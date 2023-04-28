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بعد منع السلطات مكبرات الصوت لغير الآذان.. حفل صاخب في ساحة مسجد بالسعودية! (شاهد)

السلطات السعودية كانت قد أصدرت قرارا بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لغير الآذان لما تسببه من إزعاج!

كتب سالم حنفي
بعد منع السلطات مكبرات الصوت لغير الآذان.. حفل صاخب في ساحة مسجد بالسعودية! (شاهد watanserb.com
حفل صاخب في ساحة مسجد بالسعودية
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وطن- في الوقت االذي أصدرت فيه وزارة الشؤون الإسلامية قرارا بمنع مكبرات الصوت في المساجد لغير الآذان لعدم إزعاج المواطنين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو صادم لحفل صاخب أقيم في ساحة مسجد على أحد شواطئ جدة خلال أيام عيد الفطر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أقامت الفنانة السعودية “ريم” حفلا غنائيا على مسرح “البروميناد العائم”، وسط هتافات وتراقص الحضور.

غضب واستنكار

وأثار الفيديو موجة غضب كبيرة بين المغردين الذين استنكروا أن تصل حالة الانحلال والفجور والتعدي على حرمات الله لهذا المستوى، صابين جام غضبهم على حكام السعودية وخاصة ولي عهدها محمد بن سلمان الذي عمل على تجويل السعودية لمسرح كبير تقام فيه كل الرذائل.

وفي هذا السياق، قال المغرد فواز النهاري:” حسبنا الله ونعم الوكيل، فعلاً مصيبه وكارثة”.

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وقالت مغردة أخرى مستنكرة:” حسبي الله و نعم الوكيل ، و الله أخجل أعمل رتويت لهالمصيبه ، في أرض الحرمين و أمة الإسلام مازالت نائمة. حسبي الله و نعم الوكيل بس”.

من جانبها قال المغردة “جمانة” متوقعة ما سيحدث لاحقا على سبيل السخرية:” اصبرهم عليهم شوي راح يغنون داخل المسجد حتى يثبتون للغرب انهم منفتحين”.

وسخر المغرد عبدالعزيز المنصور من ادعاءات حكام السعودية وزعمهم بانهم يحكمون بالمتاب والسنة، بالقول:”نحكم بالكتاب والسنه ..ذرهم في غيهم يعمهون ( الوعد بكره أو بعد بكره) عند الواحد القهار”.

وقال المغرد إبرهيم:” لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. العلماء في السجون المفكرين طبول والمشايخ رقاصات عند بن سعود وشيوخ القبائل عبيد عند مبس لا يوجد رجل واحد في المهلكة.”

وقال مغرد آخر مستنكرا صمت الشعب السعودي:”الله يجعلها وزر على الشعب الصامت الخانع وعلى كل من يدافع عن هذه الأفعال من غير أن ينقص من وزر مبس نتيجة الصمت سقوط أخلاقي حتمي”.

منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية قد أعلنت في مايو 2021 منع استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد واقتصارها على “رفع الأذان والإقامة فقط”.

وقال وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، إنه تم إصدار “تعميم جديد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في على رفع الأذان والإقامة فقط”.

وأضاف أن القرار يشير إلى ضرورة أن لا يتجاوز “مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت مع عدم تجاوز الصوت في الأجهزة عن الثلث”.

ووفق بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” آنذاك، فقد أكدت على أنه سيتم “اتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف”.

وزعمت الوزارة أن قرارها قام على أدلة وقواعد شرعية، والتي تندرج تحت قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، إضافة لفتوى للشيخ “محمد بن صالح العثيمين وصالح بن فوزان الفوزان”، بعدم استخدام المكبرات الخارجية لغير الآذان.

السعودية تسمح رسميا باستقبال المثليين!

واستمرارا لحالة الانحلال والانفتاح المزعومة، أكدت المملكة العربية السعودية على استعدادها لاستقبال المثليين على أراضيها دون أدنى عقوبة بحقهم.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورةً لردّ منصة “روح السعودية” الرسمية والتابعة للهيئة السعودية للسياحة، على سؤال حول استقبال المملكة للمثليين.

وجاء السؤال الذي ورد في قائمة الأسئلة الأكثر تَكراراً: “هل مرحب بزيارة المثليين للمملكة العربية السعودية؟”
لتردّ المنصة على السؤال بتأكيد سماح السعودية على استقبال المثليين، قائلة: “لا نطلب من أي شخص الكشف عن التفاصيل لشخصية. نرحب بالجميع لزيارة بلادنا”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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