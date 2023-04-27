الخميس, أبريل 27, 2023
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كم بيضة يمكنك أن تأكل أسبوعيًا دون أن تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟

"يوصي خبراء التغذية بتناول البيض من الدجاج الذي تم تغذيته ببذور الكتان"

كتب معالي بن عمر
البيض مصدر البروتيين watanserb.com
البيض مصدر البروتيين
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وطن-لطالما كان يُشاع أن البيض يسبّب الكوليسترول “الضار”، لكن، تبيّن أن له خصائص غذائية مثيرة للاهتمام للغاية. وفي أوقات التضخم، التي ارتفعت فيها أسعار اللحوم والأسماك بشكل حاد، يمكن شراء البيض بثمن زهيد، حيث يعدّ مصدرًا غذائيًا للبروتين.

وبحسب تقرير لموقع “واست فرانس” الفرنسي، يمكن تناول البيض بطرق مختلفة، على غرار: البيض المقلي، أو المسلوق جيدًا أو المخلوط، أو في عجة. وفي جميع أنحاء العالم، يختلف استهلاك البيض اختلافًا كبيرًا: من بضع عشرات إلى أكثر من 250 بيضة في السنة للفرد، أو حتى ما يقارب من 300 بيضة كما هو الحال في اليابان.

من جهتهم، يأكل الفرنسيون ما معدله 230 بيضة سنويًا، وفقًا لإينراي، المعهد الوطني للبحوث الزراعية والغذاء والبيئة. ووفق ما ترجمته “وطن“، فقد كان يُعتقد سابقًا أن البيض يتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بيد أنه سرعان ما  أُدرج كغذاء صحي ومتوازن، ومصدر للبروتين. لكن، لسائل أن يسأل، ما هي الكمية التي يمكنك تناولها في الأسبوع؟ فيما يلي أجاب خبيرين في مجال التغذية عن هذا السؤال.

لا يسبب البيض الكوليسترول الضار
لا يسبب البيض الكوليسترول الضار

من خمس إلى ست بيضات في الأسبوع

تقول الدكتورة Corinne Chicheportiche-Ayache، المتخصصة في مجال التغذية في باريس: “يمكنك بسهولة تناول خمس إلى ست بيضات في الأسبوع. من ناحية أخرى، بالنسبة لمرضى السكر أو لأشخاص الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم غير المنضبط، يجب ألا تتجاوزوا تناول بيضتين إلى ثلاث بيضات في الأسبوع”.

طعام كامل

يتفق خبراء التغذية على أن للبيض العديد من المزايا من حيث تناوله: “إنه غذاء مثالي، أحد أكثر الأطعمة روعة. والدليل أن البيض جزء من حمية البحر الأبيض المتوسط. إنه غني بالأحماض الأمينية والفيتامينات والبروتينات: كل هذا مفيد لصحتك، حسبما ذكره الدكتور أرنو كوكول ، طبيب التغذية في باريس.

طبق من البيض
طبق من البيض

من جانبها، أضافت الدكتورة Corinne Chicheportiche-Ayache: “إنه طعام كامل، بنسبة ممتازة من حيث الجودة والسعر. يوجد في البيض الكثير من الفيتامينات، والزنك، والكثير من البروتين عالي الجودة الموجود في البيض، للحصول على سعرات حرارية منخفضة للغاية. أما صفار البيض فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والكوليسترول بالكمية الضرورية في اليوم للفرد”.

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الدجاج الذي يتغذى على بذور الكتان

يوصي خبراء التغذية بتناول البيض من الدجاج الذي تم تغذيته ببذور الكتان. تعتمد الجودة الغذائية للبيض على ما تأكله الدجاجة فقط، وفق Corinne Chicheportiche-Ayache. سيحتوي بيض الدجاج الذي يأكل بذور الكتان على محتوى مثير للاهتمام من أوميغا 3، حيث تعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية مفيدة بشكل خاص في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية. من ناحية أخرى، فإن الدجاجة التي تعيش في الهواء الطلق أو لون قشرتها ليس لهما تأثير حقيقي على الجودة الغذائية للبيضة.

الدجاج الذي يتناول بذور الكتان بيضه أفضل
الدجاج الذي يتناول بذور الكتان بيضه أفضل
المصدرواست فرانس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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