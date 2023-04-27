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طُعن بسكين في قلبه.. فيديو صادم لمقتل سوري على يد أتراك

أشهر أحدهم مسدساً وأطلق رصاصة سمع صوتها في فيديو تم تداوله للحادثة، فيما أشهر آخر سكيناً وطعن محمد فريد بمنطقة القلب

كتب خالد الأحمد
مقتل شاب سوري في تركيا watanserb.com
الشاب السوري محمد فريد الشر الذي قتل على يد أتراك
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وطن– في جريمة هزّت أوساط اللاجئين السوريين في تركيا بثالث أيام عيد الفطر المبارك، قتل الشاب السوري “محمد فريد الشر” طعناً بالسكين على يد مجموعة من الشبان الأتراك في مدينة كيليس.

تفاصيل مقتل الشاب السوري في تركيا

وأشار المهتم بشؤون اللاجئين “طه الغازي” في منشورٍ على صفحته في “فيسبوك” نقلاً عن والد المغدور، أنّ الواقعة حصلت يوم، الأحد الفائت، حيث خرج يومها محمد مع رفاقه السوريين للتسوّق من أجل بيع هاتفه وشراء هاتف جديد.

وفي منطقة “Ekrem Çetin” ونحو الساعة السابعة من مساء الأحد، قابلهم شبان أتراك وبدؤوا يتحرّشون بهم بحجة أنهم كانوا “يزاورونهم- فأشهر أحدهم مسدساً وأطلق رصاصة سمع صوتها في فيديو تم تداوله للحادثة”.

فيما أشهر آخر سكيناً وطعن محمد فريد بمنطقة القلب، مما أدى لقطع الشريان الرئيسي.

وعلى إثر ذلك تمّ نقل محمد إلى المستشفى، وبالرغم من كلّ العمليات والإجراءات الإسعافية التي قُدّمت له، إلا أنه فقد حياته متأثّراً بإصابته.

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وروى “عبد الباسط الشر” عمّ الضحية، في تصريحات لوسائل إعلام، أنّ أحد الجناة كان يحمل سكيناً فيما حمل آخر مسدساً.

وقال: “كان اثنان منهما يمسكان محمد من يديه، وقام آخر بطعنه في بطنه وقلبه بحسب لقطات التقطتها كاميرا أمنية في المكان”. وأضاف أنّ ابن شقيقه لجأ مع عائلته إلى تركيا عام 2014، وكان صغيراً في السن.

وتابع “الشر”، أنه عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره تعلّم مهنة الخياطة وعمل على ماكينة درزة في معمل خياطة بمدينة كلس، ولديه ترخيص عمل وكمليك ويعمل منذ 4 سنوات.

وكشف أنّ ابن أخيه محمد هو الكبير لدى والده ولديه شقيقتان، ويبلغ من العمر 19 عاماً، وينحدر من مدينة جسر الشغور بريف إدلب.

ووفق المصدر، فإنّ والد الشاب كان في محلّه، وتمّ إبلاغه بالحادثة بعد أن تمّ إسعاف محمد إلى المشفى، وبقي في العناية المشددة نحو 3 ساعات تعرّض خلالها لنزيف داخلي في صدره بعد إخاطة مكان الطعن ووصل الشريان المقطوع، وتوقف قلبه ثلاث مرات إلى أن فارق الحياة.

عنصرية ضد السوريين في تركيا

ويتعرض السوريون في تركيا وبخاصة الشبان، منذ سنوات للهجوم والعنصرية من قبل بعض الأتراك. كما حصل مع الضحية محمد الذي قتل دون معرفة الأسباب في ظلّ حملات التحريض التي تقوم بها الأحزاب المعارضة وزادت حدتها على أبواب الانتخابات البرلمانية.

حادثة مقتل الشاب السوري محمد، مساء الأحد، تزامنت مع زيارة زعيم المعارضة أوميت أوزداغ إلى كلس الذي قال لمناصريه بنبرة تحريض: “سوف نرسل كل السوريين، فلا عمل لهم هنا”.

جرائم الكراهية

ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في تركيا، ارتفعت وتيرة جرائم الكراهية بحق اللاجئين السوريين هناك لدرجةٍ وصلت إلى جرائم قتل.

قُتل على الأقل عشرة سوريين في جرائمَ وُصفت بالعنصرية من جانب الشرطة أو الصحافة التركية.

وأرجع حقوقيون ذلك إلى تحوّل قضية اللاجئين إلى ورقة ضغط سياسي من قبل المعارضة على الحكومة.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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