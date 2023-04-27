تعرف على 4 عبارات لا يقولها الأشخاص الواثقون بأنفسهم في المحادثات

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وطن- نشر موقع “hackspirit” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن 4 عبارات لا يقولها الأشخاص الواثقون بأنفسهم في المحادثات، والتي يجب عليك معرفتها وتجنب قولها إذا كنت تريد أن تكون أكثر ثقة.

“لست متأكداََ.. لكن”

عند التعبير عن رأيه، فإن الشخص الواثق من نفسه لا يقول أبداََ عبارة “لست متأكدًا”.

حتى لو كنت غير متأكد حقًا، فإن قول ذلك تلقائيًا يقوض كل ما ستقوله. هذا يجعلك تبدو أقل ثقة، مما يجعل الناس يعتبرونك غير آمن بأفكارك وآرائك.

لكي تظهر واثقًا من نفسك، لا تقل عبارة “لست متأكدًا” و استبدلها بعبارة “أنا أعتقد”. هذا سيجعلك تبدو على الفور أكثر ثقة.

يسمح لك هذا ببساطة بالتعبير عن رأيك أو مشاركة أفكارك، بالطبع دون الانغلاق على أفكار الآخرين.

“.. لكنني لا أعرف “

عادة، الاعتراف بأنك لا تعرف شيء ما ليس علامة ضعف، ولكنه علامة على القوة.

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ومع ذلك، عندما تكون في محادثة غير رسمية، وتنهي أفكارك وآرائك بعبارة “… لكنني لا أعرف”، فهذه ليست علامة على الضعف أو القوة، بل على الثقة بالنفس.

عندما يُطلب منك رأيك في شيء ما، أو يطلب منك أحد الأصدقاء نصيحة، فمن الأفضل لا تقول “لا أعرف” في النهاية، لأن قول تلك العبارة لا يجعلك تبدو أكثر ثقة.

“هذا رأيي فقط..لكن”

عندما تقول”هذا مجرد رأيي..لكن”، لن يصدقك الكثير من الأشخاص.



إذا كنت تريد أن تبدو أكثر ثقة، فمن الأفضل أن تقول “هذا مجرد رأيي”، سيمنحك هذا مزيدًا من السلطة على المحادثة ، وسيظهر للناس أنك واثق من أفكارك.

“أنا أ عتقد “

لا يقول الشخص الواثق من نفسه “أنا أعتقد” أبدًا عندما يُطرح عليه سؤال بسيط بنعم أو لا.

هذا لأنه عندما يسألك شخص ما شيئًا ما، فإن قول “أعتقد” بدلاً من الإجابة المباشرة بنعم أو لا يدل على عدم الثقة.

كما يمكن أن يتسبب ذلك أيضًا في سوء فهم، لأنه يظهر أنك لست متأكدًا بنسبة مائة بالمائة لأي شيء يدعونك إليه. كما يظهر أيضًا أنك لست متأكدًا مما تريده، وهو ما نادرًا ما يفعله الأشخاص الواثقون جدا بأنفسهم.



بدلاً من قول “أنا أعتقد”، فقط قل “نعم” أو “لا”.