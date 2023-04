خطة جهنمية واستفزاز.. كيف استطاع إسرائيلي زيارة سلطنة عمان دون دخولها؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن – ادعى إسرائيلي تمكنه من دخول الأراضي العمانية وقيامه بزيارة عدد من مناطقها عبر توثيق زيارته في مقطع فيديو متداول، ليتبين لاحقا أن المعني بالأمر زار منطقة عمانية لكنها لا ترتبط جغرافيا بالحدود المعروفة للسلطنة.

زعم ناشط إسرائيلي يُدعى “عيدان رونان” أنه زار سلطنة عمان بجواز سفره الإسرائيلي. وقد شارك مقطع فيديو بينما كان واقفا من أمام أحد الأبراج التاريخية الذي كان يحمل علم السلطنة وعلى جدراه صورة كبيرة للسلطان هيثم بن طارق.

دخلت سلطانة عُمان 🇴🇲 بجواز سفري الإسرائيلي 🇮🇱

Entering Sultanate of Oman 🇴🇲 with my Israeli Passport 🇮🇱 pic.twitter.com/cde19zSyQZ

— עִידן ۞ Idan ۞ عِيدان (@Idan_Ronen) April 27, 2023