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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا والتوقيت في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا
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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد المستضيف لتلك المواجهة أمام منافسه ألميريا، السبت، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (سانتياغو برنابيو)، مباراة ريال مدريد وألميريا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا

وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، كما وبتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام منافسه ألميريا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: كامافينغا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، ناتشو.

خط الوسط: داني سيبايوس (أوريلين تشواميني)، لوكا مودريتش، فالفيردي.

كما وفي مركز الهجوم:  كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

معلق مباراة ريال مدريد وألميريا

كما وسيعلق على المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو اليمني حسن العيدروس.

وكان ريال مدريد قد تلقى الخسارة القاسية في المباراة الماضية على ميدان منافسه جيرونا، برباعية ثمينة مقابل هدفين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 65 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق 11 نقطة عنه.

تدريبات ألميريا
تدريبات ألميريا

كما وجاء الفريق المنافس ألميريا في المركز ال15 من ترتيب دوري الليغا برصيد 33 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + ألميريا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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