الأربعاء, أبريل 26, 2023
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رياضة

موعد مانشستر يونايتد وتوتنهام والتشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
موعد مانشستر يونايتد وتوتنهام watanserb.com
موعد مانشستر يونايتد وتوتنهام
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وطن- يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة قوية مرتقبة أمام منافسه توتنهام، الخميس، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب (توتنهام هوتسبير)، مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

موعد مانشستر يونايتد وتوتنهام

وستكون في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة والربع مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

وسيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة القوية أمام توتنهام، في منافسات الدوري الإنجليزي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

دفاع التشكيلة: آرون بيساكا، فيكتور لينديلوف، لوك شاو، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، مارسيال.

تدريبات مانشستر يونايتد
تدريبات مانشستر يونايتد

تشكيلة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

وسيدخل المدرب الإنجليزي رايان ماسون، المباراة أمام منافسه مانشستر يونايتد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: لوريس.

دفاع التشكيلة: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، إريك دير، بيريشيتش.

خط الوسط: باب سار، أوليفير سكيب، بيير هويبرغ.

مركز الهجوم: هاري كين، سون هونغ كون، ديان كولوسيفسكي.

تدريبات توتنهام
تدريبات توتنهام

معلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، المعلق اليمني حسن العيدروس، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، كما وآتى الفريق المنافس توتنهام في المركز الخامس برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + مانشستر يونايتد تويتر + توتنهام تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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