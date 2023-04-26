مريم حسين ترقص وتوزع النقود على “الطقاقات” بطريقة مهينة في حفل خاص بـ دبي! (فيديو)

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وطن– لبت الفنانة المغربية مريم حسين، دعوة إحدى صديقاتها لحفلة صاخبة في دبي، بحضور عدد من المشاهير.

رقص وغناء

ووثقت مريم حسين أجواء الاحتفال الذي أثارت الجدل بتصرفاتها خلاله.

وكان الحفل يضم شخصيات شهيرة على رأسهم الفنانة العراقية شذى حسون، والإعلامية المغربية هند بو مشمر، وعارضة الأزياء المغربية شاناز، وغيرهم.

وكانت ترتدي مريم حسين قفطاناً مغربياً باللون الأبيض، بأكمام شفافة.

وأدت الفنانة المغربية وصلة رقص وسط فرقة “طقاقات” يرتدين الزي التقليدي.

توزيع النقود

وأثناء رقصها، قامت مريم حسين بتوزيع مئات الدولارات عليهن بطريقة مهينة، حيث كانت تضع النقود في صدورهن أثناء أداء فقرتهم.

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وكانت مريم حسين قد استعرضت قيمة العيدية التي ستقوم بتوزيعها.

ونشرت صورة أظهرت رزمة نقود من فئة الـ100 دولار وضعت جزء منها في بطاقات كتب عليها “عيد سعيد”.

مريم في مكة

واستغلت مريم حسين شهر رمضان لأداء مناسك العمرة برفقة ابنتها “الأميرة”.

ونشرت مريم حسين مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” خلال أدائها العمرة، حيث ظهرت في صحن المطاف، مستعرضة نفسها وهي في حالة خشوع بارتدائها الحجاب الأبيض من أمام الكعبة المشرفة.

كما نشرت مريم حسين، صورة لها وهي تحمل بين يديها ابنتها “الأميرة” التي ادت معها العمرة كذلك.

View this post on Instagram A post shared by Mariam Hussein/مريم حسين (@mariamhusseinofficial)

وكتبت مريم حسين تعليقا على أدائها العمرة:” الحمد الله وأخيرا تحقق واحد من لسنة ٢٠٢٣ وهو اني اسوي عمرة مع بنتي الاميرة فديتها والحمد الله صارت “.

زي عاري بعد العمرة!

وعقب نشرها الصور، تلقت مريم حسين عشرات الانتقادات التي سخرت منها ومن ادائها العمرة وجعلها هدفا كبيرا لها على الرغم من قدرتها وقربها من السعودية، حيث تقيم في الإمارات.

ولم تمض ساعات قليلة على إعلانها أداء العمرة، حتى نشرت مريم حسين مقطع فيديو مثير لها عبر خاصية الاستوري على “انستغرام“.

وظهرت مريم حسين في الفيديو القصير محتفلة بقدوم عيد الفطر عبر اتدائها زيا عاري الكتف، وهوت شورت تجاوز الركبة بكثير.