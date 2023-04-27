الخميس, أبريل 27, 2023
الرئيسيةحياتنانسليهان أتاغول في رد صادم على خيانة قادير والجمهور: "شيرين وحسام فرع...
حياتنا

نسليهان أتاغول في رد صادم على خيانة قادير والجمهور: “شيرين وحسام فرع تركيا”!

قادير دوغلو لفت الأنظار بالوضع الحميمي الذي اتخذه مع المرأتين

كتب رفيف عبدالله
نسليهان أتاغول في رد صادم على خيانة قادير والجمهور:
نسليهان أتاغول وزوجها
- Advertisement -

وطن– تصدر اسم الفنانة التركية نسليهان أتاغول، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد توثيق خيانة زوجها الممثل التركي قادير دوغلو لها.

رد غير متوقع

حيث تم تسريب لقطات رومانسية تجمع قادير دوغلو مع امرأة مجهولة، ما أثار موجة غضب وجدل بين جمهور زوجته مما أثار موجة من الغضب لدى محبي زوجته نسليهان أتاغول.

لكن المفاجأة هو رد نسليهان أتاغول على الصور والفيديوهات المسربة.

فقد أكد قادير دوغلو أن الشخص الذي قام بتسريب الصور، يريد الاقتراب منه. لكنه يتصرف بهذه الطريقة لأنه لا يستطيع الاقتراب.

محادثة عادية

وضحك دوغلو على أنباء زواجه على نسليهان، مؤكداً أنه ليس لديه زوجة غيرها بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

- Advertisement -

وقال: ” نسليهان أتاغول قالت للمقربين منها إنها محادثة عادية في بيئة صاخبة”.

وأشار قادير إلى أن زوجته لم تهتم بالصور وشائعات الخيانة والزواج الثاني.

شيرين وحسام فرع تركيا!

تصريحات نسليهان فجرت موجة سخرية بين الجمهور العربي الذي وصفها بـ”شيرين” فرع تركيا، في إشارة إلى أزمة الفنانة المصرية مع زوجها حسام حبيب.

وجاء في التعليقات: ” شيرين وحسام فرع تركيا”.

وكتب آخر: ” لاقية كرامتها في كيس شيبسي بجد”.

بينما شبهتها متابعة بشخصية أخرى، قائلة: ” ياسمين عز تركيا”.

وفسرت ناشطة الأمر بطريقة مغايرة، وكتبت: ” هاي الأمور كلها عشان يكون ترند… الممثل فلس من آخر مسلسل و مشاهير تركيا بعيشوا و بنطلبوا للأعمال في تركيا حسب شهرتهم و حكي الناس عنهم و انتشارا اخبارهم بالصحف و المجالات و ترنداتهم على توتير … يعني كل ما بتكون حكي على كل لسان كل ما بتكون مطلوب من المنتجين … هيك بيئة الفن عندهم”.

خيانة قادير

وانتشرت صور قادير دوغلو في أماكن مختلفة رفقة امرأتين غريبتين، لم تكشف الكاميرا تفاصيل وجهيهما بصورة كاملة.. حيث ظهر معهما وهو يُراقصهما في أحد أماكن السهر بمنطقة إزمير.

قادير دوغلو لفت الأنظار بالوضع الحميمي الذي اتخذه مع المرأتين. وقد كشفت الصحافة التركية أنّ هناك علاقة عاطفية تجمعه مع إحداهن، دون علم نسليهان أتاغول، زوجته الحالية.

ونسليهان أتاغول من أكثر نجمات تركيا شعبية في العالم العربي، وتحرص على إظهار حبها دائماً مع زوجها في مختلف المناسبات، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اكتشف.. لماذا لا يعد شرب عصير الليمون في الصباح فكرة جيدة؟

هبة عبوك أصبحت مثل ابنة بدوي مع قطيع.. الممثل الإسباني أليساندرو ليكيو يتضامن مع حكيمي!

ابنة عمرو دياب في حفلة خاصة وصاخبة مع صديقاتها (فيديو)

الجنيه المصري.. استطلاع لرويترز يكشف عن توقعات الخبراء لسعر العملة خلال الفترة المقبلة!

تعرف على 4 عبارات لا يقولها الأشخاص الواثقون بأنفسهم في المحادثات

9 عادات روتينية يجب القيام بها خلال اليوم لتنام بشكل أفضل في الليل

النظام الجزائري يحشد إعلامياً لنفي خبر عن راشد الغنوشي خشية من غضب قطر.. تفاصيل!

تفضح الإمارات .. “واشنطن بوست” تنشر وثائق استخباراتية عالية السرية عن منشأة صينية مشتبه بها

كم بيضة يمكنك أن تأكل أسبوعيًا دون أن تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟

التونسية مريم الدباغ تحتفي بمطاردة طلبة المدارس لها بعد أن  فجرت غرائزهم بلباسها المثير (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC