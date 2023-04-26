كلارا شيا تطلق لقباً مؤذيا ومهيناً على شاكيرا بمساعدة أًصدقاءها! (شاهد)

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وطن- منذ الكشف عن هوية كلارا شيا، الذي ترك جيرارد بيكيه شاكيرا من أجلها ، احتل اسم الشابة عناوين الصحف في وسائل الإعلام.

من جانبها ، بينما لم تتحدث كلارا علنًا عن حبيبة حبيبها السابق ، إلا أنها في دوائرها المقربة تشير إلى شاكيرا بطريقة مسيئة للغاية.

كلارا شيا واللقب الفاضح لأصدقائها لشاكيرا

بعد أن أصبح معروفًا أن شاكيرا أطلقت على الشابة اسم “الذبابة الميتة” ، بدأت شريكة بيكيه الجديدة وأصدقائها يشيرون إلى المغنية الكولومبية بطريقة مؤذية للغاية.

تم الكشف عن هذه المعلومات مؤخرًا في البرنامج الإسباني “Mitre Live” بحسب ما ذكرت صحيفة “الماركا” الإسبانية.

وقال الصحفي روبرتو أنتولين “من الواضح أن الجميع يركزون على شاكيرا لكن كلارا تبلغ من العمر 23 عاما وفجأة تعيش كل هذا.. إذا كان هناك مذنب هنا فهو بيكيه”.

وتابع: “كلارا شيا هي العجلة الثالثة وهناك معلومة مهمة جدًا علمتها من دائرتها الداخلية.. هي وأصدقاؤها يطلقون على شاكيرا لقب المغنية القديمة.. الساحرة ، سن اليأس”.

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وأضاف: “هذا ما يسمونه بها ، وقد جاء هذا بعد أن اكتشفوا أن المغنية تسمي كلارا” ذبابة ميتة “.. لقد غضبوا من هذا الموقف ولهذا السبب أعطوها تلك الألقاب “.

كلارا شيا تخضع لعلاج نفسي

وأشار روبرتو أنتولين أيضًا إلى أن الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا لا تقضي وقتًا ممتعًا مع كل الاهتمام الإعلامي الذي أطلقته علاقتها مع بيكيه.

وقال: “الشابة البالغة من العمر 23 عامًا تذهب الآن إلى طبيب نفسي”.

وأردف أنتولين: “كلارا شيا مارتي في خضم علاج نفسي ، وهي لا تقضي وقتًا جيدًا والمراقبة الإعلامية المستمرة لها تأثيرها”.

وعقب: “فكر فقط في أنه هنا في إسبانيا قام صاحب مطعم ياباني بطرد كلارا وبيكيه من الحانة الخاصة به لأنه من محبي شاكيرا.. كلارا شخص ليس جزءًا من عالم الإعلام وفجأة أصبحت كذلك ، ولا تشعر بالراحة أو السعادة.”

لا علاقة جنسية بين شاكيرا وبيكيه

يقول الصحفي أيضًا أن كلارا تدافع عن نفسها بالقول إنه في نهاية علاقتهما ، لم تعد شاكيرا ولاعب كرة القدم السابق بيكيه حميمين.

قال أنتولين: “أحدثت الأغنية ضجة إعلامية وأساءت شاكيرا إلى كلارا.. في النهاية يجب أن تدافع عن نفسها وهذا هو السبب في أنها وأصدقاؤها أطلقوا على شاكيرا هذا اللقب”.

وكشفت: “شاكيرا وبيكيه في النهاية لم يكن بينهما علاقات جنسية واتصال جسدي ، وكلارا تستخدم هذا للدفاع عن نفسها.”