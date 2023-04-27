إيلون ماسك يكشف عن السبب الغريب لعيشه في منزل صغير بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني!

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وطن- تحدث المالك الجديد لشركة “تويتر” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن سبب تجنبه العيش في القصور الفخمة لصالح منزل متواضع من ثلاث غرف نوم.

ويستأجر الرئيس التنفيذي لشركتا Tesla و Space-X، شقة تقدر قيمتها بـ 40 ألف جنيه إسترليني فقط ، وليس لديها خطط لشراء منزل آخر أو استئجار منزل فخم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه بدلاً من حمامات السباحة ودور السينما وأزقة البولينج ، اختار الشاب البالغ من العمر 51 عامًا الإقامة على بعد 30 دقيقة سيرًا على الأقدام من مقر شركته Space-X.

إيلون ماسك يخطط لبيع جميع ممتلكاته المادية

وسبق أن غرد إيلون ماسك على تويتر سابقًا بأنه يخطط لبيع “جميع الممتلكات المادية تقريبًا”، كما لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد أن لديه “منزلًا رئيسيًا” واحدًا بقيمة50 ألف دولار (40 ألف جنيه إسترليني) في بوكا تشيكا / ستارباز تم استئجاره Space-X، موضحا آنذاك “إنه أمر رائع نوعًا ما”.

وخلال مقابلة مع بودكاست Full Send الذي يقدمه الإعلامي جو روغان، كشف إيلون ماسك عن مزيد من التفاصيل حول مكان الإقامة واعترف بأن مكانته الصغيرة تجعله غير عملي للترفيه عن الضيوف.

وقال: “إنه منزل صغير ، صغير ، صغير … كان بجوار مصنع الصواريخ مباشرة. لذا ، يمكنني فقط السير إلى المصنع ، على بعد نصف ساعة”.

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أصدقاء إيلون ماسك لا يصدقون أنه يعيش في منزل كهذا

وأضاف “عندما يأتي الأصدقاء للبقاء فيه ، لا يمكنهم تصديق أنني أعيش في هذا المنزل … أجد أنه إذا كنت بمفردي ، فلا بأس”.

وفي حديثه إلى جو روغان ، أوضح ماسك لماذا لم يكن بناء منزل أكثر فخامة من أولوياته القصوى.

إهدار الوقت سبب رئيسي في عدم بناء منزل فخم

وقال:”أعتقد أن لدي إنتاجية عالية … تخصيص الوقت لبناء منزل ، حتى لو كان منزلًا رائعًا حقًا ، لا يزال غير مفيد للوقت بالنسبة لتطوير الصواريخ اللازمة للوصول بنا إلى المريخ والمساعدة في حل مشكلة الاستدامة”.

يشار إلى أن إيلون ماسك يمتلك أيضًا نموذجًا أوليًا من إنتاج شركة Boxabl Casita وهي شركة تكنولوجيا بناء إسكان أمريكية، بمساحة متواضعة تبلغ 375 قدمًا مربعًا ، يستخدمه بشكل أساسي كبيت ضيافة.