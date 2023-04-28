احتباس السوائل: ما سببه وكيف يمكن تجنبه؟

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وطن-هل سمعت من قبل عن احتباس السوائل؟

نشرت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على الفوائد العظيمة لشرب الماء، إذ يُنظّم هذا العنصر الغذائي حرارة الجسم، ويعمل على تحسين جهاز المناعة، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتخفيف التعب والمساعدة في عمليّة الهضم.

تظهر بوضوح أهمية عنصر الماء في جسم الانسان من خلال نسبة الماء في جسم الانسان التي تعتبر كبيرة. وبالنسبة لـنسبة الماء في جسم الانسان فتختلف بين الأطفال والبالغين. فيتألف جسم الأطفال من 75% أو 80% من الماء تقريبًا في حين تختلف هذه النسبة وتقل عند الرجال البالغين وتتراوح بين الـ 60% والـ 65%، أمّا عند النساء فتصل نسبة الماء في جسم الانسان إلى 50% أو 60%.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الماء في جسم الانسان تزيد كل ما ارتفعت كمية العضلات في الجسم وتقل من جهة أخرى هذه النسبة عند ارتفاع نسبة الدهون فيه.

كما يشكل 83٪ من الدم، وهو المسؤول عن التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وينظم درجة حرارة الجسم، وهو مفتاح نقل الأكسجين والمواد المغذية. وكذلك يقوم بإزالة السموم والفضلات من الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الماء على تحويل الغذاء لامتصاصه بطريقة سليمة، ويعزز عمل الأغشية المخاطية، ويشكل 75٪ من العضلات والوزن الكلي للدماغ.

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ووفق ترجمة “وطن“،فإن الفضلات والسموم تتراكم في الجسم نتيجة النظام الغذائي وأسلوب الحياة الذي نعيشه مثل: التبغ، الكحول، والضغوط اليومية، ناهيك بأن المرأة أكثر عرضة لاحتباس السوائل، إذ يجذب هرمون الاستروجين السوائل، وهذا هو السبب في أن العديد من النساء يعانين من احتباس السوائل في النصف الثاني من الدورة الشهرية.

وإذا كان سبب الاحتباس هو الأول (السموم الزائدة)، فيتركز الماء بقوة بسبب الجاذبية الشديدة في الساقين، على سبيل المثال: احتباس السوائل في الركبتين أو الكاحلين، بينما إذا كان سببه هرمون (هرمون الاستروجين) تميل المشكلة إلى أن تكون موجودة في الصدر والوركين والفخذين.

كم لترًا من الماء يجب أن نشرب يوميا؟

احتياجات المياه اليومية تبدأ من 0.25 لتر لكل 10 كغم من الوزن. ولكي تفهم أكثر، يجب أن يحصل الشخص الذي يزن حوالي 70 كغم على ما بين 2 و 2.5 لترًا من الماء يوميًا. وإذا اتبعنا نظامًا غذائيًا يحتوي على كمية كافية من الفواكه والخضروات (طبق سلطة أو خضروات يوميًا وقطعتين أو أجزاء من الفاكهة)، فإنك بصدد شرب لتر من الماء.

من ناحية أخرى، يمكن نحصل أيضًا على حوالي 300 مل أخرى من الماء من خلال عمليات التمثيل الغذائي المختلفة. مع ذلك، في النهاية نحتاج إلى تزويد الجسم خارجيًا بما بين 1 و 1.5 لتر من الماء. وفي حال راهنت على الخضار أو الفاكهة لفقدان الوزن، فسوف نشعر بلا شك بأننا أخف وزناً.

كيف يمكنني علاج احتباس السوائل؟

هناك طريقة أخرى تساعد على التخلص من احتباس السوائل، وهي جنب استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، والتنفس بوعي وعمق، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة يوميًا، على سبيل المثال: القيام بتمارين القوة والمرونة، مع تمارين مثالية للتخلص من السوائل، والتواصل مع الطبيعة لفترة طويلة قدر الإمكان، مع الصوم لمدة خمسة أيام على الأقل لتفعيل آليات التنقية الفسيولوجية. لكن، يجب استشارة خبراء، لأنه لا يمكن للجميع الصوم.