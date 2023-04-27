“3 شبكات في القلب و100 سيجارة يوميا”.. طبيب محمد قنوع يصدم جمهوره

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وطن – كشف الطبيب السوري “طلال مارتينوس” اختصاصي أمراض القلب، عن تفاصيل الوضع الصحي للفنان السوري محمد قنوع قبل رحيله وعدد السجائر التي كان يدخنها يومياً.

وتوفي محمد قنوع منذ أيام عن عمر 49 عامًا، متأثراً باحتشاء في عضلة القلب وما يعرف بالجلطة القلبية الحادة.

طبيب محمد قنوع يتحدث عن حالته قبل الوفاة

وقال “مارتينوس” في برنامج “كلام صافي” عبر “أرابيسك اف ام”، إن قنوع خضع قبل يومين من وفاته لتركيب 3 شبكات في القلب، وخرج من المستشفى بشكل طبيعي، لكنه عاد إلى المستشفى يوم، السبت، بعد أن اشتكى من ألم شديد في الصدر.

وأوضح أنه تبين وجود احتشاء حاد في عضلة القلب، وعند إجراء قسطرة إسعافية تم اكتشاف وجود انسداد في الشبكات الثلاث، وعملوا على فتح الشرايين التي كانت مغلقة دون جدوى.

لافتًا إلى أن الإجراءات الإسعافية لم تفلح، نظرًا لوصول محمد قنوع متأخرًا وبحالة صدمة قلبية وكان ضغطه 6 ونبضه متسارعًا.

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وأكد الطبيب مارتينوس أن “نوعية الشبكات التي تم تركيبها للفنان محمد قنوع كانت ممتازة وتم توثيق مراحل الإجراءات الطبية بفيديوهات”.

مبينًا أنه عادة ما يحصل -انسداد الشرايين بسبب عدم استجابة جسم المريض للمميع، أو توقف المريض عن تناول أدويته، وأيضًا عندما تكون فاعلية الدواء ضعيفة نتيجة سوء الصنع.

ونقل “مارتينوس” أن آخر ما قاله له الراحل محمد قنوع: “بدي أعرف شو عم يصير”.. فأجابه: “خليني عالج المشكلة وبعدين بحكيلك”.

مضيفاً أن الفنان الراحل كان شجاعاً قوياً يبتسم في كل اللحظات الحرجة ونفسيته جميلة وإيجابية.

وأشار إلى أن الراحل قنوع كان مدخِّناً شرهاً حيث يدخن 5 علب سجائر يومياً (100 سيجارة)، ولم يخفف التدخين حتى بعد القسطرة، إضافةً إلى وجود قصة وراثية عائلية وضغط نفسي بسبب العمل ومرض سكر و أمراض بالقلب لدى العائلة أيضاً.

وهو الأمر الذي نفته مايا ابنة الفنان الراحل محمد قنوع، وأضافت أن سبب وفاة والدها احتشاء في عضلة القلب، دون وجود أي مشاكل عائلية أو ضغط نفسي، كما تداولته الكثير من الإشاعات الكاذبة على حد تعبيرها.

محمد قنوع مدخن شره

واعتاد قنوع على التدخين بشراهة خلال السنوات الماضية، وكشف في مقابلة له مع موقع “فوشيا” الفني أن أصعب صفة في شخصيته هي التدخين حاول التخلص من عادة التدخين لكنه لم يفلح في ذلك.

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ومحمد قنوع من مواليد دمشق في 26 من شهر سبتمبر العام 1973، وهو ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة، وابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

وبدأ الممثل الراحل مشواره الفني مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 1995، وشارك محمد في أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا”.

كما أنه متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه أربعة أبناء هم (عدنان ومروان ومايا وماسة).