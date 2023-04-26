لاعب يثير تفاعلاً واسعاً بتلاوته القرآن الكريم داخل معقل اليونايتد (شاهد)

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وطن- أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء والمتابعين للاعب أكاديمية مانشستر يونايتد للناشئين الروسي أمير إبراغيموف، التفاعل الواسع خلال تلاوته لآيات من القرآن الكريم.

وأبهر نجم مانشستر يونايتد الشاب إبراغيموف، متابعيه بصوته العذب وقراءته الصحيحة لآيات من سورة الفرقان، خلال مشاركته مع صديقه إبراهيم المحترف في الفنون القتالية المختلطة، عبر حسابه على موقع “الانستغرام”.

لاعب يثير التفاعل بتلاوته القرآن الكريم

وحظيّ مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذي التقط داخل ملعب ” أولد ترافورد”. معقل نادي الشياطين الحمر، التفاعل الواسع من قبل النشطاء والمتابعين الذي أبدو بجمال صوت اللاعب بتلاوته آيات من القرآن الكريم.

وكان مانشستر يونايتد قد وقع مع النجم الروسي أمير إبراغيموف ، قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب العام المنصرم، على أن يقضي داخل صفوف النادي طوال فترة المنحة الدراسية إلى حين بلوغه سن ال17 عاماً.

لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد 'الشاب أمير إبراغيموف' يتلو آيات من سورة الفرقان. ♥️pic.twitter.com/zI6b11aUUt — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) April 19, 2023

كما ويعد الروسي إبراغيموف، من أكثر النجوم اللامعين في أكاديمية مانشستر يونايتد، إلى جانب قيادة فريقه تحت سن 14 عاماً، لحصد كأس ألبرت على حساب مانشستر سيتي هذا الموسم.

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من هو اللاعب أمير إبراغيموف؟!

أمير إبراغيموف، روسي الجنسية، من مواليد عام 2008 في جمهورية داغستان، من عائلة موهبة في مجال الرياضة.

تلاوة رائعة من أمير إبراغيموف 🤲🏻❤️ pic.twitter.com/P0jA0wRGoQ — GOAL Arabia (@GoalAR) April 15, 2023

كما أن النجم الروسي إبراغيموف مقاتل محترف في فنون القتال المختلطة. برفقة شقيقيه اللذين يلعبا معه في أكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي. وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.