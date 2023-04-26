الأربعاء, أبريل 26, 2023
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رياضة

لاعب يثير تفاعلاً واسعاً بتلاوته القرآن الكريم داخل معقل اليونايتد (شاهد)

الروسي إبراغيموف يحظى بتفاعلٍ واسع خلال تلاوته لآيات من القرآن الكريم بصوت عذب

كتب فارس أبو شيحة
أمير إبراغيموف watanserb.com
أمير إبراغيموف
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وطن- أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء والمتابعين للاعب أكاديمية مانشستر يونايتد للناشئين الروسي أمير إبراغيموف، التفاعل الواسع  خلال تلاوته لآيات من القرآن الكريم.

وأبهر نجم مانشستر يونايتد الشاب إبراغيموف، متابعيه بصوته العذب وقراءته الصحيحة لآيات من سورة الفرقان، خلال مشاركته مع صديقه إبراهيم المحترف في الفنون القتالية المختلطة، عبر حسابه على موقع “الانستغرام”.

لاعب يثير التفاعل بتلاوته القرآن الكريم

وحظيّ مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذي التقط  داخل ملعب ” أولد ترافورد”. معقل نادي الشياطين الحمر، التفاعل الواسع من قبل النشطاء والمتابعين الذي أبدو بجمال صوت اللاعب بتلاوته آيات من القرآن الكريم.

صوت أمير إبراغيموف في تلاوة القرآن الكريم
صوت أمير إبراغيموف في تلاوة القرآن الكريم

وكان مانشستر يونايتد قد وقع مع النجم الروسي أمير إبراغيموف ، قد أعلن عن تعاقده مع اللاعب العام المنصرم، على أن يقضي داخل صفوف النادي طوال فترة المنحة الدراسية إلى حين بلوغه سن ال17 عاماً.

كما ويعد الروسي إبراغيموف، من أكثر النجوم اللامعين في أكاديمية مانشستر يونايتد، إلى جانب قيادة فريقه تحت سن 14 عاماً، لحصد كأس ألبرت على حساب مانشستر سيتي هذا الموسم.

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من هو اللاعب أمير إبراغيموف؟!

أمير إبراغيموف، روسي الجنسية، من مواليد عام 2008 في جمهورية داغستان، من عائلة موهبة في مجال الرياضة.

كما أن النجم الروسي إبراغيموف مقاتل محترف في فنون القتال المختلطة. برفقة شقيقيه اللذين يلعبا معه في أكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي. وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

النجم الروسي إبراغيموف
النجم الروسي إبراغيموف
المصدروطن + روسيا اليوم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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