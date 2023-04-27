نسليهان أتاغول في رد صادم على خيانة قادير والجمهور: “شيرين وحسام فرع تركيا”!

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وطن– تصدر اسم الفنانة التركية نسليهان أتاغول، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد توثيق خيانة زوجها الممثل التركي قادير دوغلو لها.

رد غير متوقع

حيث تم تسريب لقطات رومانسية تجمع قادير دوغلو مع امرأة مجهولة، ما أثار موجة غضب وجدل بين جمهور زوجته مما أثار موجة من الغضب لدى محبي زوجته نسليهان أتاغول.

لكن المفاجأة هو رد نسليهان أتاغول على الصور والفيديوهات المسربة.

Kadir Doğulu’ya bak erkeğin ağzı fazla laf yapanından korkacaksın pic.twitter.com/fSc4deXmuP — Türk Magazin Efsaneleri (@eskimagazinn) April 25, 2023

فقد أكد قادير دوغلو أن الشخص الذي قام بتسريب الصور، يريد الاقتراب منه. لكنه يتصرف بهذه الطريقة لأنه لا يستطيع الاقتراب.

محادثة عادية

وضحك دوغلو على أنباء زواجه على نسليهان، مؤكداً أنه ليس لديه زوجة غيرها بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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وقال: ” نسليهان أتاغول قالت للمقربين منها إنها محادثة عادية في بيئة صاخبة”.

الممثلة التركية و ايقونة الجمال Neslihan Atagül تعرضت للخيانة من خطيبها بعد اكتشافها علاقته بفتاة اخرى . pic.twitter.com/LyGZw1ZdOk — Screen Mix (@ScreenMix) April 25, 2023

وأشار قادير إلى أن زوجته لم تهتم بالصور وشائعات الخيانة والزواج الثاني.

شيرين وحسام فرع تركيا!

تصريحات نسليهان فجرت موجة سخرية بين الجمهور العربي الذي وصفها بـ”شيرين” فرع تركيا، في إشارة إلى أزمة الفنانة المصرية مع زوجها حسام حبيب.

وجاء في التعليقات: ” شيرين وحسام فرع تركيا”.

وكتب آخر: ” لاقية كرامتها في كيس شيبسي بجد”.

بينما شبهتها متابعة بشخصية أخرى، قائلة: ” ياسمين عز تركيا”.

وفسرت ناشطة الأمر بطريقة مغايرة، وكتبت: ” هاي الأمور كلها عشان يكون ترند… الممثل فلس من آخر مسلسل و مشاهير تركيا بعيشوا و بنطلبوا للأعمال في تركيا حسب شهرتهم و حكي الناس عنهم و انتشارا اخبارهم بالصحف و المجالات و ترنداتهم على توتير … يعني كل ما بتكون حكي على كل لسان كل ما بتكون مطلوب من المنتجين … هيك بيئة الفن عندهم”.

خيانة قادير

وانتشرت صور قادير دوغلو في أماكن مختلفة رفقة امرأتين غريبتين، لم تكشف الكاميرا تفاصيل وجهيهما بصورة كاملة.. حيث ظهر معهما وهو يُراقصهما في أحد أماكن السهر بمنطقة إزمير.

قادير دوغلو لفت الأنظار بالوضع الحميمي الذي اتخذه مع المرأتين. وقد كشفت الصحافة التركية أنّ هناك علاقة عاطفية تجمعه مع إحداهن، دون علم نسليهان أتاغول، زوجته الحالية.

ونسليهان أتاغول من أكثر نجمات تركيا شعبية في العالم العربي، وتحرص على إظهار حبها دائماً مع زوجها في مختلف المناسبات، عبر منصات التواصل الاجتماعي.