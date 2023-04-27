التونسية مريم الدباغ تحتفي بمطاردة طلبة المدارس لها بعد أن  فجرت غرائزهم بلباسها المثير (فيديو)

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وطن– اضطرت الشرطة التونسية إلى التدخل لحماية عارضة الأزياء الشهيرة مريم الدباغ، بعدما تجمهر حولها طلاب المدارس في العاصمة، في مشهد مثير للجدل.

هوت شورت

ووثقت التونسية مريم الدباغ، لحظة مرورها في أحد شوارع العاصمة تونس وهي ترتدي هوت شورت أسود مثير. مع توب نصف بطن بنفس اللون.

تلك الإطلالة المثيرة، جعلت طلاب المدارس يطاردون الدباغ ويتجمهرون حولها. ما دفع الشرطة إلى التدخل ومرافقة الدباغ في باقي جولتها في المنطقة.

وعبرت مريم الدباغ عن سعادتها بهذه المحبة، ووجهت شكرها إلى عناصر الشرطة التي أنقذتها من الطلاب.

وشم ورسالة

وفي سياق آخر، كشفت مريم الدباغ عن وشم في ساقها أثناء استعراضها أحد منتجات العناية بالبشرة.

وظهرت مريم وهي ترتدي روب استحمام فقط.. وتضع كريمات العناية على ساقها التي كتب عليها “ما يجرحك اليوم يجعلك أقوى غداً”.

View this post on Instagram A post shared by The Modern Queen 🇬🇧 مريم الدباغ (@meriemdebbagh)

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وقبل أيام، نشرت مريم الدباغ فيديو عبر خاصية “الستوري” في انستجرام، وهي ترتدي مايوه قطعة واحدة باللونين الأبيض والأسود، وتجلس على أحد الشواطئ.

وجلست التونسية مريم الدباغ بطريقة بذيئة حيث تعمّدت فتح ساقيها.

وكان الفيديو مجرد إعلان لإحدى العلامات التجارية التي تصنع ملابس السباحة.

التعري من أجل النقود

وسبق أن تعرّت الدباغ بحجة تجرِبة منتج تُعلن له لمتابعيها، بنفسها.

ونشرت العارضة التونسية حينها سلسلةَ مقاطع عبر خاصية القصص المصورة عبر “انستجرام”، لبيجامة النوم، تخبر فيها متابعيها عن مدى فعالية منتجات الشركة التي تعلن لها.

وقامت التونسية المثيرة للجدل، بكشف بطنها، وفخذيها بطريقة فاضحة، وتدليكهما أمام الكاميرا، لتجربة جل يحرق الدهون.

استحمام في بث مباشر

كما شاركت مريم قبلها متابعيها، لحظة استحمامها عبر بثٍّ مباشر على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عارضة الأزياء التونسية، وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتقوم بغسل شعرها تحت دش الاستحمام، مع عبارات إعلانية للمنتج الذي تروّج له.

الجدير بالذكر، أنّ الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت في 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيّرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.