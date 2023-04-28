طبخت ابنها وأكلت رأسه.. تفاصيل تقشعر لها الأبدان في الجريمة التي هزت مصر!

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وطن– هزت جريمة الشرقية المصريين، حين أقدمت سيدة على قتل ابنها وتقطيعه وطبخه وأكله أيضاً.

اضطرابات نفسية

ولا تزال التفاصيل تتكشف، لتصدم الجميع، حيث أقدمت هناء (29 عاماً) على قتل ابنها (5 سنوات)، في قرية أبو شلبي بفاقوس شمال محافظة الشرقية في مصر.

ونقلت صحيفة “مصراوي” المحلية عن مصدر أمني قوله، أن الأم ذبحت ابنها الوحيد، وطهت جثته بعدما قطعتها باستخدام الساطور.

وأشار المصدر إلى أن الأم تعاني من اضطرابات نفسية حادة.

ساطور

وتحدث المصدر عن تفاصيل الجريمة، موضحاً أن الأم قامت بفصل رأس الطفل عن جسده بساطور، وطهت الرأس وأكلتها.

وقالت الجانية في التحقيقات إنها حاولت أكل ابنها حتى لا يفارقها إلى الأبد.

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وأكدت الأم في أقوالها أنها لم تتعمد قتل طفلها، حيث إنها تعاني من مرض نفسي.. وجاءتها حالة من عدم الإدراك قامت على إثرها بخنق نجلها وقتله ثم تقطيع جثته وتحويلها إلى أشلاء وذلك باستخدام الساطور.. ثم وضعته داخل جردل ثم طهت الرأس وأكلته.

طلاق ومشاكل

وتعمل المتهمة كعاملة في أحد مصانع مدينة فاقوس، وابنها الوحيد ثمرة زواجها من شاب يكبرها بـ3 سنوات.

كانت حياة هناء هادئة مستقرة، ولكن بمرور الوقت عرفت الخلافات طريقها إلى حياتها الزوجية، فتركت المنزل عدة مرات إلى أن انفصلت عنه بعد فشل محاولات الصلح بينهما.

انتقلت هناء وطفلها للعيش مع والدتها وشقيقها في منزل أسرتها، لكنها لم تسعد بالعيش معهما فساعدها أهالي القرية على إنشاء مسكن بقطعة أرض ورثتها عن والدها.

وأكد أهالي القرية أنها كانت لا تفارق ابنها وتصحبه معها إلى العمل، وتخاف أن تتركه لوحدة.

صراخ ورعب

في الساعة الـ12 مساءً في يوم الجريمة، هز صراخ ابن هناء أرجاء القرية.

وحين طرق أحد الأهالي باب منزل هناء لمعرفة ما يحدث، رفضت أن تفتح في البداية، فشعروا أن مكروهاً قد حدث وأصروا على دخول المنزل.

بدت على هناء علامات الريبة والقلق، بينما أسرع الأهالي بالبحث عن إبنها، فعثروا على جثته مقطعة داخل “جردل”.. وعثروا على قطعتين من جثته في إناء الطهي.

وحين صرخ الأهالي، ردت هناء: “أيوة قتلته وطبخته.. طلع من بطني يرجعلها تاني”.

وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وتمكنت من ضبط المتهمة التي اعترفت بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقررت النيابة التحفظ على المتهمة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة حالتها العقلية.. وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفل.