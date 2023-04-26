ما وراء “قانون الحماية الاجتماعية” الجديد.. لماذا فجر الجدل في عُمان؟

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وطن – أثارت وثيقة مسرّبة لتفاصيل مشروع قانون الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عمان جدلاً واسعاً بين المواطنين. ويهدف هذا القانون -الذي مازال في دورته التشريعية ولم يُعتمد بعد- حسب البعض إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وزيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص، فيما يرى فيه آخرون أنه ستكون له تداعيات سلبية على الفئات الهشة بالمجتمع.

نظام التقاعد العماني الجديد محل جدل

فتحت تسريبات مشروع “قانون الحماية الاجتماعية” الجديد، باب الانتقادات على مصراعيه في سلطنة عمان، حيث اعتبر كثيرون أنه “قانون غير عادل وغير مناسب للظروف الحالية في البلاد” حسب وصفهم.

وهو توجه يذهب فيه الناشط العماني أحمد بن علي المعمري، الذي شارك في الجدل الدائر عبر تدوينة على تويتر قال فيها: “وجهة نظري هذا القانون لن يكون في احسن حال!”.

وتابع موضحا: “لأن الذين لهم الكلمة المسموعة بالتشريع!! هم من فئة الشيوخ والتجار والمناصب العليا المتقاعدين حياتهم نعيم وترف ومال جما!! وليس لديهم ملامسة لواقع ظروف الفقراء والباحثين عن عمل والمسرحين والمعسرين !!”.

وجهة نظري هذا القانون لن يكون في احسن حال!!! لأن الذين لهم الكلمة المسموعة بالتشريع!! هم من فئة الشيوخ والتجار والمناصب العليا المتقاعدين حياتهم نعيم وترف ومال جما!! وليس لديهم ملامسة لواقع ظروف الفقراء والباحثين عن عمل والمسرحين والمعسرين !!.#نظام_التقاعد_العماني_الجديد — أحمد بن علي المعمري (@ahmedali55729) April 26, 2023

ليرد عليه المغرد أحمد السيابي قائلا: “وكأن الشيوخ والتجار وأصحاب المناصب العليا جميعهم من أصحاب الثروات الطائلة ،وكأن الجميع مشكوك في وطنيته وإخلاصه ويسعى على قطع كل يدٍ تعمل من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحرص على التوزيع العادل للناتج القومي في هذا الوطن! انتبهوا ياهداكم الله فإن لغة التعميم لا تليق”.

وكأن الشيوخ والتجاروأصحاب المناصب العلياجميعهم من أصحاب الثروات الطائلة،وكأن الجميع مشكوك في وطنيته وإخلاصه ويسعى على قطع كل يدٍ تعمل من أجل ترسيخ العدالة الإجتماعيةوتحرص على التوزيع العادل للناتج القومي في هذا الوطن! انتبهواياهداكم الله فإن لغة التعميم لاتليق — أحمدالسيابي (@alnasser1971ANS) April 26, 2023

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وفي سياق متصل قال مسلم الوحشي: “الأخ أحمد هذا القانون جاء بمباركة سامية ومجلس عمان لا يستطيع أن يخصم أو يؤجل.. وإنما يقر مع ما يمكنه من تحسين لبعض المواد وبما يحقق مصلحة المواطنين المستهدفين أولاً والوطن”.

الاخ احمد هذا القانون جاء بمباركة سامية ومجلس عمان لا يستطيع أن يخصم أو يؤجل وإنما يقر مع ما يمكنه من تحسين لبعض المواد وبما يحقق مصلحة المواطنين المستهدفين أولاً والوطن … — مسلم الوحشي – (@MuslamAlwahshi) April 26, 2023

بدوره أضاف “البارق العماني” قائلا: “تأكد كل التأكيد بما أنهم لم يستطيعوا كل تلك السنوات من اتخاذ قرار في تعديل الحد الأدنى للأجور فهم على قناعة بأن وضع المواطن جيد ولن يعدلوا شيء للأحسن لان نظرتهم للمواطن هكذا .. والله مع الصابرين”.

تأكد كل التأكيد بما أنهم لم يستطيعوا كل تلك السنوات من اتخاذ قرار في تعديل الحد الأدنى للأجور فهم على قناعة بأن وضع المواطن جيد ولن يعدلوا شيء للأحسن لان نظرتهم للمواطن هكذا .. والله مع الصابرين — البارق العُماني (@AlbariqAlOmani) April 26, 2023

وفي المقابل، علق صاحب حساب باسم “نعم لتغيير” قائلا: “ماذا تنتظر من مسؤل لم يجرب الفقر في حياته مناصبهم بالوراثة والمخصصات والعلاوات والبدلات لسنوات طوال”.

وتابع انتقاداته قائلا: “هل معقول لشخص لم يجرب الفقر ان يلتفت لانسان لا يراه إلا في جهاز التلفزيون ويسمع عنه في الإذاعة .لناء الله تعالى المتقاعدين وأصحاب الضمان والمسرحين هم غرباء في وطنهم”.

