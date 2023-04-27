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هبة عبوك أصبحت مثل ابنة بدوي مع قطيع.. الممثل الإسباني أليساندرو ليكيو يتضامن مع حكيمي!

أليساندرو ليكيو أكد بان هبة عبوك مثقلة بالديون وما عليها فعله هو العمل كما كانت تفعل من قبل!

كتب سالم حنفي
هبة عبوك watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- دافع الممثل الإسباني المعروف أليساندرو ليكيو ضمنيا عن موقف لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بسبب رفضه منح طليقته نصف ثروته بعد قرارها الإنفصال عنه، موجها لهبة عبوك انتقادت لاذعة جدا.

وقال أليساندرو ليكيو في تصريحات له نشرها عبر حسابه على انستغرام مرفقا بها صورة تجمع أشرف حكيمي وهبة عبوك:” إنّ طلب 10 ملايين هو أمر يجعل من الزواج عملاً تجارياً، تتصرف مثل ابنة بدوي مع قطعان وهذا ليس صحيحاً، تصرف (عبوك) غير مقبول ولا يعبر عن فنانة ناجحة كما كانت”.

وأضاف قائلا: “أصل المسألة هنا، هل تركت هبة وظيفتها بناءً على رغبة زوجها، أو لأنها لم تكن لديها عروض شائقة، ثم شعرت براحة أكبر لكونها (سيدة)؟”.

هبة عبوك مثقلة بالديون

وتابع قائلا: “على الزوج التزامات تجاه الأبناء، لكن الزوجة السابقة وهي سيدة أعمال ناجحة مُثقلة بالديون، ما عليها فعله هو العمل كما كانت تفعل من قبل، إنّ طلب تعويضٍ قدره 10 ملايين شيء ليس جميل”.

هبة عبوك وأشرف حكيمي
هبة عبوك وأشرف حكيمي

هبة عبوك في دائرة الأضواء الإعلامية

وأصبحت هبة عبوك في دائرة الضوء الإعلامية بسبب شائعات عن شريكها السابق أشرف حكيمي، حيث كان لاعب باريس سان جيرمان قد اتهم في نهاية فبراير شباط بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عاما.

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ويوم الاثنين الماضي تم الكشف أن هبة عبوك طلبت عشرة ملايين يورو من أشرف حكيمي ، وهو أمر لم يقبله، وأنه عرض عليها بطريقة ودية مليوني يورو.

ووفقا لما تم نشره عبر وسائل الغعلم العديدة، فغنه بعد رفض اللاعب طلبها، تريد هبة عبوك رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الاحتيال وسوء إدارة مشاريعهما المشتركة.

هبة عبوك في دائرة الأضواء الإعلامية
هبة عبوك في دائرة الأضواء الإعلامية

أشرف حكيمي يسجل أملاكه باسم والدته

وتم الكشف أيضا بأن اللاعب قام بتسجيل أملاكه جميعها باسم والدته سعيدة موح.

سعيدة موح تهاجم هبة عبوك

وقالت سعيدة موح في تصريحات صحفية ردا على ما تم تداوله: “لا تعلم ما إذا كان اتخذ أي إجراء لحماية نفسه”.

وأضافت وفق “ماركا“: “ما المشكلة إذا كانت هذه التقارير صحيحة؟ فإن لم يفعل (حكيمي) ذلك، فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”.

المصدرانستجرام، ماركا، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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