الخميس, أبريل 27, 2023
الرئيسيةحياتنافضيحة .. نجم بايرن ميونخ يخون زوجته مع حبيبة رونالدو! (صور)
حياتنا

فضيحة .. نجم بايرن ميونخ يخون زوجته مع حبيبة رونالدو! (صور)

"النجم الفرنسي كان قد انفصل مؤخرا عن زوجته أميليا أوسا لورينتي التي أنجب منها طفلين"

كتب أنس السالم
حبيبة كريستيانو رونالدو السابقة عارضة الأزياء كريستينا بوتشينو watanserb.com
حبيبة كريستيانو رونالدو السابقة عارضة الأزياء كريستينا بوتشينو
- Advertisement -

وطن – وسط الأنباء التي تتحدث عن أزمة بين اللاعب كريستيانو رونالدو في علاقته مع شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، فجّر تقرير إخباري مفاجأة مدوية حبيبة رونالدو السابقة عارضة الأزياء كريستينا بوتشينو، بعد الكشف عن أن لوكاس هيرنانديز نجم بايرن ميونخ الألماني خان زوجته معها.

لوكاس هيرنانديز يخون زوجته مع حبيبة رونالدو سابقاً 

ووفقاً لتقرير صحيفة ” بيلد ” الألمانية، فإن لوكاس هيرنانديز نجم فريق بايرن ميونخ لكرة القدم، خان زوجته أميليا أوسا لورينتي، وأقام علاقة غرامية مع كريستينا بوتشينو البالغة من العمر 37 عاما.

لوكاس هيرنانديز وزوجته أميليا أوسا لورينتي
لوكاس هيرنانديز وزوجته أميليا أوسا لورينتي

وأضاف المصدر أن النجم الفرنسي كان قد انفصل مؤخرا عن زوجته أميليا أوسا لورينتي التي أنجب منها طفلين.

ومن جانبها، اتهمت أميليا لورينتي زوجها بخيانتها مع عارضة الأزياء كريستينا بوتشينو، التي كانت على علاقة سابقا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2016.

الممثلة الإيطالية كريستينا بوتشينو كانت على علاقة سابقا مع كريستيانو رونالدو عام 2016
الممثلة الإيطالية كريستينا بوتشينو كانت على علاقة سابقا مع كريستيانو رونالدو عام 2016

ووجهت “لورينتي” الاتهامات عندما كان لوكاس هيرنانديز في ميلان يشاهد شقيقه ثيو يلعب ضد فريق ليتشي.

- Advertisement -

وكتبت أميليا عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام“: “الآن يمكنك التوقف عن العزف على الوجهين، كريستينا بوتشينو أنا أمنحك لوكاس هيرنانديز، أنا لا أحتاجه، فقط لا تنسى أن لديك طفلين لا تأتي لرؤيتهما”.

علاقة لوكاس هيرنانديز مع أميليا لورنتي

وتصدرت علاقة لوكاس هيرنانديز مع أميليا لورنتي، عناوين الصحف في عام 2017 بعد بضعة أشهر فقط من بدء علاقتهما، بعد أن تشاجرا في منتصف الشارع.

وتم الحكم على الثنائي بقضاء خدمة مجتمعية لمدة 31 يوما، قبل أن ينفصلا ويعودا إلى بعضهما بعد فترة، ليعودا للانفصال مرة أخرى في عام 2019.

وأدانت المحكمة الجنائية بمدريد في أكتوبر 2021، لوكاس هيرنانديز بالتعدي على صديقته أميليا لورنتي بالضرب عام 2017 في مدينة مدريد الإسبانية، عندما كان يلعب في صفوف فريق أتلتيكو مدريد، وفرضت عليه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر لخرقه أمرا تقييديا.بحسب موقع rt

واستأنف اللاعب الحكم، لتؤكد محكمة الاستئناف قبوله وينجو الفرنسي من عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، وألزمت المحكمة اللاعب بعدم ارتكاب أي جريمة لمدة 4 سنوات ودفع غرامة قدرها 96 ألف يورو.

المصدربيلد - RT - وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

جورجينا تحسم الجدل وترد على أنباء انفصالها عن رونالدو (شاهد)

حياتنا

جورجينا تلهب مشاعر معجبيها بالسباحة بـ بكيني خيط مع أطفالها! (فيديو)

حياتنا

جورجينا ورنالدو في أزمة حقيقية.. شاهد يكشف قصة شجار عنيف بينهما قبل صعود الطائرة!

رياضة

رونالدو سيعود إلى الريال.. مفاجأة جديدة تصدم جماهير النصر السعودي

حياتنا

ثروة رونالدو أكثر من مليار دولار .. وجورجينا ستحصل على هذا المبلغ الهائل إذا انفصلا!

حياتنا

ريما العنزي شبيهة جورجينا تعترف بدورها في توتر علاقة رونالدو وعشيقته!

تقارير

بعد خسارة نصف نهائي الكأس.. رونالدو خيب آمال مشجعي النصر وغارق في المشكلات (تقرير)

حياتنا

جورجينا وحبيبها المجهول.. منحها 2000 يورو شهريا لتغطية نفقاتها وهي مع رونالدو!

حياتنا

جورجينا “تحمست” وأغضبت السعوديين بصورها بحمالة الصدر: “احترمينا”! (شاهد)

حياتنا

التلفزيون البرتغالي يكشف أسباب الأزمة بين رونالدو وجورجينا.. هل حان وقت الفراق؟

حياتنا

فضيحة جديدة لـ رونالدو.. باع سيارة بورش بنصف ثمنها ليحصل على رقم هاتف هذه المرأة!

حياتنا

هكذا قدم رونالدو تهنئته للمسلمين بعيد الفطر! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قبل مغادرة البحرين.. هاني شاكر يكشف كيف استرد حقه من النصاب؟ (شاهد)

غدر من المسافة صفر.. هكذا أعدم الاحتلال الشهيد أحمد يعقوب طه (فيديو)

بالفيديو.. زهور سعود تكشف عن وجهها لأول مرة وتتباهى بجمالها الساحر

رقص فاضح لإيرانيات على أنغام “كفو كفو” السعودية بعد تصدرها في إيران

لبنان.. خالة “الغول” تلقى حتفها خلال تنظيفها “شقة العبوات الناسفة” (شاهد)

خطة جهنمية واستفزاز.. كيف استطاع إسرائيلي زيارة سلطنة عمان دون دخولها؟ (فيديو)

معلومات صادمة عن قصر شاكيرا في ميامي: الوصول إليه بقارب أو طائرة هليكوبتر!

شبه عارية.. إطلالة مثيرة لملكة جمال السعودية رومي القحطاني من إيطاليا

“3 شبكات في القلب و100 سيجارة يوميا”.. طبيب محمد قنوع يصدم جمهوره

قبل وفاته.. الشيخ عبد الله كامل يخطب الجمعة بالإنجليزية في أمريكا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC