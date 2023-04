قبل خسوف القمر في مايو.. العالم الهولندي يُحذر من “أنشطة زلزالية قوية”

- Advertisement -

وطن – مجددًا، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من مخاطر حدوث ضربات زلزالية في عدد من المناطق حول العالم في الفترة القادمة وتحديدًا مع نهاية شهري أبريل/نيسان الجاري وبداية مايو/أيار القادم.

وقال العالم الهولندي المتخصص في دراسة الزلازل عبر حسابه الرسمي على تويتر: “قد يتسبب تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة في حوالي 28 أبريل في حدوث تجمع لنشاط زلزالي أقوى”.

وتابع: “من المحتمل أن يكون هناك حدث زلزالي قوي إلى كبير، على الأرجح في حوالي 30 أبريل (29 أبريل – 1 مايو)”.

A convergence of critical planetary geometry around 28 April may cause a clustering of stronger seismic activity. A strong to major seismic event is possibly, most likely around 30 April (29 April – 1 May). https://t.co/6VWYgG4abE

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 26, 2023