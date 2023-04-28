تُباع في السوق ويحبّها الأطفال.. احذر من هذا النوع من الحلويات القاتل

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وطن-يأكل الأطفال شتى أنواع الحلويات المتوفّرة في السوق، لكن، بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك بعض الحلويات النموذجية مثل عرق السوس، التي حذّرت منها الوكالة الفرنسية لسلامة الغذاء والصحة (ANSES)، وطالبت الناس بالحرص عند استهلاكها، لأنها يمكن أن يكون لها آثار “ضارة للغاية” على الصحة، تسبب حتى الموت.

ووفقًا لترجمة “وطن“، فإن حلويات عرق السوس تُستخدم منذ العصور القديمة كعلاج طبيعي ضد السعال أو الإمساك، وأمراض أخرى. يُعد هذا النبات حاليًا مكونًا في العديد من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الحلويات. لهذا السبب، من السهل نسبيًا تناول كميات كبيرة من عرق السوس بانتظام.

كن حذرا عند استهلاك عرق السوس!

أشارت الوكالة الفرنسية لسلامة الغذاء والصحة إلى أن عرق السوس يمكن أن “يسبب تسممًا خطيرًا ومميتًا ، حتى عند الأشخاص الأصحاء، لذلك يجب تناوله فقط من حين لآخر وباعتدال. ويعود سبب هذا التحذير إلى عدد حالات التسمم التي تم تسجيلها في فرنسا بين عامي 2012 و 2021، بسبب تناول عرق السوس.

كما أظهرت الدراسة التي أجرتها الوكالة بالتعاون مع مراكز السموم أنه خلال هذه الفترة الزمنية أصيب 64 شخصًا بالتسمم بعد تناول أطعمة أو مشروبات تحتوي على عرق السوس. وأكثر البيانات إثارة للقلق هي أن 42٪ من المرضى ظهرت عليهم أعراض خطيرة بسبب زيادة البوتاسيوم في الدم، مثل عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. ناهيك بأنه توفي شخص أصيب في السابق بتلف شديد في الكبد.

لهذا السبب، توصي الوكالة الفرنسية لسلامة الغذاء والصحة ANSES، بتناول عرق السوس فقط من وقت لآخر. وتذكّر أن هناك بعض الأدوية التي تعزز تأثير هذا النبات في الجسم، مثل بعض مدرات البول التي تسبب فقدان البوتاسيوم في البول.

ينشأ حمض الجلسرهيزيك بشكل طبيعي في عرق السوس، بينما يتكون ملح الأمونيوم من المستخلصات المائية للنبات. كلاهما مدرج في قائمة المواد المنكهة لمقرر اللجنة 1999/217 / EC الصادر في 23 فبراير 1999.

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المشكلة الرئيسية هي أنه من الصعب على المستهلكين معرفة متى يأكلون الكثير من عرق السوس. على الرغم من أن وجود هذا المكون محدد في ملصق الأطعمة والمشروبات، فإنه لا يتم دائمًا الإشارة إلى الحد الأقصى اليومي الموصى به من قبل السلطات الصحية.

من جهتها، تنص لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) على أنه يجب على الشركات المصنعة الإشارة إلى وجود عرق السوس عندما يكون التركيز أعلى من 100 مغم / كغم أو 10 مغم / لتر.