بعدما حملها على ظهره .. خطيب نادين نجيم يحتضنها بملابس البحر ويقبّلها (شاهد)

- Advertisement -

وطن – عادت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لتثير الجدل من جديد، بصور جريئة مع خطيبها ناريغ ناربيكان خلال رحلتهما في المالديف.

ونشرت نادين نجيم صوراً جديدة، على انستغرام، وفي إحداها ظهرت وخطيبها يحتضنها ويقبلها على الشاطئ، بملابس البحر .

كما نشاهدها في صورة أخرى، وهي مستلقية على أرجوحة معلقة بين شجرتي نخيل، وقد كتبت على الصور:”السماء فوق ، الرمال في الأسفل ، السلام في الداخل … لا ملل في جزر المالديف”.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

ويأتي نشر هذه الصور، بعد يومين فقط من نشرت نادين نجيم، ألبوم صور ظهرت فيه تارةً وخطيبها يحملها على ظهره، وأخرى وهو يحملها بين يديه، وهي بالبيكيني.

وفي صورٍ أخرى، ظهرت نادين وهي تسبح في بركة ماء مطلّة على البحر.

وأرفقت نادين صورها بتعليق جاء فيه: “لقد اتبعت قلبي وأخذني طوال الطريق إلى جزر المالديف، مكان من الجنة على الأرض”.

- Advertisement -

لكنّ الملاحَظ أنّ الفنانة اللبنانية أغلقت خاصية التعليقات على هذا الألبوم من الصور، خوفاً من التعليقات السلبية التي من الممكن أن تتعرض لها هي وخطيبها.

ونشرت نادين مقطع فيديو من مكان إقامتها المطل على البحر في المالديف، وتركت هذه المّرة التعليقات متاحة للمتابعين، الذين وجّهوا لها انتقادات حادة.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

وتساءلت إحدى المتابعات في تعليقها على الفيديو بانستغرام: “رايحة المالديف مع حبيبها بدون زواج؟”. بينما كتبت متابعة ثانية تنتقد جرأة ملابسها: “لو بتستحي ما بتطلعي بهيك لبس”.

وكتبت أخرى على تعليقات الفيديو: “ليش مسكرة التعليقات ع اخر صور منزليتهم؟ خايفة الناس يطالعوكي من بخش الابرة يا محترمة”.

خطوبة نادين نجيم

في فبراير 2023، أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خطوبتها رسمياً تزامناً مع عيد ميلادها الـ38، من ناريغ ناربيكان.

كما وثّقت نادين لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعائلتها.

بينما كانت نادين ترتدي فستاناً فضيّاً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

وما إن قبلت نادين بالخاتم، حتى تبادلت الأحضان الحميمية والقبلات مع خطيبها، وسط تصفيق وهتاف الحضور.