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بدعوى عِلاجهن من السِّحر.. مُشعوذ تونسي يستغلُّ حريفاته جنسياََ وتفاصيل صادمة (شاهد)

المشعوذ لجأ إلى الحيلة للتغرير بضحاياه من النساء، حيث أوهمهن بقدرته على "المعالجة الروحية" بهدف استغلالهن جنسيا

كتب شيراز ماضي
مُشعوذ تونسي يستغلُّ حريفاته جنسياََ watanserb.com
مُشعوذ تونسي يستغلُّ حريفاته جنسياََ
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وطن- تفاعل كثيرون في تونس مع قضية تحرش وتعدٍ جنسي راح ضحيتها عدد من النساء، حيث أقدم “مشعوذ” على التغرير بضحاياه عبر إيهامهن أنه “معالج روحاني” ليتبين لاحقا أن أنشطته تتعلق بممارسة الجنس بطريقة سرية مع بعضهن بتنسيق مع طرف ثانٍ.

مشعوذ يستغل أنشطته لممارسة الجنس

وحسب ماذكرت وسائل إعلام محلية، فقد توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية لفرقة الشرطة العدلية بولاية نابل في تونس مفادها استغلال شخص في عقده الثالث من العمر حسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لقدرته على علاج الأمراض الروحانية والسحر.

وبعد أن تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل السلطات الأمنية، تبيّن أن المتهم قد تعمّد ممارسة نشاطه بمنزل على وجه الكراء بجهة نابل (بمساعدة إمرأة)، ليقع مداهمته بعد التنسيق مع النيابة العمومية و بمعية مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل حيث تم القبض على المعني والمرأة التي كانت معه بينما كانا متلبسين.

وبتفتيش المنزل، حسب موقع “نسمة” المحلي، عُثر على أوراق اشتغلها في أنشطة الشعوذة وصور شمسية يستعملها المعني في ممارسة نشاطه المذكور، إضافة إلى تحوّزه على مقاطع فيديو بهاتفه الجوال توثق ممارسات تحرش جنسي مع عدد من حريفاته بعد استقطابهن بتعلّة العلاج.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما من أجل “الشعوذة والتطبب الروحاني” والأبحاث متواصلة.

مشعوذ يستغل حريفاته جنسيا بدعوى علاجهنّ من السحر
مشعوذ يستغل حريفاته جنسيا بدعوى علاجهنّ من السحر

المشعوذ “بلقاسم” يثير صدمة في تونس

أواخر سبتمبر/أيلول 2022 بث برنامج التحقيقات الحقائق الأربع، والذي يبثّ على قناة الحوار التونسي الخاصة، شهادات لسيّدات تونسيّات تعرّضن إلى الاستغلال من قبل مشعوذٍ استعمل صفحته على “فيسبوك” ليروج لخدماته بإزالة السحر عن طريق المعاشرة الجنسيّة مع ضحاياه، بهدف تحريرهن من السحر.

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يطلب المشعوذ من الضحايا استئجار منزلٍ على نفقتهن، ومن ثمّ يزورهن ويمارس معهن الجنس لفكّ السحر أو لتخليصهنّ من الجنّ بهدف الزواج بالنسبة للعازبات والإنجاب بالنسبة للمتزوّجات.

أظهر البرنامج، اتصال صحافيّة من فريق الإعداد بالمشعوذ، حيث طلب منها توفير منزل ومبلغٍ من المال مقابل 14 لقاء جنسيا تخلّصها من السحر.

ويقدر عدد التونسيات اللواتي كنّ عرضةً للخداع والاستغلال الجنسي من قبله بما بين 800 و900 امرأة.

المصدرموقع "نسمة" المحلي، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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