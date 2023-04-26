الأربعاء, أبريل 26, 2023
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مع امرأة شبه عارية.. خيانة قادير لـ نسليهان أتاغول موثقة بالفيديو والصور

الصحافة التركية أكدت أن قادير دوغلو مشهور بعلاقاته المتعددة مع النساء، وأن زوجته نسيلهان أتاغول على علم بذلك

كتب فهمي الورغمي
watanserb.com
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وطن – انتشرت في الآونة الأخيرة، شائعات عن خيانة الممثل التركي قادير دوغولو لزوجته الممثلة نسليهان أتاغول، بعد أن ظهر في صور ومقاطع متداولة وهو يعانق فتاتين، في أحد الملاهي الليلية، بوضع “رومانسي” و”حميمي”.

قادير دوغلو يخون زوجته نسليهان أتاغول

وانتشرت صور قادير دوغلو في أماكن مختلفة رفقة امرأتين غريبتين، لم تكشف الكاميرا تفاصيل وجهيهما بصورة كاملة، حيث ظهر معهما وهو يُراقصهما في أحد أماكن السهر بمنطقة إزمير.

قادير دوغلو لفت الأنظار بالوضع الحميمي الذي اتخذه مع المرأتين، وقد كشفت الصحافة التركية أن هناك علاقة عاطفية تجمعه مع إحداهن، دون علم نسليهان أتاغول، زوجته الحالية.

وفي التفاصيل، فقد ظهر دوغلو، زوج نسليهان أتاغول، مع نفس المرأة أيضاً خارج قاعة الرقص، وشوهد واضعا يده خلف ظهرها بينما يلوح لأحد الأشخاص من بعيد.

كما بادلته المرأة نفس الوضع حيث وضعت يدها خلف ظهره.

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أثارت هذه الصور جدلا واسعا بين محبي الثنائي الشهير، اللذين اشتهرا بمشاركتهما في مسلسلات ناجحة مثل “فاطمة” و”الحب الأعمى”.

ونسليهان أتاغول من أكثر نجمات تركيا شعبية في العالم العربي، وتحرص على إظهار حبها دائما مع زوجها في مختلف المناسبات، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولكن حتى هذه اللحظة لم يخرج أي من الطرفين للتعليق على اتهامات الخيانة.

مفاجأة صادمة تفجرها ناسيلهان أتاغول

وفقا لبعض التقارير الصحفية التركية، اعتاد قادير مؤخرا على إخبار الجميع أنه يُحب زوجته ولكنه يُقيم مع امرأة أخرى منذ حوالي عام، والمفاجأة أن النجمة التركية على علم بعلاقات زوجها المتعددة.

وزعمت التقارير أن قادير أخبر زوجته بعلاقته الأخيرة، عندما قام بفتح منزل آخر وتزوج وفقاً للدين الاسلامي، حتى أنه أخبر عائلته بذلك.

وجدير بالذكر أن اسم الفنان التركي قد ارتبط بعدد من زميلات نسيلهان في وقت سابق، منهن “سيرا أريتورك”، التي يشتبه في أنها المرأة التي تزوجها على نسليهان.

في هذا السياق، ونقلا عن برنامج الصفحة الثانية التركي، فإن قادير دوغلو مُتزوج من فتاة أخرى يبدأ أسمها بحرف ( S ) وليست ممثلة.

وأفاد ذات البرنامج أن نسليهان على علم بتلك العلاقة ولا يوجد لديها اعتراض بسبب علاقة الثنائي المفتوحة.

فيما أكدت صفحات تركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن نسليهان وقادير في طريقهما للانفصال، ولكنهما يمنحان العلاقة فرصة أخرى، بعد تدخل بعض الأصدقاء، دون تأكيد أو نفي منهما على هذه الإشاعات.

المصدروسائل إعلام تركية + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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