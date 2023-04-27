لبنان.. خالة “الغول” تلقى حتفها خلال تنظيفها “شقة العبوات الناسفة” (شاهد)

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وطن – وقع انفجار داخل شقة أحد الموقوفين ـ (م. الغول) بالقضية الشهيرة “شقة العبوات الناسفة” ـ في “محلة الجاموس” بالضاحية الجنوبية في لبنان، الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة اتضح أنها خالته بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الانفجار الذي سمع دويه في الضاحية الجنوبية، وقع في شقة أحد الذين أوقفتهم مديرية المخابرات جراء تصنيعه عبوات ناسفة، وأدى إلى مقتل امرأة داخل الشقة.

قتيلة في انفجار داخل شقة بضاحية بيروت الجنوبية

وقالت مواقع إخبارية في لبنان إن الانفجار وقع وسط المنزل، لعبوة صغيرة، بينما كانت خالة المتهم تقوم بتنظيف المنزل.

وقع انفجار بعد ظهر اليوم الخميس في شقة بأحد المجمعات السكنية، بشارع الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية. وحسب المعلومات، فإن الانفجار وقع في شقة الموقوف (م. الغول) التي سبق لمخابرات الجيش أن اعتقلته بتهمة تصنيع عبوات ناسفة. وكانت "المدن" قد أشارت في تقرير قبل أسبوعين إلى أن الأحداث… pic.twitter.com/0hM0tzo3qp — Naqd | نقِد (@NaqdMedia) April 27, 2023

وأشارت المصادر إلى أن الشقة التي وقع فيها الانفجار هي ذاتها التي وقع فيها انفجار منذ أسابيع عدة، وتمت مداهمتها وأوقف الجيش حينها أحد الأشخاص الذي كان يحضر عبوات ناسفة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها من المكان حجم الأضرار وانهيار حائط في الطبقة الأولى للشقة السكنية، فيما يسمع صوت صراخ نساء في الداخل.

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وأفادت معلومات لصحيفة “النهار” أن “مسحا أمنيا للشقة يجري في الضاحية، للتأكّد من عدم وجود عبوات غير منفجرة”.

وأضاف المصدر أن الموقوف كان يُعدّ عبوات ناسفة في الشقة قبيل توقيفه وإصابته بانفجار سابق، حيث عثرت مخابرات الجيش خلال عملية دهم سابقة، على عدد كبير من العبوات المحلية الصنع.

صانع المتفجرات تم توقيفه في مارس الماضي

ويواجه الشاب الموقوف الذي كان يقطن الشقة ويدعى (م. الغول) تهمة تصنيع المتفجرات مع أن عمره لا يتجاوز 20 عاماً.

وكان قد أوقف على إثر وقوع انفجار داخل أحد المنازل في منطقة “الصفير” بالضاحية الجنوبية بتاريخ، 27 مارس الماضي، أثناء ما كان في طور تحضير عبوة ناسفة داخل منزله.

وعثرت الشرطة في منزله وقتها على سلاح حربي، ومخدرات، وعبوات ناسفة جاهزة للتفجير، ومواد أولية لتصنيع العبوات، وقساطل معدنية مجهزة بكرات حديدية لحشوها بالمواد المتفجرة.

وفاة السيدة دعاء فرحات خالة الموقوف الغول حيث كانت تعمل على التنظيف في المنزل .*

وتبين ان هناك احدى العبوات التي كان يصنعها الموقوف #لبنان #الضاحية #الجاموس pic.twitter.com/rDSKDT5Rql — 🟡|| شباب حزب الله .. لبنان || 🟡🇱🇧 (@Hizz_b_leb) April 27, 2023

إلى جانب حزام ناسف جهزه “الغول” لتفجير نفسه في حال انكشف أمره.

ووفقاً لبيان مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، فقد تبين حينها أن “الغول” كان يخطط لتنفيذ أعمال إجرامية في أماكن مختلفة بتكليف من مشغلين خارجيين لم تكشف الأجهزة الأمنية هويتهم حتى الآن.