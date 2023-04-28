الجمعة, أبريل 28, 2023
الرئيسيةالهدهدالموت يفجع وزير الحرس الوطني السعودي سابقاً الأمير متعب بن عبد الله...
الهدهد

الموت يفجع وزير الحرس الوطني السعودي سابقاً الأمير متعب بن عبد الله .. ما سبب الوفاة؟!

"سيصلى على الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض"

كتب أنس السالم
وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود نجل وزير الحر الوطني سابقاً watanserb.com
الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود نجل وزير الحر الوطني سابقاً
- Advertisement -

وطن – توفي نجل وزير الحرس الوطني السعودي السابق، الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر ناهز أربعين عاماً. وفق ما أعلنت وسائل إعلام سعودية الجمعة.

وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود

وبحسب ما ذكرت صحيفة” عكاظ” السعودية، فإنّه الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سيصلى عليه يوم الجمعة الموافق 8/ 10/ 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ولم تذكر الصحيفة وأيّاً من وسائل الإعلام السعودية الرسمية، سبب وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله، لكنّ بعض الحسابات على تويتر زعمت أنّ سبب وفاة الأمير نوبة قلبية. دون أن يتسنى لوطن التأكد من صحّة هذه المزاعم.

والأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، هو أحد أفراد العائلة الحاكمة السعودية.

الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود نجل وزير الحرس الوطني السابق
الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود نجل وزير الحرس الوطني السابق (وسط)

ولد الأمير بندر بن متعب في العام 1983، وهو ابن الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وزيرا للحرس الوطني السعودي ووزيرا للتجارة والاستثمار.

- Advertisement -
الأمير متعب بن عبد العزيز
الأمير متعب بن عبد العزيز

وقد سارع مغرّدون سعوديون إلى نعي الأمير الراحل بندر بن متعب بن عبد الله.

الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق

كان ينظر إلى الأمير متعب بن عبد الله على أنه وريث محتمل للعرش خلفا لوالده الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

في أواخر نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، أطلقت السلطات السعودية سراح الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق بعد أكثر من 3 أسابيع من اعتقاله، حسبما قال مسؤولون سعوديون.

الأمير متعب بن عبدالله
الأمير متعب بن عبدالله تعرض للاعتقال عام 2017 قبل الافراج عنه بتسوية مالية
وكشف مسؤول سعودي آنذاك أنه جرى الإفراج عن الأمير متعب بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات “يقضي بدفع أكثر من مليار دولار”.
وقال المسؤول، الذي يشارك في حملة المملكة ضد الفساد، إن الأمير متعب أقر بالفساد في اتفاق التسوية مع الحكومة.
وأوضح أنه “لم يكشف عن قيمة التسوية. لكن يعتقد أنها تعادل أكثر من مليار دولار أمريكي.”بحسب BBC عربي
المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

الهدهد

الخوف لا زال يتملّكه.. هذا ما قرر “ابن سلمان” فعله بالحرس الوطني خوفاً من وجود موالين للأمير “متعب” في صفوفه

الهدهد

ودع الملك على باب الطائرة.. “شاهد” ظهور مفاجئ للأمير متعب بن عبد الله يشغل مواقع التواصل

تقارير

كشف مصير الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز .. وهذا ما يريده “ابن سلمان” من أبناء الملك الراحل

الهدهد

“شاهد” الأمير متعب بن عبدالله “ضُرب وبُصق في وجهه” وتعرض للإذلال والإهانة قبل أن يطلق سراحه

الهدهد

يبدو عليه رغبة بالانتقام لكنه لايزال تحت آثار الصدمة.. “مجتهد” يكشف مستجدات وضع الأمير “متعب”

الهدهد

هذا ما دفعه الأمير متعب بن عبد الله مقابل إطلاق سراحه من “الريتز كارلتون”

تقارير

ابن سلمان يُفرج عن الأمير متعب بن عبد الله ويبقي على الوليد بن طلال وتركي بن ناصر قيد الاحتجاز

الهدهد

الأمير متعب بن عبد الله يرفض التعاون مع التحقيقات ومتمسك برفضه تولي “ابن سلمان” عرش المملكة

الهدهد

لتشويه صورة الأمير متعب.. “ابن سلمان” ينشر تقريرا عن تجاوزات مزعومة بوزارة الحرس الوطني!

تقارير

“ميدل ايست آي”: الأمير متعب و17 آخرين نقلوا للمستشفى نتيجة التعذيب وأحدهم أُدخِل الى “العناية المركزة”

الهدهد

هكذا تضامنت أميرة سعودية مع الأمير المعتقل متعب ابن الملك الراحل

الهدهد

دعاه “ابن سلمان” للإجتماع به ولم يعد بعدها.. هكذا تم خِداع الأمير متعب بن عبد الله لاعتقاله

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صور “مجنونة” لأفعى ضخمة تلتهم سمكة كبيرة كاملة فوق الماء (شاهد)

انتخابات الرئاسة التركية.. أصوات الخارج قد تقلب الموازين في وجه أردوغان

عصير الطماطم..ما الذي يجعله المشروب الأفضل على متن الطائرة؟

تشكيلة ريال مدريد ضد ألميريا والتوقيت في الدوري الإسباني

إقرار جديد من نجيب ساويرس بدعم حميدتي وتغريدة خطيرة

لماذا يخطط ابن سلمان لشراء حصة في “فلاي ناس” المملوكة للوليد بن طلال؟

خطوات بسيطة لإطالة عمر مناشفك

إغلاق قناة نادي برشلونة الرسمية لهذا السبب

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يصارع القتل البطيء في سجون ابن سلمان.. ماذا يحدث؟

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الشباب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC