رد فعل رونالدو على مدرب الرائد بعد أن طارده وطلب منه قميصه! (شاهد)

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وطن- على الرغم من هزيمة فريقه برباعية وبمشاركة قوية منه، طارد مدرب نادي الرائد السعودي ماريوس سوموديكا لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو للحصول على قميصه.

وعقب انتهاء المبارة التي هزم فيها نادي “الرائد” بأربعة أهداف مقابل لا شيء، تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مدرب نادي الرائد ماريوس سوموديكا وهو يطلب من كريستيانو رونالدو قميصه الخاص به.

وأظهر الفيديو ردة فعل طيبة من رونالدو، حيث التفت إليه مبتسما ثم خلع قميصه وأعطاه إياه قبل ان يحتضنه ويربت على كتفه، وهو ما اثار تفاعلا واسعا.

النصر يهزم الرائد برباعية ساحقة

وكان نادي النصر قد ألحق هزيمة ساحقة بضيفه الرائد (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري “روشن” السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحقق نادي النصر فوزه لكبير على نادي الرائد بلمسات كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعبد الرحمن غريب، ومحمد خليل مران، وعبد المجيد محمد الصليهم عند الدقائق (4، 55، 90، 94) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على أرض “العالمي” ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض.

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وحقق نادي النصر أول انتصار له بعد تعادل وهزيمة على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد، الذي لعب مباراة أقل.

وفي المقابل، تعرض نادي الرائد للهزيمة الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

رونالدو يغادر كأس خادم الحرمين وكأس السوبر

يشار إلى ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قد خسر بطولتين محليتين رفقة العالمي، خلال الفترة التي انضم فيها للنادي السعودي حتى الأن، بعد مغادرته لكأس خادم الحرمين الشريفين عقب الخسارة من الوحدة بهدف نظيف، وكأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

الأمل المتبقي لرونالدو

ولم يتبق سوى بطولة الدوري السعودي التي من الممكن أن يتوج بها رونالدو مع العالمي كأول بطولة للدولي البرتغالي بقميص النصر الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الآن برصيد 56 نقطة خلال 24 مباراة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة بـ 59 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة له.