ماذاء تنتضر من مسؤل لم يجرب الفقر في حياته مناصبهم بلوراثه والمخصصات والعلاوالت والبدلات لسنوات طوال . هل معقول لشخص لم يجرب الفقر ان يلتفت لانسان لاء يراء إلى في جهاز التلفزيون ويسمع عنه في الإذاعة .لناء الله تعالى المتقاعدين وأصحاب الضمان والمسرحين هم غرباء في وطنهم — نعم لتغيير (@zPKjvKK5VCFH0tc) April 26, 2023

أهم نقاط نظام التقاعد العماني الجديد

سيتم رفع سن التقاعد (60 عامًا) سنة كل سبع سنوات؛ بمعنى أن كل موظف يستطيع مستقبلا مد خدمته لأكثر من 60 عامًا ليحظى براتب تقاعدي أكبر وفقًا لعدد سنوات خدمته.

من أكمل في خدمته 20 عامًا وقت صدور القانون الجديد يستطيع التقاعد وفق القانون الذي يرى بأنه يحقق له مزايا أكبر، سواءً أكان القانون الحالي أو الجديد.

الدكتور سالم الشكيلي: لاينبغي أن يكون #مجلس_عُمان حكومي أكثر من الحكومة، وطلب التريث في إصدار القانون غير قانوني أصلا#السلطان_هيثم_بن_طارق #سلطنة_عُمان #نظام_التقاعد_العماني_الجديد #قانون_الحماية_الاجتماعية pic.twitter.com/qBrB3nC6zb — خالد بن سعود اليعقوبي (@khalidyaqoobi98) April 26, 2023

وبحسب الوثائق، فإن الموظف الذي استكمل عشرين عاما من سنوات الخدمة يتحصل على 80 في المئة من الراتب، فيما يحصل الموظف الذي قضى خمسةً وعشرين عاماً على 85 في المئة من راتبه، ويحصل الموظف الذي استكمل 30سنة على 90 في المئة من الراتب، فيما يحصل من أكمل 40 عاما في الوظيفة على راتبه كاملاً.

وحسب صحيفة “أثير” العمانية “تظهر الوثيقة المُتداولة عددًا من المنافع الجديدة التي سيحظى بها المواطن العماني عند صدور القانون الجديد “قانون الحماية الاجتماعية”، والتي تستهدف 5 فئات بشكل مباشر، وهي (كبار السن/ العجر/ الوفاة وتستهدف الأرامل والأيتام/ ودعم دخل الأسرة والطفولة)، بالإضافة إلى فئتين سيقدم لهما الدعم لاحقًا هما (الباحثون عن عمل/ منفعة الأمومة).

وتاليا أبرز ما تضمنه “قانون الحماية الاجتماعية” العماني الجديد:

سن التقاعد للمرأة سيكون أقل بخمس سنوات عن الرجل (وفق ما أكدته د.بدرية)، وهو ما يؤكد أن مشروع القانون يُراعي المرأة العاملة التي رُفع لها إجازة الأمومة لنسبة تقترب من 100% فبعد أن كانت 50 يومًا أصبحت 98 يومًا مدفوعة الأجر.

– رفع سن التقاعد المبكر إلى 30 سنة يتوافق مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة التي تعني أن الناس سيعيشون لفترة أطول، حيث توضح إحصائيات منظمة الصحة العالمية بأن نسبة من هم فوق سن الـ 60 حول العالم سترتفع من 12% في عام 2015م إلى 22% بحلول 2050%.

في لقاء أجريته مع الدكتور سالم الشكيلي أستاذ القانون الدستوي والإداري حول الجلسة المشتركة المتوقع عقدها بين الشورى والدولة لمناقشة نقاط التباين حول #قانون_الحماية_الاجتماعية أوضح النقاط التالية: ▪️مجلسا الشورى والدولة لايملكان رفض أي مشروع قانون وإنما إقراره أو تعديله ▪️طلب… pic.twitter.com/x6fSMOitVe — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) April 26, 2023

– سيتم رفع سن التقاعد (60 عامًا) سنة كل سبع سنوات؛ بمعنى أن كل موظف يستطيع مستقبلا مد خدمته لأكثر من 60 عامًا ليحظى براتب تقاعدي أكبر وفقًا لعدد سنوات خدمته.

– من أكمل في خدمته 20 عامًا وقت صدور القانون الجديد يستطيع التقاعد وفق القانون الذي يرى بأنه يحقق له مزايا أكبر، سواءً أكان القانون الحالي أو الجديد.

– ستكون هناك زيادة سنوية لمعاشات كبار السن المتقاعدين وحالات العجز الطبيعي ومعاشات الوفاة التي يستفيد منها الأرامل والأيتام، بمعنى أن المتقاعد من بلغ 60 عامًا سيحصل على (راتبه التقاعدي + زيادة سنوية في راتبه التقاعدي + 115 ريالا شهريا منفعة كبار السن).