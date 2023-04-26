الأربعاء, أبريل 26, 2023
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قبل خسوف القمر في مايو.. العالم الهولندي يُحذر من “أنشطة زلزالية قوية”

تتزامن توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بشأن أنشطة زلزالية حول الأرض مع فترة فلكية مميزة ستشهد اكتمالا وخسوفا للقمر في فترات متقاربة

كتب فهمي الورغمي
توقعات فرانك هوغربيتس watanserb.com
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
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وطن – مجددًا، حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من مخاطر حدوث ضربات زلزالية في عدد من المناطق حول العالم في الفترة القادمة وتحديدًا مع نهاية شهري أبريل/نيسان الجاري وبداية مايو/أيار القادم.

فرانك هوغربيتس يحذر من أنشطة زلزالية مرتقبة

وقال العالم الهولندي المتخصص في دراسة الزلازل عبر حسابه الرسمي على تويتر: “قد يتسبب تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة في حوالي 28 أبريل في حدوث تجمع لنشاط زلزالي أقوى”.

وتابع: “من المحتمل أن يكون هناك حدث زلزالي قوي إلى كبير، على الأرجح في حوالي 30 أبريل (29 أبريل – 1 مايو)”.

ومعلوم أن فرانك هوغربيتس هو عالم زلازل هولندي يعمل في الهيئة الجيولوجية SSGEOS، وهو معروف بنشر فيديوهات يومية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتنبأ فيها بحدوث زلازل في مناطق مختلفة من العالم، بناء على تحليلاته للبيانات الجيولوجية والفلكية.

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وقد أثار فرانك هوغربيتس جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، بعد أن حدد تاريخ 28 أبريل نيسان 2023، كيوم سيشهد نشاطا زلزاليا عالميا، قد يكون كارثيا في بعض المناطق.

ما أساس توقعات هوغربيتس؟

حسب ما ذكره العالم الهولندي في فيديوهاته، فإنه مابين تاريخ 28 أفريل نيسان 2023 و الأول من مايو/أيار المقبل، ستكون فترة مميزة من الناحية الفلكية.

حيث سيحدث خلالها اكتمال للقمر (بدر)، وكذلك خسوف قمر كلي (في الواقع، سيحدث يوم الجمعة 5 مايو 2023) وهذا يعني أن القمر سيكون في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض)، وفي نفس خط الأفق مع الأرض والشمس.

وبحسب هوغربيتس، فإن هذه الترابط الفلكي سيؤدي إلى زيادة التأثير الجاذب للقمر على الأرض، وبالتالي على حركة الصفائح التكتونية التي تشكل قشرة الأرض. وهذا قد يسبب انزلاقات وصدوع في الصفائح، وتولد زلازل قوية في المناطق التي تقع على حدودها.

ولتأكيد توقعاته، يستشهد فرانك هوغربيتس بأمثلة تاريخية على علاقة بين الظواهر الفلكية والزلازل، مثل زلزال تشيلي عام 1960، وزلزال سومطرة عام 2004، وزلزال هايتي عام 2010، وزلزال نيبال عام 2015، وغيرها من الزلازل التي حدثت في أوقات قريبة من اكتمال قمر أو خسوف قمر.

خسوف كلي للقمر في 5 مايو المقبل

في الخامس من مايو عام 2023، سيحظى عشاق الفلك بمشاهدة ظاهرة نادرة وجميلة: خسوف كلي للقمر. هذا الخسوف هو الأول من نوعه منذ عام 2019، وسيكون مرئيا في أجزاء من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا.

الخسوف الكلي للقمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يدخل القمر في ظل الأرض، بحيث يحجب الشمس عنه تماما. هذا يعني أن القمر يجب أن يكون في مرحلة البدر، أي في نقطة محاذاته مع الشمس والأرض. كما يجب أن يكون القمر في مستوى مدار الأرض حول الشمس، أو قريبا منه، لكي يتقاطع مع ظل الأرض.

وأعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن مناطق عدة في العالم ستشهد خسوفا للقمر في الأسبوع الأول من مايو القادم.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز “يوم الجمعة 5 مايو 2023 سيشهد سكان بعض مناطق الكرة الأرضية خسوفا شبه كلّي للقمر “.

وتابع البيان “سيستمر الخسوف 4 ساعات و17 دقيقة، وسيختفي القمر بمعظمه تقريبا في ظل الأرض، وحافة قرصه الشمالي ستكون مرئية بالعين المجرة في حال كون الطقس صافيا”.

عندما يحدث الخسوف الكلي للقمر، لا يختفي تماما من السماء، بل يظهر بلون أحمر داكن أو بني. ويحدث ذلك بسبب انعكاس بعض ضوء الشمس على غلاف الأرض الجوي، وانكساره بزاوية تصل إلى سطح القمر.

يتغير لون هذا الضوء بسبب تشتته في جزيئات الغبار والغازات الموجودة في الغلاف الجوي، والتي تحجب أشعة الشمس ذات الترددات المرتفعة (الزرقاء والخضراء)، وتسمح بمرور الترددات المنخفضة (الحمراء والبرتقالية).

الخسوف الكلي للقمر يستغرق عادة بضع ساعات، من بداية دخول القمر في ظل الأرض حتى خروجه منه. هذه المدة تختلف باختلاف حجم وشكل ظل الأرض، وزاوية دخول وخروج القمر منه. كذلك، تختلف شدة ولون الخسوف باختلاف حالة الغلاف الجوي للأرض في ذلك التوقيت.

الخسوف المقبل سيحدث في 5 مايو 2023، وسيبدأ في تمام الساعة 18:44 بتوقيت غرينتش، وسيصل إلى ذروته في تمام 20:11، حيث سيظهر القمر بالكامل في ظل الأرض.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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