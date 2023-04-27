نيمار وماني على سلم أولويات اهتمامات تشيلسي هذا الصيف

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي تشيلسي مهتم بالتعاقد مع الثنائي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والسنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية، بأن نادي باريس سان جيرمان منفتح جداً على بيع خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف، بعد استبعاده حتى نهاية الموسم. بسبب إصابته القوية على مستوى الكاحل الأيسر.

باريس سان جيرمان وبيع نيمار

وأضافت الصحيفة، ” مالك نادي تشيلسي مستعد لأبرام العديد من الصفقات القوية في سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة، بعد انفاقه العديد من الملايين في الميركاتو الشتوي الماضي”.

كما وختمت، ” البلوز سيستغل رغبة باريس سان جيرمان في بيع البرازيلي نيمار من أجل الحصول عليه، وكذلك عدم تكيف السنغالي ساديو ماني مع بايرن ميونخ ورغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي”.

وينتهي عقد البرازيلي نيمار مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في صيف عام 2027، بعد تجديد عقده تلقائياً لموسمين مع نهاية الموسم الماضي.

عدم تكيف ماني مع بايرن ميونخ

ويمر ساديو ماني النجم السنغالي في فترة عدم انسجام مع نادي بايرن ميونخ، تكللت باندلاع شجار مع زميله ساني. انتهى الأمر بالتصالح بينهما. عقب هزيمة البافاري أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

🚨🚨 Football Insider | • نادي تشيلسي مستعد للقيام بخطوة صادمة للتعاقد مع نجم ليفربول السابق وبايرن ميونيخ الحالي ساديو ماني. • سينظر تشيلسي في امكانية التعاقد مع اللاعب هذا الصيف، ومن المرجح ان بايرن ميونيخ يبحث عن سعر يتراوح ما بين 27 الى 35 مليون باوند. 🔵 🔵🔵

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XOc30NzglW — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) April 26, 2023

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ويواصل تشيلسي تقدم الأداء السيئ هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم الأموال الباهظة المنفقة على صفقات الميركاتو الماضي، كان أخرها الخسارة أمام برينتفورد. بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وسيلتقي فريق تشلسي في المباراة الصعبة القادمة. أمام أرسنال صاحب الصدارة، الثلاثاء، في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز ال11 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 39 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 75 نقطة للموسم الحالي.