بمُسيَّرة مُفخخة.. أوكرانيا كادت تغتال بوتين والكرملين يُعلق بغرابة.. ما القصة؟

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وطن- أطلقت القوات الأوكرانية طائرة بدون طيار من طراز UJ-22 محملة بـ 17 كيلوغرامًا من المتفجرات C4 البلاستيكية، من أوكرانيا، يوم الأحد الماضي، بهدف الوصول إلى منطقة صناعية تم بناؤها حديثًا بالقرب من موسكو حيث كان من المقرر أن يزورها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي كان من المقرر اغتياله في تلك الزيارة.

أوكرانيا تحاول اغتيال بوتين

كشف تقرير لصحيفة “بيلد Bild” الألمانية، نقلا عن أحد مصادرها يدعى “يوري رومانينكو” زعم أن قوات بلاده حاولت اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطائرة كاميكازي بدون طيار محملة بالمتفجرات، مشيرا إلى أن السلطات الروسية تحاول في الوقت الحالي فرض حالة شديدة من التكتم على العملية، على حد زعمه.

وادعى رومانينكو أن له علاقات وثيقة بأجهزة المخابرات الأوكرانية، الجهاز الذي أكد له تلقيه معلومات حول رحلة بوتين التي ستكون مكشوفة ف خلال زيارته لمجمع رودنيفو الصناعي بالقرب من العاصمة موسكو.

وفي تغريدة رصدتها “وطن”، قال رومانينكو: “بوتين نقترب أكثر. شاهد الجميع أخبار الطائرة بدون طيار التي طارت إلى موسكو، لكنها لم تنفجر؟ لذلك، حلقت هذه الطائرة بدون طيار لسبب ما”.

Путин, мы все ближе Все видели новость о дроне который долетел до Москвы, но не взорвался? Так-вот, дрон этот летел не просто так. На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке путина в индустриальный парк в Руднево. Удалось даже заполучить карту поездки по… pic.twitter.com/F2u8kClhPO — Yuriy Romanenko (@shan_yan) April 24, 2023

وكتب في ذات السياق: “في الأسبوع الماضي ، تلقى ضباط استخباراتنا معلومات حول رحلة بوتين إلى المنطقة الصناعية في رودنيفو. حتى أنني تمكنت من الحصول على خريطة للرحلة حول المنتزه”.

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وأضاف ذات المتحدث “تم تأكيد هذه المعلومات بشكل غير مباشر من قبل مراسل بوتين الشخصي زاروبين في برقية له. . وبناء على ذلك أطلقنا طائرة بدون طيار كاميكازي حلقت عبر جميع الدفاعات الجوية للاتحاد الروسي وسقطت على مقربة من المنطقة الصناعية”.

إلى ذلك وبحسب صحيفة بيلد، فقد أكدت وسائل إعلام روسية خاصة، تحطم طائرة مسيرة في قرية شرقي موسكو بالقرب من منطقة رودنيفو الصناعية.

وتُظهر منشورات تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصور المزعومة للطائرة بدون طيار عبوات ناسفة من نوع M112، والتي يستخدمها أيضًا الجيش الأمريكي والكندي.

الكرملين يعتبر العملية “تلفيقات صفراء”

في أول تعليق على محاولة “اغتيال” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمسيّرة أوكرانية مفخخة بمتفجرات، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس الخميس، إن الكرملين لا يملك معلومات عن “محاولة قامت بها أجهزة أوكرانية خاصة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين بمسيّرة، في الوقت الحالي، هناك العديد من هذه التلفيقات الصفراء في العالم، لكن وجودها ليس سبباً لقراءتها”، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية.

وجاء خبر “بيلد” التي نشرت صورة للطائرة، بعد يومين من نفي الكرملين وجود شبيه أو أكثر للرئيس الروسي، يحل محله، وبأنه يقضي معظم وقته في “مخبأ محصن من الإشعاعات النووية” وهو ما وصل صداه إلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فوصف ما وصل بأنه “افتراءات على روسيا“، حسب ماذكرت ذات المصادر.

وذكر بكلمة تطرق فيها إلى تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 وأسباب حرب أوكرانيا: “ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا. كان ولا يزال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به، لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته. لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب. وبالطبع هو ليس مختبئاً. هذه أيضاً أكذوبة”، على حد تعبيره.