هبة عبوك أصبحت مثل ابنة بدوي مع قطيع.. الممثل الإسباني أليساندرو ليكيو يتضامن مع حكيمي!

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وطن- دافع الممثل الإسباني المعروف أليساندرو ليكيو ضمنيا عن موقف لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بسبب رفضه منح طليقته نصف ثروته بعد قرارها الإنفصال عنه، موجها لهبة عبوك انتقادت لاذعة جدا.

وقال أليساندرو ليكيو في تصريحات له نشرها عبر حسابه على انستغرام مرفقا بها صورة تجمع أشرف حكيمي وهبة عبوك:” إنّ طلب 10 ملايين هو أمر يجعل من الزواج عملاً تجارياً، تتصرف مثل ابنة بدوي مع قطعان وهذا ليس صحيحاً، تصرف (عبوك) غير مقبول ولا يعبر عن فنانة ناجحة كما كانت”.

وأضاف قائلا: “أصل المسألة هنا، هل تركت هبة وظيفتها بناءً على رغبة زوجها، أو لأنها لم تكن لديها عروض شائقة، ثم شعرت براحة أكبر لكونها (سيدة)؟”.

هبة عبوك مثقلة بالديون

وتابع قائلا: “على الزوج التزامات تجاه الأبناء، لكن الزوجة السابقة وهي سيدة أعمال ناجحة مُثقلة بالديون، ما عليها فعله هو العمل كما كانت تفعل من قبل، إنّ طلب تعويضٍ قدره 10 ملايين شيء ليس جميل”.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

هبة عبوك في دائرة الأضواء الإعلامية

وأصبحت هبة عبوك في دائرة الضوء الإعلامية بسبب شائعات عن شريكها السابق أشرف حكيمي، حيث كان لاعب باريس سان جيرمان قد اتهم في نهاية فبراير شباط بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عاما.

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ويوم الاثنين الماضي تم الكشف أن هبة عبوك طلبت عشرة ملايين يورو من أشرف حكيمي ، وهو أمر لم يقبله، وأنه عرض عليها بطريقة ودية مليوني يورو.

ووفقا لما تم نشره عبر وسائل الغعلم العديدة، فغنه بعد رفض اللاعب طلبها، تريد هبة عبوك رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الاحتيال وسوء إدارة مشاريعهما المشتركة.

أشرف حكيمي يسجل أملاكه باسم والدته

وتم الكشف أيضا بأن اللاعب قام بتسجيل أملاكه جميعها باسم والدته سعيدة موح.

سعيدة موح تهاجم هبة عبوك

وقالت سعيدة موح في تصريحات صحفية ردا على ما تم تداوله: “لا تعلم ما إذا كان اتخذ أي إجراء لحماية نفسه”.

وأضافت وفق “ماركا“: “ما المشكلة إذا كانت هذه التقارير صحيحة؟ فإن لم يفعل (حكيمي) ذلك، فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”.