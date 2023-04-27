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لبنان.. خالة “الغول” تلقى حتفها خلال تنظيفها “شقة العبوات الناسفة” (شاهد)

أظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها من المكان حجم الأضرار وانهيار حائط في الطبقة الأولى للشقة السكنية التي تقع في ضاحية بيروت الجنوبية

كتب خالد الأحمد
انفجار شقة العبوات الناسفة watanserb.com
قتلت امرأة في انفجار بإحدى الشقق في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت
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وطن – وقع انفجار داخل شقة أحد الموقوفين ـ (م. الغول) بالقضية الشهيرة “شقة العبوات الناسفة” ـ في “محلة الجاموس” بالضاحية الجنوبية في لبنان، الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة اتضح أنها خالته بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الانفجار الذي سمع دويه في الضاحية الجنوبية، وقع في شقة أحد الذين أوقفتهم مديرية المخابرات جراء تصنيعه عبوات ناسفة، وأدى إلى مقتل امرأة داخل الشقة.

قتيلة في انفجار داخل شقة بضاحية بيروت الجنوبية

وقالت مواقع إخبارية في لبنان إن الانفجار وقع وسط المنزل، لعبوة صغيرة، بينما كانت خالة المتهم تقوم بتنظيف المنزل.

وأشارت المصادر إلى أن الشقة التي وقع فيها الانفجار هي ذاتها التي وقع فيها انفجار منذ أسابيع عدة، وتمت مداهمتها وأوقف الجيش حينها أحد الأشخاص الذي كان يحضر عبوات ناسفة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها من المكان حجم الأضرار وانهيار حائط في الطبقة الأولى للشقة السكنية، فيما يسمع صوت صراخ نساء في الداخل.

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وأفادت معلومات لصحيفة “النهار” أن “مسحا أمنيا للشقة يجري في الضاحية، للتأكّد من عدم وجود عبوات غير منفجرة”.

وأضاف المصدر أن الموقوف كان يُعدّ عبوات ناسفة في الشقة قبيل توقيفه وإصابته بانفجار سابق، حيث عثرت مخابرات الجيش خلال عملية دهم سابقة، على عدد كبير من العبوات المحلية الصنع.

صانع المتفجرات تم توقيفه في مارس الماضي

ويواجه الشاب الموقوف الذي كان يقطن الشقة ويدعى (م. الغول) تهمة تصنيع المتفجرات مع أن عمره لا يتجاوز 20 عاماً.

وكان قد أوقف على إثر وقوع انفجار داخل أحد المنازل في منطقة “الصفير” بالضاحية الجنوبية بتاريخ، 27 مارس الماضي، أثناء ما كان في طور تحضير عبوة ناسفة داخل منزله.

وعثرت الشرطة في منزله وقتها على سلاح حربي، ومخدرات، وعبوات ناسفة جاهزة للتفجير، ومواد أولية لتصنيع العبوات، وقساطل معدنية مجهزة بكرات حديدية لحشوها بالمواد المتفجرة.

إلى جانب حزام ناسف جهزه “الغول” لتفجير نفسه في حال انكشف أمره.

ووفقاً لبيان مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، فقد تبين حينها أن “الغول” كان يخطط لتنفيذ أعمال إجرامية في أماكن مختلفة بتكليف من مشغلين خارجيين لم تكشف الأجهزة الأمنية هويتهم حتى الآن.

المصدرصحيفة النهار + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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