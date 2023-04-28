تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا والتوقيت في الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد المستضيف لتلك المواجهة أمام منافسه ألميريا، السبت، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (سانتياغو برنابيو)، مباراة ريال مدريد وألميريا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا

وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، كما وبتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام منافسه ألميريا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: كامافينغا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، ناتشو.

خط الوسط: داني سيبايوس (أوريلين تشواميني)، لوكا مودريتش، فالفيردي.

كما وفي مركز الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور.

معلق مباراة ريال مدريد وألميريا

كما وسيعلق على المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو اليمني حسن العيدروس.

وكان ريال مدريد قد تلقى الخسارة القاسية في المباراة الماضية على ميدان منافسه جيرونا، برباعية ثمينة مقابل هدفين.

✅ جاهزون لخوض المباراة القادمة!🔴⚪️ pic.twitter.com/UUa14NGMFe — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) April 25, 2023

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 65 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق 11 نقطة عنه.

كما وجاء الفريق المنافس ألميريا في المركز ال15 من ترتيب دوري الليغا برصيد 33 نقطة للموسم الجاري.