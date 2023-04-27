الخميس, أبريل 27, 2023
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بعدما حملها على ظهره .. خطيب نادين نجيم يحتضنها بملابس البحر ويقبّلها (شاهد)

شاركت نادين نجيم جمهورها صوراً جديدة، على انستغرام، وفي إحداها ظهرت وخطيبها يحتضنها ويقبلها على الشاطئ، بملابس البحر .

كتب أنس السالم
خطيب نادين نجيم watanserb.com
خطيب نادين نجيم
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وطن – عادت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لتثير الجدل من جديد، بصور جريئة مع خطيبها ناريغ ناربيكان خلال رحلتهما في المالديف.

ونشرت نادين نجيم صوراً جديدة، على انستغرام، وفي إحداها ظهرت وخطيبها يحتضنها ويقبلها على الشاطئ، بملابس البحر .

نادين نجيم وخطيبها ناريغ ناربيكان في المالديف
نادين نجيم وخطيبها ناريغ ناربيكان في المالديف

كما نشاهدها في صورة أخرى، وهي مستلقية على أرجوحة معلقة بين شجرتي نخيل، وقد كتبت على الصور:”السماء فوق ، الرمال في الأسفل ، السلام في الداخل … لا ملل في جزر المالديف”.

ويأتي نشر هذه الصور، بعد يومين فقط من نشرت نادين نجيم، ألبوم صور ظهرت فيه تارةً وخطيبها يحملها على ظهره، وأخرى وهو يحملها بين يديه، وهي بالبيكيني.

نادين نجيم وخطيبها في المالديف watanserb.com
نادين نجيم وخطيبها في المالديف

وفي صورٍ أخرى، ظهرت نادين وهي تسبح في بركة ماء مطلّة على البحر.

نادين نجيم
ناديـن نجيم

وأرفقت نادين صورها بتعليق جاء فيه: “لقد اتبعت قلبي وأخذني طوال الطريق إلى جزر المالديف، مكان من الجنة على الأرض”.

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لكنّ الملاحَظ أنّ الفنانة اللبنانية أغلقت خاصية التعليقات على هذا الألبوم من الصور، خوفاً من التعليقات السلبية التي من الممكن أن تتعرض لها هي وخطيبها.

ونشرت نادين مقطع فيديو من مكان إقامتها المطل على البحر في المالديف، وتركت هذه المّرة التعليقات متاحة للمتابعين، الذين وجّهوا لها انتقادات حادة.

وتساءلت إحدى المتابعات في تعليقها على الفيديو بانستغرام: “رايحة المالديف مع حبيبها بدون زواج؟”. بينما كتبت متابعة ثانية تنتقد جرأة ملابسها: “لو بتستحي ما بتطلعي بهيك لبس”.

وكتبت أخرى على تعليقات الفيديو: “ليش مسكرة التعليقات ع اخر صور منزليتهم؟ خايفة الناس يطالعوكي من بخش الابرة يا محترمة”.

خطوبة نادين نجيم 

في فبراير 2023، أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خطوبتها رسمياً تزامناً مع عيد ميلادها الـ38، من ناريغ ناربيكان.

كما وثّقت نادين لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعائلتها.

بينما كانت نادين ترتدي فستاناً فضيّاً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

وما إن قبلت نادين بالخاتم، حتى تبادلت الأحضان الحميمية والقبلات مع خطيبها، وسط تصفيق وهتاف الحضور.

 

 

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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