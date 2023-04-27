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قبل وفاته.. الشيخ عبد الله كامل يخطب الجمعة بالإنجليزية في أمريكا (فيديو)

توفي الداعية والقارئ المصري الشهير الشيخ عبد الله كامل بشكل مفاجئ، الأربعاء، في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية وفجعت وفاته المسلمين حول العالم

كتب باسل النجار
وفاة الشيخ عبد الله كامل watanserb.com
الشيخ عبد الله كامل
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وطن – يتصدر اسم الشيخ عبد الله كامل، قارئ القرآن المصري البارز والمعروف عالميا، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل، منذ إعلان خبر وفاته المفاجئة أثناء رحلته الرمضانية في أمريكا، حيث كان يؤم المصلين في رمضان بعدة مساجد أمريكية.

الشيخ عبد الله كامل توفي في أمريكا بشكل مفاجئ

وأعلنت أسرة الشيخ عبد الله كامل، اليوم، خبر وفاته للجمهور ما تسبب بصدمة كبيرة لدى محبيه ومتابعيه حول العالم، خاصة وأن الوفاة كانت مفاجئة ولم يكن يعاني الشيخ الراحل من أية أمراض.

وجاء في بيان وفاته عبر الصفحة الرسمية الخاصة به في فيسبوك: “الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننعي للأمة العربية والإسلامية وفاة الشيخ عبد الله كامل.”

وتابع البيان:”نسألكم الدعاء للشيخ وسنوافيكم بالتفاصيل بإذن الله تعالى، الشيخ توافه الله في نيوجرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر أبريل من سنة ثلاثة وعشرين والفين الموافق ليوم السادس من شوال من سنة اربعة واربعين واربعمائة والف .”

ووسط رسائل النعي ومنشورات التعزية في رحيل القارئ المصري، التي غزت مواقع التواصل من قبل العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، تداول العديد من النشطاء أيضا مقاطع فيديو وثقت مشاهد ظهوره الأخيرة من أمريكا.

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وكان من ضمن هذه المقاطع التي لاقت تفاعلا كبيرا، هو فيديو يوثق خطبة الجمعة للشيخ عبد الله كامل بالإنجليزية، في أحد مساجد أمريكا.

وظهر الشيخ الراحل الذي فجعت وفاته الجميع، فوق المنبر وهو يخطب باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، رغم كونه كفيف إلا أنه عرف عنه الذكاء والنبوغ وتحدي كل المعوقات والظروف.

ويأتي الفيديو الذي يوثق هذه الخطبة الذي تحدث فيها عن فضل رمضان والصيام وما كان يحرص عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه الأيام بتاريخ 14 أبريل الجاري.

آخر ما طلبه الشيخ عبد الله كامل قبل وفاته

ويشار إلى أن عبد الله كامل توفي صغيرا عن عمر ناهز 38 عاما، ولم يكن يعاني أي أمراض.

وقال مرافقه وصديقه الشيخ مصطفى أبو يوسف في رسالة تم تداولها: “صلينا الفجر بالأمس وجلسنا معا حتى صلاة الظهر، وصلى بنا ثم طلب الشيخ عبد الله كامل الاستراحة فعندما استيقظت توجهت لإيقاظه لصلاة العصر فلم يقم حتى تأكدت أنه فارق الحياة.”

وكان آخر ما قاله هو: “ختمت القرآن هذا العام 24 مرة فقط فوالله ما شغلني إلا كثرة الأسفار.”

ومما قاله الشيخ عبد الله كامل أيضا قبل وفاته بيوم: ”إلى الذين ينكرون رؤية الله يوم القيامة، وهل يصبرني على ما أنا فيه إلا رؤية ربي يوم القيامة” حيث كان الشيخ عبد الله كامل ” كفيف”.

ويشار إلى أن الشيخ عبد الله كامل، حفظ القرآن كاملًا منذ نعومة أظافره بطريقة “برايل” للمكفوفين، والتحق بكلية دار العلوم في الفيوم، وتخرج منها في العام 2005.

شارك في مسابقة المزمار الذهبي، التي تقدمها قناة الفجر الفضائية، وحصل فيها على المركز الأول عام 2015.

اشتهر الشيخ عبد الله كامل بتلاواته الخاشعة والمؤثرة للقرآن الكريم، والتي تم تسجيلها ونشرها على مواقع الإنترنت.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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