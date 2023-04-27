الخميس, أبريل 27, 2023
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جورجينا تحسم الجدل وترد على أنباء انفصالها عن رونالدو (شاهد)

عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز وصفت من ينقلون ويُرددون إشاعات انفصالها عن كريستيانو رونالدو بـ "الحمقى"

كتب فهمي الورغمي
خلاف جورجينا ورونالدو watanserb.com
جورجينا رودريغيز ورونالدو
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وطن – ردت جورجينا رودريغيز على الادعاءات القائلة بأن علاقتها بكريستيانو رونالدو تعيش حالة من التدهور بقولها، إن “الحمقى” فقط هم من يصدقون مثل تلك الشائعات.

جورجينا ترد على شائعات خلافها مع رونالدو

لسنوات، اعتاد لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وصديقته الأرجنتينية، جورجينا رودريغز، عيش تفاصيل حياتهما – حتى الذي يبدو خاصا منها- تحت الأضواء الساطعة لوسائل الإعلام الدولية.

القيل والقال ليس شيئًا جديدًا بالنسبة لهم، وليس من المستغرب أن يتم طرح الأسئلة مرة أخرى حول ما إذا كان كل شيء على ما يرام في منزل رونالدو وجورجينا.

ومع ذلك، فقد قررت جورجينا كسر الصمت المطبق على شائعات الشجار الذي دار بينهما في طائرتهما الخاصة قبل أيام.

حيث اقتبست كلمات أغنية “If I Die” لروميو سانتوس ردًا على من وصفتهم بـ “الحمقى”.

جورجينا ترد على شائعات خلافها مع رونالدو

وتقول كلمات الأغنية التي شاركتها جورجينا عبر خاصية ستوري في منشور على منصة إنستغرام Instagram: “الحاسد يخترع الشائعات والنمام ينشرها، فيصدقها الأحمق”.

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ويأتي رد جورجينا، بعد انتشار شائعات مفادها أن رونالدو وجورجينا انخرطا في جدال حاد مؤخرًا على متن طائرتهما الخاصة، وهو شجار شهد ارتفاعا للأصوات من الطرفين على الرغم من حضور العديد من الأشخاص الآخرين معهم في الرحلة.

ومعلوم أن رونالدو وعائلته يقيمان الآن في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى النجاح في تجربته الكروية الجديدة مع نادي النصر، في صفقة تاريخية سيتقاضى بموجبها ما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي سنويا حتى عام 2025.

رونالدو يصف جورجينا بـ “الأنانية”

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن العلاقة بين رونالدو وجورجينا ليست على ما يرام منذ فترة، وادعى بعضهم أن شجارا حادا دار بين اللاعب البرتغالي وصديقته، خلال رحلة على طائرتهما الخاصة قال لها خلاله “لقد سئمت من سلوكك الأناني!”

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر علاقة رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها الزائد بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”.

هذا وادعت جيوفانا غونزاليس، التي تعمل كصحفية في البرنامج التلفزيوني “Socialité”، أن رونالدو وجورجينا على وشك الانفصال.

وقالت “غونزاليس” إن العديد من القضايا الثقيلة ابتليت بها علاقة النجمين الشهيرين خلال الفترة الماضية.

وأشارت غونزاليس إلى أن “أحد الجانبين منزعج من شيء يفعله الآخر ولا يصلان إلى نقطة وسيطة، والأمور يجب أن تتغير كثيرًا بين الاثنين”.

ووفقًا لما ذكرته العديد من التقارير، فإن جورجينا غاضبة أيضا لأن “رونالدو يقضي المزيد والمزيد من الوقت بعيدًا عن عائلته، الأمر الذي أثر على علاقة الثنائي”.

فيما قالت تقارير أخرى، إن “جورجينا تقضي أوقاتًا أكبر في مراكز التسوق في الرياض، حيث بدأ اللاعب يشعر بأن هذا الأمر ليس جيدًا؛ لأنها تقضي أوقاتًا هناك أكثر من وجودها معه”.

المصدرتقارير صحفية إسبانية - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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