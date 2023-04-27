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محجبتان مثليتان يتبادلان القبل أمام الكعبة.. صورة نشرها حساب خاص بالملحدين تثير الجدل! (شاهد)

اتضح أن الصورة مركبة وتم نشرها لأول مرة في 18 مارس الماضي

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
محجبتان مثليتان يتبادلان القبل أمام الكعبة watanserb.com
محجبتان مثليتان يتبادلان القبل أمام الكعبة

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورة صادمة لفتاتين محجبتين مثليتين وهما يتبدلان القبل الحميمية أمام الكعبة المشرفة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت الفتاتيت المحجبتين، إحداهن بحجاب باللون”البصلي” والاخرى بحجاب أسود وقد همتا بتبادل قبلة حميمية ومن خلفهما ظهرت الكعبة المشرفة.

تشكيك المغردين في صحة الصورة

ومع تداول الصورة التي غزت “تويتر”، شكك الكثير من المغردين في صحتها، مؤكدين بأنها غير حقيقية وتم تركيبها عبر برامج الفوتوشوب.

وفي هذا السياق، قال المغرد السبئي عبد الرحمن:”قلنا لكم هذه الصورة رُسمة بتقنية الرسم الخاصة للذكاء الاصطناعي Open AI – الصورة ليست حقيقية وموقع https://blasphemousart.com ينشر الكثير منها بشكل مستمر”.

وقال المغرد كرم عجوري:” مستحيل الشي هاذ صحيح فوتشوب واضح حرام عليكم تشوهو صورة الاسلام”.

أما المغرد عبدالرحمن جحاف، فقال:” ينبغي أن تُحذف الصورة بمجرد معرفة انها مدبلجة، لا الاستمرار في الخطأ.. ناهيك عن أن نشرها يعتبر خطيئة في حد ذاته! اتقوا الله ، الصورة مبنية بتقنية الذكاء الاصطناعي!”.

وقال المغرد أبو مجد:” لا اعتقد ان هذا في مكة فقد تكون عمل فوتوشوب”.

محجبتان مثليتان يتبادلان القبل أمام الكعبة
محجبتان مثليتان يتبادلان القبل أمام الكعبة

مصدر الصورة

وبالبحث اتضح أن الصورة يعود نشرها إلى 18 مارس/آذار الماضي، من قبل صفحة كندية على “تويتر” تحمل اسم “جمهورية الملحدين”.

ونشر الحساب الصورة تحت عنوان: مستقبل الإسلام، وهو ما يؤكد بأن الصورة ليست حقيقية وتم تركيبها بغرض الإساءة للإسلام من قبل الصفحة المنشورة.

هدف المنظمة

ووفقا لما هو منشور في النبذة التعريفية للصفحة، فإن “جمهورية الملحدين” هي منظمة غير حكومية وغير ربحية.

وتم تخصيص الصفحة لمجتمع الوثنيين الذين يشاركون بعضهم البعض وجهات النظر ويساعدون بعضهم البعض في التعبير عن إلحادهم!

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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