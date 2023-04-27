قبل وفاته.. الشيخ عبد الله كامل يخطب الجمعة بالإنجليزية في أمريكا (فيديو)

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وطن – يتصدر اسم الشيخ عبد الله كامل، قارئ القرآن المصري البارز والمعروف عالميا، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل، منذ إعلان خبر وفاته المفاجئة أثناء رحلته الرمضانية في أمريكا، حيث كان يؤم المصلين في رمضان بعدة مساجد أمريكية.

الشيخ عبد الله كامل توفي في أمريكا بشكل مفاجئ

وأعلنت أسرة الشيخ عبد الله كامل، اليوم، خبر وفاته للجمهور ما تسبب بصدمة كبيرة لدى محبيه ومتابعيه حول العالم، خاصة وأن الوفاة كانت مفاجئة ولم يكن يعاني الشيخ الراحل من أية أمراض.

وجاء في بيان وفاته عبر الصفحة الرسمية الخاصة به في فيسبوك: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننعي للأمة العربية والإسلامية وفاة الشيخ عبد الله كامل.”

وتابع البيان:”نسألكم الدعاء للشيخ وسنوافيكم بالتفاصيل بإذن الله تعالى، الشيخ توافه الله في نيوجرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر أبريل من سنة ثلاثة وعشرين والفين الموافق ليوم السادس من شوال من سنة اربعة واربعين واربعمائة والف .”

ووسط رسائل النعي ومنشورات التعزية في رحيل القارئ المصري، التي غزت مواقع التواصل من قبل العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، تداول العديد من النشطاء أيضا مقاطع فيديو وثقت مشاهد ظهوره الأخيرة من أمريكا.

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وكان من ضمن هذه المقاطع التي لاقت تفاعلا كبيرا، هو فيديو يوثق خطبة الجمعة للشيخ عبد الله كامل بالإنجليزية، في أحد مساجد أمريكا.

وظهر الشيخ الراحل الذي فجعت وفاته الجميع، فوق المنبر وهو يخطب باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، رغم كونه كفيف إلا أنه عرف عنه الذكاء والنبوغ وتحدي كل المعوقات والظروف.

ويأتي الفيديو الذي يوثق هذه الخطبة الذي تحدث فيها عن فضل رمضان والصيام وما كان يحرص عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه الأيام بتاريخ 14 أبريل الجاري.

آخر ما طلبه الشيخ عبد الله كامل قبل وفاته

ويشار إلى أن عبد الله كامل توفي صغيرا عن عمر ناهز 38 عاما، ولم يكن يعاني أي أمراض.

وقال مرافقه وصديقه الشيخ مصطفى أبو يوسف في رسالة تم تداولها: “صلينا الفجر بالأمس وجلسنا معا حتى صلاة الظهر، وصلى بنا ثم طلب الشيخ عبد الله كامل الاستراحة فعندما استيقظت توجهت لإيقاظه لصلاة العصر فلم يقم حتى تأكدت أنه فارق الحياة.”

القارئ والداعية الراحل عبد الله كامل يرثي نفسه بقصيدة نظَمها قبل وفاته بعدة أشهر pic.twitter.com/qFmKzupfjH — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 27, 2023

وكان آخر ما قاله هو: “ختمت القرآن هذا العام 24 مرة فقط فوالله ما شغلني إلا كثرة الأسفار.”

ومما قاله الشيخ عبد الله كامل أيضا قبل وفاته بيوم: ”إلى الذين ينكرون رؤية الله يوم القيامة، وهل يصبرني على ما أنا فيه إلا رؤية ربي يوم القيامة” حيث كان الشيخ عبد الله كامل ” كفيف”.

ويشار إلى أن الشيخ عبد الله كامل، حفظ القرآن كاملًا منذ نعومة أظافره بطريقة “برايل” للمكفوفين، والتحق بكلية دار العلوم في الفيوم، وتخرج منها في العام 2005.

شارك في مسابقة المزمار الذهبي، التي تقدمها قناة الفجر الفضائية، وحصل فيها على المركز الأول عام 2015.

اشتهر الشيخ عبد الله كامل بتلاواته الخاشعة والمؤثرة للقرآن الكريم، والتي تم تسجيلها ونشرها على مواقع الإنترنت.