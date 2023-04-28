الموت يفجع وزير الحرس الوطني السعودي سابقاً الأمير متعب بن عبد الله .. ما سبب الوفاة؟!

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وطن – توفي نجل وزير الحرس الوطني السعودي السابق، الأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر ناهز أربعين عاماً. وفق ما أعلنت وسائل إعلام سعودية الجمعة.

وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود

وبحسب ما ذكرت صحيفة” عكاظ” السعودية، فإنّه الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سيصلى عليه يوم الجمعة الموافق 8/ 10/ 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولم تذكر الصحيفة وأيّاً من وسائل الإعلام السعودية الرسمية، سبب وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله، لكنّ بعض الحسابات على تويتر زعمت أنّ سبب وفاة الأمير نوبة قلبية. دون أن يتسنى لوطن التأكد من صحّة هذه المزاعم.

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب

السمو الملكي الأمير بندر بن متعب

بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز

وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم

الجمعة بعد صلاة العصر في جامع

الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض

اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتكhttps://t.co/6cNrKrpUuw pic.twitter.com/vyyCYZYFHI — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) April 28, 2023

والأمير بندر بن متعب بن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، هو أحد أفراد العائلة الحاكمة السعودية.

ولد الأمير بندر بن متعب في العام 1983، وهو ابن الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وزيرا للحرس الوطني السعودي ووزيرا للتجارة والاستثمار.

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وقد سارع مغرّدون سعوديون إلى نعي الأمير الراحل بندر بن متعب بن عبد الله.

رحم الله الامير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود واسكنه فسيح جناته. أحر التعازي وصادق المواساة لأخي الأمير سعود بن متعب بن عبدالله و أعمامي و عماتي ابناء وبنات الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وكل من فقده — سعود بن مشعل بن محمد (@saudmishal) April 27, 2023

رحم الله أخوي الغالي الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود رحمةٍ واسعة وأسكنه الفردوس الأعلىٰ من الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب وأموات المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين.

وألهم أخيه سعود وأهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليهِ راجعون.🤲🏽 pic.twitter.com/U1TwBJYxlR — Khalid A Alorair (@alorair) April 28, 2023

اللهم أرحم حبيبي وأخوي بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود وأسكنه جنات النعيم .. لا حول ولا قوه الا بالله 🤲🏻🤲🏻 pic.twitter.com/oNkmgObJQB — عبدالاله بن عبدالرحمن بن ناصر (@aannalsaud) April 27, 2023

الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق

كان ينظر إلى الأمير متعب بن عبد الله على أنه وريث محتمل للعرش خلفا لوالده الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

في أواخر نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، أطلقت السلطات السعودية سراح الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق بعد أكثر من 3 أسابيع من اعتقاله، حسبما قال مسؤولون سعوديون.

وكشف مسؤول سعودي آنذاك أنه جرى الإفراج عن الأمير متعب بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات “يقضي بدفع أكثر من مليار دولار”.

وقال المسؤول، الذي يشارك في حملة المملكة ضد الفساد، إن الأمير متعب أقر بالفساد في اتفاق التسوية مع الحكومة.