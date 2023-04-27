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طبيب شهير يصدم البريطانيين عن دور الجنس الفموي في انتشار سرطان الحلق في المملكة المتحدة!

الطبيب هشام مهنا أكد أن هناك فرصة أعلى تسع مرات للإصابة بسرطان الحلق عند الأشخاص الذين لديهم شركاء جنسيين متعددين!

كتب سالم حنفي
انتشار سرطان الحلق في المملكة المتحدة watanserb.com
انتشار سرطان الحلق في المملكة المتحدة
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وطن- تزايد سرطان الحلق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدةبشكل كبير حيث يشير بعض الخبراء إلى أن الجنس الفموي هو السبب.

ويقول الأطباء الخبراء إنه مرتبط بنقل فيروس غير ضار له صلة بالتسبب في الإصابة بالسرطان في ظروف معينة.

الورم الحليمي مسؤول عن 70% من حالات سرطن الحلق

ووفقًا للدكتور هشام مهنا من جامعة برمنجهام ، فإن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو المسؤول عن حوالي 70 ٪ من حالات سرطان الحلق.

وبحسب تصريحات “مهنا” التي نقلتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن هناك فرصة أعلى تسع مرات للإصابة بسرطان الحلق عند الأشخاص الذين لديهم شركاء جنسيين متعددين.

سلامة لسكان تتطلب حصول 80% منهم على اللقاح

وأشار إلى أن حوالي 54 ٪ من الأمريكيين قد تلقوا لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ، لكن سلامة السكان تتطلب أكثر من 80 ٪ من السكان الحصول عليها.

وفي كتابه The Conversation ، قال الدكتور مهنا: “على مدى العقدين الماضيين ، كانت هناك زيادة سريعة في سرطان الحلق في الغرب ، لدرجة أن البعض وصفه بأنه وباء”.

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وأشار إلى أن “هذا كان بسبب الارتفاع الكبير في نوع معين من سرطان الحلق يسمى سرطان الفم والبلعوم.”

دور الجنس الفموي في انتشار سرطان الحلق في المملكة المتحدة
دور الجنس الفموي في انتشار سرطان الحلق في المملكة المتحدة

كيف ينتقل فيروس الورم الحليمي

يشار إلى أن أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا في الحلق هو الفم والبلعوم ، حيث يتكون في مؤخرة الحلق وحول اللوزتين ، وينتج على الأرجح عن فيروس الورم الحليمي البشري.

وينتقل فيروس الورم الحليمي البشري بدوره من خلال الجنس الشرجي والمهبلي والفموي.

وأضاف الدكتور مهنا: “ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الاتصال الجنسي. بالنسبة لسرطان الفم والبلعوم ، فإن عامل الخطر الرئيسي هو عدد الشركاء الجنسيين مدى الحياة ، وخاصة الجنس الفموي“.

وقال إن “أولئك الذين لديهم ستة أو أكثر من شركاء الجنس الفموي مدى الحياة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم والبلعوم بمقدار 8.5 مرة من أولئك الذين لا يمارسون الجنس الفموي.”

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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