الخميس, أبريل 27, 2023
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رياضة

نيمار وماني على سلم أولويات اهتمامات تشيلسي هذا الصيف

تشيلسي يُبدي اهتمامه بالتعاقد مع الثنائي نيمار وماني في سوق الميركاتو الصيفي

كتب فارس أبو شيحة
نيمار وماني watanserb.com
نيمار وماني
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي تشيلسي مهتم بالتعاقد مع الثنائي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والسنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية، بأن نادي باريس سان جيرمان منفتح جداً على بيع خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف، بعد استبعاده حتى نهاية الموسم. بسبب إصابته القوية على مستوى الكاحل الأيسر.

باريس سان جيرمان وبيع نيمار

وأضافت الصحيفة، ” مالك نادي تشيلسي مستعد لأبرام العديد من الصفقات القوية في سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة، بعد انفاقه العديد من الملايين في الميركاتو الشتوي الماضي”.

نيمار
نيمار

كما وختمت، ” البلوز سيستغل رغبة باريس سان جيرمان في بيع البرازيلي نيمار من أجل الحصول عليه، وكذلك عدم تكيف السنغالي ساديو ماني مع بايرن ميونخ ورغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي”.

وينتهي عقد البرازيلي نيمار مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في صيف عام 2027، بعد تجديد عقده تلقائياً لموسمين مع نهاية الموسم الماضي.

عدم تكيف ماني مع بايرن ميونخ

ويمر ساديو ماني النجم السنغالي في فترة عدم انسجام مع نادي بايرن ميونخ، تكللت باندلاع شجار مع زميله ساني. انتهى الأمر بالتصالح بينهما. عقب هزيمة البافاري أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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ويواصل تشيلسي تقدم الأداء السيئ هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم الأموال الباهظة المنفقة على صفقات الميركاتو الماضي، كان أخرها الخسارة أمام برينتفورد. بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وسيلتقي فريق تشلسي في المباراة الصعبة القادمة. أمام أرسنال صاحب الصدارة، الثلاثاء، في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

ساديو ماني
ساديو ماني

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز ال11 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 39 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 75 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + صحيفة ميرور + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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