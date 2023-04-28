الجمعة, أبريل 28, 2023
الرئيسيةحياتنااستمناء على الهواء خلال اجتماع مجلس إدارة مجتمع مدينة نيويورك يثير صدمة...
حياتنا

استمناء على الهواء خلال اجتماع مجلس إدارة مجتمع مدينة نيويورك يثير صدمة المجتمعين! (شاهد)

اجتماع مجلس إدارة مجتمع بروكلين عبر تطبيق زووم تعرض للاختراق خلال مناقشة حول الأمراض المنقولة جنسياً

كتب خالد السعدي
اجتماع مجلس إدارة مجتمع مدينة نيويورك watanserb.com
اجتماع مجلس إدارة مجتمع مدينة نيويورك
- Advertisement -

وطن- دخل اجتماع افتراضي لمجلس إدارة مجتمع بروكلين عبر تطبيق “زووم” في حالة من الفوضى بعد أن اختطفه أحد أفراد الجمهور عن طريق الاستمناء أمام الكاميرا.

ووفقا لم أكدته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد أُجبر اجتماع مجلس إدارة مجتمع بروكلين، في الولايات المتحدة الأمريكية على الإغلاق خلال مناقشة حول الأمراض المنقولة جنسياً ليلة الأربعاء ، 26 أبريل.

وأظهر اجتماع “زووم” الذي يمكن مشاهدته عبر الإنترنت ، شاشة ما لا يقل عن 25 من أعضاء اللجنة المشاركين قبل ظهور رجل في الزاوية اليسرى العليا.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يتأوه أثناء قيامه بإسعاد نفسه ، تاركًا بعض الناس مذهولين عندما سأل أحدهم: “ما الذي يجري؟”

أجاب آخر: “أعتقد أننا نتعرض للقصف من زووم”.

هتافات جنسية وإشادة بهتلر

وفي مرحلة ما خلال البث صرخ بعض المخادعين (المخترقين للاجتماع) مرارًا وتكرارًا بكلمة “قضيب” و “هتلر”.

- Advertisement -

وبحسب الصحيفة، فإن ما حدث كان إعلانا مشبوها مسجلا مسبقًا تم تشغيله في عبر الاجتماع وحذر بأنه تم تصنيف هذا الاجتماع على أنه إباحي.

قام المخادعون في وقت لاحق بإغلاق الكاميرا وصرخوا بكلمات بذيئة للأعضاء
قام المخادعون في وقت لاحق بإغلاق الكاميرا وصرخوا بكلمات بذيئة للأعضاء

وبحسب ما ورد، فقد وضع المخترقون عبارة: “سيتم إغلاق هذا الاجتماع في غضون خمس دقائق إذا لم تجعلني مضيفًا وأقوم بحل المشكلة.”

صُدمت امرأة مما كانت تراه
صُدمت امرأة مما كانت تراه

وكان مجلس إدارة مجتمع بروكلين قد دخل في صمت تام لمدة ثوانٍ وعندما سأل أحد الرجال عما إذا كان “كل شيء على ما يرام” ، صاح المخترق بفظاظة.

وتحدث الأعضاء الآخرون مع بعضهم البعض ، فيما بدىالبعض مرتبكًا بينما اقترح البعض الآخر على الجميع تسجيل الخروج من الاجتماع، لكن الرجل العاري تمكن من الظهور مرة أخرى قبل قطع البث مباشرة.

كان أحد الأعضاء يضحك بينما ألقى الاجتماع في حالة من الفوضى
كان أحد الأعضاء يضحك بينما ألقى الاجتماع في حالة من الفوضى

مشارك في الاجتماع يؤكد حدوث اختراق

من جانبه، أحد المشاركين في الاجتماع لصحيفة “نيويورك بوست : “لقد كان اختراقًا. لقد كان اختراقًا إباحيًا” .

واضاف: “لقد كانت أمامية كاملة! لقد ذهل الجميع.”

