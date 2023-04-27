بالفيديو.. زهور سعود تكشف عن وجهها لأول مرة وتتباهى بجمالها الساحر

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وطن – في خطوة مفاجئة، أعلنت مشهورة سناب شات السعودية زهور سعود الدوسري، عن قرارها بخلع النقاب والحجاب والتحول إلى مدونة جمال وأزياء. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين متابعيها ومحبيها، الذين تفاوتت ردود فعلهم بين الإشادة والانتقاد.

لماذا قررت زهور سعود خلع الحجاب؟

زهور سعود، واحدة من مشاهير السناب شات في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك أكثر من 3 ملايين متابع على هذا التطبيق.

وقد اشتهرت بنشر مقاطع فيديو تتحدث فيها عن حياتها الزوجية والأسرية والدينية بطريقة طريفة وممتعة.

كما كانت ترتدي النقاب في جميع مقاطعها، وكانت تؤكد على أهمية هذه الشعيرة الإسلامية في حفظ كرامة المرأة وحمايتها من الإغراءات.

زهور سعود قررت تطلع وجهها ، ماشالله طلعت مرا جميله🥰💖💖😍😍 pic.twitter.com/jlo4JpE4Xl — علياء (@alyaphd) April 26, 2023

لكن مؤخرا، في أبريل/ نيسان الجاري، فاجأت زهور سعود جمهورها بنشر صورة لها بدون حجاب على حسابها في سناب شات، مع تعليق قالت فيه: “بدون ولا أي فيلر.. اكتشفت أن الفيلر يكبرني مرة”.

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شقيق زهور سعود يخرج عن صمته

مباشرة بعد انتشار الأخبار التي تفيد بقيام زهور سعود بخلع حجابها، ظهر شقيقها “ياسر عمر” في مقطع فيديو شاركه عبر تطبيق سناب شات ليؤكد أنه وعائلته لاتربطهم أي صلة بأخته.

واعتبر أن “العائلة متبرية منها تمامًا عن أي شي يخص هذي الانسانة”.

يكسر الخاطر اخو #زهور_سعود يعني انتي انسانه ب تكشفين اكشفي عادي بس راعي عندك اخوان واهل ليش كل شوي حريصه تستفزينهم اكثر واكثر والله الواحد مايدري عن البيوت بس بجد يكسرررون الخاطر اهلها بجد pic.twitter.com/IVRqMAfoyQ — ريم السحيمي..🦌 (@rooo7105) April 26, 2023

وتابع شقيق زهور سعود: “هذا تصريح رسمي مني وأتمنى تتفهمون هالموضوع وتحترمونه وأنا تكلمت بشكل عام لأن الموضوع يخرج من يدينا وشكرا لكم”.

ظاهرة خلع الحجاب في السعودية

ظاهرة خلع الحجاب في السعودية هي ظاهرة اجتماعية تتعلق بقرار بعض النساء السعوديات عدم ارتداء الحجاب أو التخفيف منه في الأماكن العامة.

وهي ليست بالظاهرة الجديدة، فقد بدأت منذ عام 2019 عندما أصدرت وزارة الداخلية تعميماً يمنع ملاحقة المواطنات والوافدات بسبب عدم ارتداء الحجاب.

#زهور_سعود الدوسري

مراحل أكتمال القمر

الحمدالله عندها إعلاناتها

و مكتفيه بنفسها وعايشة حياتها بالطريقة اللي تشوفها مقنعه ومرتاحه فيها♥️♥️♥️. pic.twitter.com/AAl1BHNCP5 — ْ (@0dona_) April 26, 2023

وجاءت هذه القرارات ضمن سياسات ولي العهد محمد بن سلمان الجديدة، التي يزعم أنه يهدف من خلالها لتحرير المرأة، فيما تتهمه منظمات حقوقية بأنها يتستر وراء مثل هذه الأعمال للتغطية على سجله الحقوقي القمعي.

لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد النساء اللاتي خلعن الحجاب في السعودية، حيث تختلف النسب في الإحصاءات باختلاف المناطق والفئات العمرية والاجتماعية والتعليمية.

كما أن هناك اختلافات في درجة خلع الحجاب، فبعض النساء يكتفين بإظهار بعض خصلات شعرهن أو رقبتهن أو آذانهن، بينما يزيلن بعضهن الحجاب كلياً.

السنابية زهور سعود تخلع الكمام لأول مرة! pic.twitter.com/SZs8legtQU — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 26, 2023

ويشار أن ظاهرة خلع الحجاب في السعودية تثير جدلاً واسعاً في المجتمع، حيث تواجه موافقة من قبل بعض الأفراد والجماعات التي تؤيد حق المرأة في اختيار مظهرها وطريقة حياتها.

فيما تواجه انتقادات متزايدة من قبل الكثيرين الذين يرون في هذه الظاهرة تحدياً لعادات المجتمع السعودي المحافظ على والتقاليد والأخلاق العامة.