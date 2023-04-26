قبل خسوف القمر في مايو.. العالم الهولندي يُحذر من “أنشطة زلزالية قوية”

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وطن – مجددًا، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من مخاطر حدوث ضربات زلزالية في عدد من المناطق حول العالم في الفترة القادمة وتحديدًا مع نهاية شهري أبريل/نيسان الجاري وبداية مايو/أيار القادم.

فرانك هوغربيتس يحذر من أنشطة زلزالية مرتقبة

وقال العالم الهولندي المتخصص في دراسة الزلازل عبر حسابه الرسمي على تويتر: “قد يتسبب تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة في حوالي 28 أبريل في حدوث تجمع لنشاط زلزالي أقوى”.

وتابع: “من المحتمل أن يكون هناك حدث زلزالي قوي إلى كبير، على الأرجح في حوالي 30 أبريل (29 أبريل – 1 مايو)”.

A convergence of critical planetary geometry around 28 April may cause a clustering of stronger seismic activity. A strong to major seismic event is possibly, most likely around 30 April (29 April – 1 May). https://t.co/6VWYgG4abE — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 26, 2023

ومعلوم أن فرانك هوغربيتس هو عالم زلازل هولندي يعمل في الهيئة الجيولوجية SSGEOS، وهو معروف بنشر فيديوهات يومية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتنبأ فيها بحدوث زلازل في مناطق مختلفة من العالم، بناء على تحليلاته للبيانات الجيولوجية والفلكية.

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وقد أثار فرانك هوغربيتس جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، بعد أن حدد تاريخ 28 أبريل نيسان 2023، كيوم سيشهد نشاطا زلزاليا عالميا، قد يكون كارثيا في بعض المناطق.

ما أساس توقعات هوغربيتس؟

حسب ما ذكره العالم الهولندي في فيديوهاته، فإنه مابين تاريخ 28 أفريل نيسان 2023 و الأول من مايو/أيار المقبل، ستكون فترة مميزة من الناحية الفلكية.

حيث سيحدث خلالها اكتمال للقمر (بدر)، وكذلك خسوف قمر كلي (في الواقع، سيحدث يوم الجمعة 5 مايو 2023) وهذا يعني أن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض)، وفي نفس خط الأفق مع الأرض والشمس.

وبحسب هوغربيتس، فإن هذه الترابط الفلكي سيؤدي إلى زيادة التأثير الجاذب للقمر على الأرض، وبالتالي على حركة الصفائح التكتونية التي تشكل قشرة الأرض. وهذا قد يسبب انزلاقات وصدوع في الصفائح، وتولد زلازل قوية في المناطق التي تقع على حدودها.

ولتأكيد توقعاته، يستشهد فرانك هوغربيتس بأمثلة تاريخية على علاقة بين الظواهر الفلكية والزلازل، مثل زلزال تشيلي عام 1960، وزلزال سومطرة عام 2004، وزلزال هايتي عام 2010، وزلزال نيبال عام 2015، وغيرها من الزلازل التي حدثت في أوقات قريبة من اكتمال قمر أو خسوف قمر.

خسوف كلي للقمر في 5 مايو المقبل

في الخامس من مايو عام 2023، سيحظى عشاق الفلك بمشاهدة ظاهرة نادرة وجميلة: خسوف كلي للقمر. هذا الخسوف هو الأول من نوعه منذ عام 2019، وسيكون مرئيا في أجزاء من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا.

الخسوف الكلي للقمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يدخل القمر في ظل الأرض، بحيث يحجب الشمس عنه تماما. هذا يعني أن القمر يجب أن يكون في مرحلة البدر، أي في نقطة محاذاته مع الشمس والأرض. كما يجب أن يكون القمر في مستوى مدار الأرض حول الشمس، أو قريبا منه، لكي يتقاطع مع ظل الأرض.

وأعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن مناطق عدة في العالم ستشهد خسوفا للقمر في الأسبوع الأول من مايو القادم.

العالم على موعد مع خسوف كلي للقمر.. سيستمر 4 ساعات و17 دقيقةhttps://t.co/d0SgZpjtgB pic.twitter.com/4SoY7nuxxR — vdlnews – 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) April 25, 2023

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز “يوم الجمعة 5 مايو 2023 سيشهد سكان بعض مناطق الكرة الأرضية خسوفا شبه كلّي للقمر “.

وتابع البيان “سيستمر الخسوف 4 ساعات و17 دقيقة، وسيختفي القمر بمعظمه تقريبا في ظل الأرض، وحافة قرصه الشمالي ستكون مرئية بالعين المجرة في حال كون الطقس صافيا”.

عندما يحدث الخسوف الكلي للقمر، لا يختفي تماما من السماء، بل يظهر بلون أحمر داكن أو بني. ويحدث ذلك بسبب انعكاس بعض ضوء الشمس على غلاف الأرض الجوي، وانكساره بزاوية تصل إلى سطح القمر.

يتغير لون هذا الضوء بسبب تشتته في جزيئات الغبار والغازات الموجودة في الغلاف الجوي، والتي تحجب أشعة الشمس ذات الترددات المرتفعة (الزرقاء والخضراء)، وتسمح بمرور الترددات المنخفضة (الحمراء والبرتقالية).

الخسوف الكلي للقمر يستغرق عادة بضع ساعات، من بداية دخول القمر في ظل الأرض حتى خروجه منه. هذه المدة تختلف باختلاف حجم وشكل ظل الأرض، وزاوية دخول وخروج القمر منه. كذلك، تختلف شدة ولون الخسوف باختلاف حالة الغلاف الجوي للأرض في ذلك التوقيت.

الخسوف المقبل سيحدث في 5 مايو 2023، وسيبدأ في تمام الساعة 18:44 بتوقيت غرينتش، وسيصل إلى ذروته في تمام 20:11، حيث سيظهر القمر بالكامل في ظل الأرض.