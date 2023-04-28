استمناء على الهواء خلال اجتماع مجلس إدارة مجتمع مدينة نيويورك يثير صدمة المجتمعين! (شاهد)

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وطن- دخل اجتماع افتراضي لمجلس إدارة مجتمع بروكلين عبر تطبيق “زووم” في حالة من الفوضى بعد أن اختطفه أحد أفراد الجمهور عن طريق الاستمناء أمام الكاميرا.

ووفقا لم أكدته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد أُجبر اجتماع مجلس إدارة مجتمع بروكلين، في الولايات المتحدة الأمريكية على الإغلاق خلال مناقشة حول الأمراض المنقولة جنسياً ليلة الأربعاء ، 26 أبريل.

وأظهر اجتماع “زووم” الذي يمكن مشاهدته عبر الإنترنت ، شاشة ما لا يقل عن 25 من أعضاء اللجنة المشاركين قبل ظهور رجل في الزاوية اليسرى العليا.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يتأوه أثناء قيامه بإسعاد نفسه ، تاركًا بعض الناس مذهولين عندما سأل أحدهم: “ما الذي يجري؟”

أجاب آخر: “أعتقد أننا نتعرض للقصف من زووم”.

هتافات جنسية وإشادة بهتلر

وفي مرحلة ما خلال البث صرخ بعض المخادعين (المخترقين للاجتماع) مرارًا وتكرارًا بكلمة “قضيب” و “هتلر”.

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وبحسب الصحيفة، فإن ما حدث كان إعلانا مشبوها مسجلا مسبقًا تم تشغيله في عبر الاجتماع وحذر بأنه تم تصنيف هذا الاجتماع على أنه إباحي.

وبحسب ما ورد، فقد وضع المخترقون عبارة: “سيتم إغلاق هذا الاجتماع في غضون خمس دقائق إذا لم تجعلني مضيفًا وأقوم بحل المشكلة.”

وكان مجلس إدارة مجتمع بروكلين قد دخل في صمت تام لمدة ثوانٍ وعندما سأل أحد الرجال عما إذا كان “كل شيء على ما يرام” ، صاح المخترق بفظاظة.

وتحدث الأعضاء الآخرون مع بعضهم البعض ، فيما بدىالبعض مرتبكًا بينما اقترح البعض الآخر على الجميع تسجيل الخروج من الاجتماع، لكن الرجل العاري تمكن من الظهور مرة أخرى قبل قطع البث مباشرة.

مشارك في الاجتماع يؤكد حدوث اختراق

من جانبه، أحد المشاركين في الاجتماع لصحيفة “نيويورك بوست : “لقد كان اختراقًا. لقد كان اختراقًا إباحيًا” .

واضاف: “لقد كانت أمامية كاملة! لقد ذهل الجميع.”

وبحسب الصحيفة، فإنه عندما انضموا إلى الاجتماع مرة أخرى باستخدام رابط جديد ، اعتذرت السيدة لوسي موجيكا دياز للأعضاء، وقالت: “حسنًا ، لذا نعتذر عن الصعوبات الفنية يا رفاق.نحن نعتذر ، لا نعرف ما حدث ، لقد تم اختراقنا”.

بث مواد إباحية خلال اجتماع لمجلس مدينة نيويورك

يشار إلى أنه منذ أكثر من عامين ، قام المتسللون ببث المواد الإباحية خلال حدث افتراضي لمجلس مدينة نيويورك.

بث صور إباحية خلال جتماع مجلس المجتمع المحلي لشرطة نيويورك

وقبل شهر من ذلك ، تم نشر صور إباحية على الشاشة خلال اجتماع مجلس المجتمع المحلي رقم 102 في شرطة نيويورك ، وفي أغسطس من ذلك العام ، دخل المتسللون في اجتماع للآباء استضافته مدرسة نيو دورب الثانوية في جزيرة ستاتن حيث تم عرض المواد الإباحية والصليب المعقوف والافتراءات العرقية .