بدعوى عِلاجهن من السِّحر.. مُشعوذ تونسي يستغلُّ حريفاته جنسياََ وتفاصيل صادمة (شاهد)

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وطن- تفاعل كثيرون في تونس مع قضية تحرش وتعدٍ جنسي راح ضحيتها عدد من النساء، حيث أقدم “مشعوذ” على التغرير بضحاياه عبر إيهامهن أنه “معالج روحاني” ليتبين لاحقا أن أنشطته تتعلق بممارسة الجنس بطريقة سرية مع بعضهن بتنسيق مع طرف ثانٍ.

مشعوذ يستغل أنشطته لممارسة الجنس

وحسب ماذكرت وسائل إعلام محلية، فقد توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية لفرقة الشرطة العدلية بولاية نابل في تونس مفادها استغلال شخص في عقده الثالث من العمر حسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لقدرته على علاج الأمراض الروحانية والسحر.

وبعد أن تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل السلطات الأمنية، تبيّن أن المتهم قد تعمّد ممارسة نشاطه بمنزل على وجه الكراء بجهة نابل (بمساعدة إمرأة)، ليقع مداهمته بعد التنسيق مع النيابة العمومية و بمعية مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل حيث تم القبض على المعني والمرأة التي كانت معه بينما كانا متلبسين.

وبتفتيش المنزل، حسب موقع “نسمة” المحلي، عُثر على أوراق اشتغلها في أنشطة الشعوذة وصور شمسية يستعملها المعني في ممارسة نشاطه المذكور، إضافة إلى تحوّزه على مقاطع فيديو بهاتفه الجوال توثق ممارسات تحرش جنسي مع عدد من حريفاته بعد استقطابهن بتعلّة العلاج.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما من أجل “الشعوذة والتطبب الروحاني” والأبحاث متواصلة.

المشعوذ “بلقاسم” يثير صدمة في تونس

أواخر سبتمبر/أيلول 2022 بث برنامج التحقيقات الحقائق الأربع، والذي يبثّ على قناة الحوار التونسي الخاصة، شهادات لسيّدات تونسيّات تعرّضن إلى الاستغلال من قبل مشعوذٍ استعمل صفحته على “فيسبوك” ليروج لخدماته بإزالة السحر عن طريق المعاشرة الجنسيّة مع ضحاياه، بهدف تحريرهن من السحر.

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يطلب المشعوذ من الضحايا استئجار منزلٍ على نفقتهن، ومن ثمّ يزورهن ويمارس معهن الجنس لفكّ السحر أو لتخليصهنّ من الجنّ بهدف الزواج بالنسبة للعازبات والإنجاب بالنسبة للمتزوّجات.

أظهر البرنامج، اتصال صحافيّة من فريق الإعداد بالمشعوذ، حيث طلب منها توفير منزل ومبلغٍ من المال مقابل 14 لقاء جنسيا تخلّصها من السحر.

ويقدر عدد التونسيات اللواتي كنّ عرضةً للخداع والاستغلال الجنسي من قبله بما بين 800 و900 امرأة.