وبحسب الصحيفة، فإنه عندما انضموا إلى الاجتماع مرة أخرى باستخدام رابط جديد ، اعتذرت السيدة لوسي موجيكا دياز للأعضاء، وقالت: “حسنًا ، لذا نعتذر عن الصعوبات الفنية يا رفاق.نحن نعتذر ، لا نعرف ما حدث ، لقد تم اختراقنا”.

بث مواد إباحية خلال اجتماع لمجلس مدينة نيويورك

يشار إلى أنه منذ أكثر من عامين ، قام المتسللون ببث المواد الإباحية خلال حدث افتراضي لمجلس مدينة نيويورك.

بث صور إباحية خلال جتماع مجلس المجتمع المحلي لشرطة نيويورك

وقبل شهر من ذلك ، تم نشر صور إباحية على الشاشة خلال اجتماع مجلس المجتمع المحلي رقم 102 في شرطة نيويورك ، وفي أغسطس من ذلك العام ، دخل المتسللون في اجتماع للآباء استضافته مدرسة نيو دورب الثانوية في جزيرة ستاتن حيث تم عرض المواد الإباحية والصليب المعقوف والافتراءات العرقية .

المصدرديلي ستار ، نيويورك بوست ،ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

قبل وفاته.. الشيخ عبد الله كامل يخطب الجمعة بالإنجليزية في أمريكا (فيديو)

تقارير

تهديد بالقتل ومراقبة.. السيسي وابن سلمان يُرهبان معارضيهم على التراب الأمريكي

الهدهد

التحكم بالشيخوخة واستعادة الشباب.. نجاح كبير لتجربة خارقة أذهلت العلماء

تقارير

وثائق البنتاغون.. ضابطة أمريكية شاركت في تسريبها باسم فتاة روسية.. ما القصة؟

الهدهد

من هو “إبراهيم عقيل” الذي رصدت أمريكا مكافأة ضخمة للوصول إليه؟

الهدهد

مفاجأة حول هوية مُسرب “وثائق البنتاغون” وحقيقة رسالته الأخيرة

الهدهد

ملامح شرطية شقراء تخطف الأضواء خلال محاكمة ترامب.. من هي؟

الهدهد

في أسوأ حالاته.. ملامح صادمة لترامب في أول ظهور له داخل المحكمة (شاهد)

تقارير

محمد بن سلمان: لن نقدم أي خدمات مجانية للولايات المتحدة بعد الآن

الهدهد

فزع بأمريكا بعد انتشار مخدر الزومبي.. الشباب يتعاطون عقارا يستخدم لتهدئة الحيوانات

تقارير

السعودية وعمالقة النفط يخفضون الإنتاج فجأةً.. صدمة لواشنطن وملءٌ لخزائن بوتين

الهدهد

وقف المبيعات العسكرية.. هل توجه واشنطن ضربة للسعودية بسبب إيران؟ (تحليل)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاكيرا في أزمة جديدة بعد انفصالها عن بيكيه وتواجه حكما بالسجن لمدة 8 سنوات لهذا السبب!

فاجعة في تونس.. انتشال 41 جثة لمهاجرين قضوا في قوارب الموت وأرقام صادمة (شاهد)

استطلاع رأي حديث يؤكد تقدم أردوغان على كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية

بمُسيَّرة مُفخخة.. أوكرانيا كادت تغتال بوتين والكرملين يُعلق بغرابة.. ما القصة؟

موقف مؤثر لمراسلة “سكاي نيوز” البريطانية بعد أن تفاجأت بخالها العائد من السودان! (شاهد)

الصداع النصفي الصامت..ما هي أعراضه؟

بعد منع السلطات مكبرات الصوت لغير الآذان.. حفل صاخب في ساحة مسجد بالسعودية! (شاهد)

مقاطعة في إسبانيا يُمارس فيها الأزواج العلاقات الحميمة أكثر من أي منطقة أخرى!

لماذا ينصح الخبراء بتوخي الحذر عند استخدام سماعات الأذن؟!

الاعتداء على السوريين في تركيا.. الرصاص يطارد المنكوبين على الحدود (تقرير)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC