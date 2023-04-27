محجبتان مثليتان يتبادلان القبل أمام الكعبة.. صورة نشرها حساب خاص بالملحدين تثير الجدل! (شاهد)

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورة صادمة لفتاتين محجبتين مثليتين وهما يتبدلان القبل الحميمية أمام الكعبة المشرفة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت الفتاتيت المحجبتين، إحداهن بحجاب باللون”البصلي” والاخرى بحجاب أسود وقد همتا بتبادل قبلة حميمية ومن خلفهما ظهرت الكعبة المشرفة.

تشكيك المغردين في صحة الصورة

ومع تداول الصورة التي غزت “تويتر”، شكك الكثير من المغردين في صحتها، مؤكدين بأنها غير حقيقية وتم تركيبها عبر برامج الفوتوشوب.

وفي هذا السياق، قال المغرد السبئي عبد الرحمن:”قلنا لكم هذه الصورة رُسمة بتقنية الرسم الخاصة للذكاء الاصطناعي Open AI – الصورة ليست حقيقية وموقع https://blasphemousart.com ينشر الكثير منها بشكل مستمر”.

قلنا لكم هذه الصورة رُسمة بتقنية الرسم الخاصة للذكاء الاصطناعي Open AI – الصورة ليست حقيقية وموقع https://t.co/i4tWa8002G ينشر الكثير منها بشكل مستمر … pic.twitter.com/ePp4475RXM — السبئي عبدالرحمن (@edwardwisconsin) April 26, 2023

وقال المغرد كرم عجوري:” مستحيل الشي هاذ صحيح فوتشوب واضح حرام عليكم تشوهو صورة الاسلام”.

مستحيل الشي هاذ صحيح فوتشوب واضح حرام عليكم تشوهو صورة الاسلام — Karam Ajore (@karam_ajore) April 26, 2023

أما المغرد عبدالرحمن جحاف، فقال:” ينبغي أن تُحذف الصورة بمجرد معرفة انها مدبلجة، لا الاستمرار في الخطأ.. ناهيك عن أن نشرها يعتبر خطيئة في حد ذاته! اتقوا الله ، الصورة مبنية بتقنية الذكاء الاصطناعي!”.

ينبغي أن تُحذف الصورة بمجرد معرفة انها مدبلجة، لا الاستمرار في الخطأ.. ناهيك عن أن نشرها يعتبر خطيئة في حد ذاته! اتقوا الله ، الصورة مبنية بتقنية الذكاء

الاصطناعي! — عبدالرحمن جحاف (@AAAYAAJ) April 26, 2023

وقال المغرد أبو مجد:” لا اعتقد ان هذا في مكة فقد تكون عمل فوتوشوب”.

لا اعتقد ان هذا في مكة فقد تكون عمل فوتوشوب — ابو امجد. (@Abu_amjad_y_m) April 26, 2023

مصدر الصورة

وبالبحث اتضح أن الصورة يعود نشرها إلى 18 مارس/آذار الماضي، من قبل صفحة كندية على “تويتر” تحمل اسم “جمهورية الملحدين”.

ونشر الحساب الصورة تحت عنوان: مستقبل الإسلام، وهو ما يؤكد بأن الصورة ليست حقيقية وتم تركيبها بغرض الإساءة للإسلام من قبل الصفحة المنشورة.

The Future of Islam pic.twitter.com/T4eqWJfHPc — Atheist Republic (@AtheistRepublic) March 18, 2023

هدف المنظمة

ووفقا لما هو منشور في النبذة التعريفية للصفحة، فإن “جمهورية الملحدين” هي منظمة غير حكومية وغير ربحية.

وتم تخصيص الصفحة لمجتمع الوثنيين الذين يشاركون بعضهم البعض وجهات النظر ويساعدون بعضهم البعض في التعبير عن إلحادهم!