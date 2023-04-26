مع امرأة شبه عارية.. خيانة قادير لـ نسليهان أتاغول موثقة بالفيديو والصور

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وطن – انتشرت في الآونة الأخيرة، شائعات عن خيانة الممثل التركي قادير دوغولو لزوجته الممثلة نسليهان أتاغول، بعد أن ظهر في صور ومقاطع متداولة وهو يعانق فتاتين، في أحد الملاهي الليلية، بوضع “رومانسي” و”حميمي”.

قادير دوغلو يخون زوجته نسليهان أتاغول

وانتشرت صور قادير دوغلو في أماكن مختلفة رفقة امرأتين غريبتين، لم تكشف الكاميرا تفاصيل وجهيهما بصورة كاملة، حيث ظهر معهما وهو يُراقصهما في أحد أماكن السهر بمنطقة إزمير.

Kadir Doğulu’ya bak erkeğin ağzı fazla laf yapanından korkacaksın pic.twitter.com/fSc4deXmuP — Türk Magazin Efsaneleri (@eskimagazinn) April 25, 2023

قادير دوغلو لفت الأنظار بالوضع الحميمي الذي اتخذه مع المرأتين، وقد كشفت الصحافة التركية أن هناك علاقة عاطفية تجمعه مع إحداهن، دون علم نسليهان أتاغول، زوجته الحالية.

وفي التفاصيل، فقد ظهر دوغلو، زوج نسليهان أتاغول، مع نفس المرأة أيضاً خارج قاعة الرقص، وشوهد واضعا يده خلف ظهرها بينما يلوح لأحد الأشخاص من بعيد.

كما بادلته المرأة نفس الوضع حيث وضعت يدها خلف ظهره.

الممثلة التركية و ايقونة الجمال Neslihan Atagül تعرضت للخيانة من خطيبها بعد اكتشافها علاقته بفتاة اخرى . pic.twitter.com/LyGZw1ZdOk — Screen Mix (@ScreenMix) April 25, 2023

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أثارت هذه الصور جدلا واسعا بين محبي الثنائي الشهير، اللذين اشتهرا بمشاركتهما في مسلسلات ناجحة مثل “فاطمة” و”الحب الأعمى”.

ونسليهان أتاغول من أكثر نجمات تركيا شعبية في العالم العربي، وتحرص على إظهار حبها دائما مع زوجها في مختلف المناسبات، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولكن حتى هذه اللحظة لم يخرج أي من الطرفين للتعليق على اتهامات الخيانة.

الصحفية بيرسين : بعد اخبار خيانة قادير لنسليهان اتضح ان نسليهان قالت "محادثة عادية في بيئة صاخبة" ولم تعتبرها خيانة. كما أن قادير دوغلو نفى إشاعة زواج الإمام التي تكررت على مدى ثلاث سنوات وقال " ليس لدي زوجة غير نسليهان ولا اتابع مواقع التواصل الاجتماعي " pic.twitter.com/NCXQxZf5Bh — Salah (@MrSalah05) April 26, 2023

مفاجأة صادمة تفجرها ناسيلهان أتاغول

وفقا لبعض التقارير الصحفية التركية، اعتاد قادير مؤخرا على إخبار الجميع أنه يُحب زوجته ولكنه يُقيم مع امرأة أخرى منذ حوالي عام، والمفاجأة أن النجمة التركية على علم بعلاقات زوجها المتعددة.

وزعمت التقارير أن قادير أخبر زوجته بعلاقته الأخيرة، عندما قام بفتح منزل آخر وتزوج وفقاً للدين الاسلامي، حتى أنه أخبر عائلته بذلك.

وجدير بالذكر أن اسم الفنان التركي قد ارتبط بعدد من زميلات نسيلهان في وقت سابق، منهن “سيرا أريتورك”، التي يشتبه في أنها المرأة التي تزوجها على نسليهان.

سيرا اريتورك تنضم لكاست الموسم الثاني من مسلسل الملهى لنتفليكس بشخصية "كريمان"#Kulüp #SerraArıtürk pic.twitter.com/SfC0zXkFmr — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) June 17, 2022

في هذا السياق، ونقلا عن برنامج الصفحة الثانية التركي، فإن قادير دوغلو مُتزوج من فتاة أخرى يبدأ أسمها بحرف ( S ) وليست ممثلة.

برنامج الصفحة الثانية يقول : قادير دوغلو متزوج من فتاة أخرى يبدأ أسمها بحرف ( S ) وليست ممثلة نسليهان على علم بهذا ولا يوجد لديها أعتراض بسبب علاقة الثنائي المفتوحة.#kadirdogulu #NeslihanAtagül pic.twitter.com/gWH2eZEugI — 𝗠𝗥.𝗖𝗥𝗢𝗪 ☪︎ (@MR7CROW) April 26, 2023

وأفاد ذات البرنامج أن نسليهان على علم بتلك العلاقة ولا يوجد لديها اعتراض بسبب علاقة الثنائي المفتوحة.

فيما أكدت صفحات تركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن نسليهان وقادير في طريقهما للانفصال، ولكنهما يمنحان العلاقة فرصة أخرى، بعد تدخل بعض الأصدقاء، دون تأكيد أو نفي منهما على هذه الإشاعات.