الجمعة, أبريل 28, 2023
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الصداع النصفي الصامت..ما هي أعراضه؟

وجدت دراسة نُشرت في مجلة الصداع والألم أن 18-25٪ من النساء حول العالم يصبن بالصداع النصفي

كتب ايمان الباجي
الصداع النصفي الصامت..ما هي أعراضه؟ watanserb.com
الصداع النصفي الصامت
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وطنيُعد الصداع من المشاكل الصحية التي تصيب تقريباً الجميع، وهي حالة تسبب الألم في الرأس والوجه وأعلى الرقبة.

غالبًا ما يتم الخلط بين الصداع والصداع النصفي، لكنهما يختلفان قليلاً. الصداع النصفي هو صداع مؤلم للغاية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا تركت دون علاج. في حين أن بعض أنواع الصداع النصفي يمكن ملاحظتها بسبب الأعراض، فإن بعضها يكون عبارة عن صداع نصفي صامت يمكن أن يكون خطيرًا.

تحدث موقع “healthshots” مع الدكتورة إيشو جويال، طبيبة الأعصاب بمستشفى مؤسسة السير إتش عن الصداع النصفي الصامت وكشفت الخبيرة كيف يختلف عن الصداع النصفي العادي.

الصداع النصفي أكثر شيوعًا عند النساء

الصداع النصفي هو نوع شائع جدًا من الصداع، وهو أكثر شيوعاً في النساء مقارنة بالرجال بحوالي ثلاث إلى أربع مرات.

وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الصداع والألم أن 18-25٪ من النساء حول العالم يصبن بالصداع النصفي.

الصداع النصفي الصامت أكثر خطورة من الصداع النصفي المعتاد

في الصداع النصفي النموذجي، يعاني المريض من التعب الشديد واضطراب المعدة. وقد يتبع ذلك دوخة أو اختلال توازن أو ارتباك أو ألم في البطن في بعض الحالات.

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الصداع النصفي

عادة، يعاني 30 بالمائة من هذه الأعراض لمدة 15-60 دقيقة. بعد ذلك، قد يعاني الشخص من نوبات صداع شديدة من جانب واحد مصحوبة بالغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت، مما يسبب اضطرابات في النوم. يمكن أن تستمر الأعراض لأكثر من 4 ساعات أو أحيانًا تستمر 3 أيام.

في بعض الحالات، يصاب الأشخاص بنوبات الصداع النصفي التي لا تسبب بالضرورة الألم وهذه تسمى “الصداع النصفي الصامت”.

وتقول الدكتورة جويال إن الصداع النصفي الصامت يعد من بين إحدى المشاكل الصحية الأكثر شيوعا لدى البالغين.

وتؤكد الدكتورة على أنه إذا أصيب الشخص بصداع نصفي حاد مفاجئ، فيجب عليه إجراء مسح ضوئي للدماغ والبحث عن رعاية طبية فورية.

كيف يتم علاج الصداع النصفي الصامت؟

لا يختلف علاج الصداع النصفي الصامت عن علاج الصداع النصفي النموذجي. ينصح الأطباء بأخذ مسكنات الألم مثل الباراسيتامول والنابروكسين.

وإذا كنت تعاني من نوبات متكررة من الصداع النصفي الصامت التي تؤثر على نوعية حياتك، توصي الخبيرة جويال بتناول أدوية مثل مضادات الاكتئاب.

يُنصح كذلك باختيار العلاجات غير الطبية التي تقدم علاجات للسلوك والاسترخاء ولكن مفتاح الوقاية هو تحديد وتجنب المحفزات التي يمكن أن تؤدي إلى الصداع النصفي الصامت.

بينما تساعدك هذه النصائح في التعامل مع الصداع النصفي الصامت، فمن الضروري مراجعة طبيبك لمعرفة العلاج الأفضل لك.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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