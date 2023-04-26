الأربعاء, أبريل 26, 2023
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حياتنا

عبدالله السدحان يخضع لعملية تجميل.. شاهد كيف أصبح شكله! (فيديو)

ينما انتقده البعض أكد آخرون أن نسبة كبيرة من الرجال اتجهوا إلى التجميل

كتب رفيف عبدالله
عبدالله السدحان يخضع لعملية تجميل.. شاهد كيف أصبح شكله! (فيديو) watanserb.com
عبدالله السدحان
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وطن– تداول ناشطون فيديو للفنان السعودي عبدالله السدحان، أثناء خضوعه لإجراء تجميلي على يد طبيبة تجميل.

بوتكس وإبر نضارة!

ويظهر عبدالله السدحان في الفيديو، وهو يجلس على الكرسي، بينما تشرح الطبيبة باللهجة المصرية، ما فعلته.

وتقول طبيبة عبدالله السدحان: “عملنا اليوم شوية بوتكس عشان التجاعيد اللي هنا.. وطبعاً دايما بيقولي أنا مش بحب رفعة الحاجب.. فلازم أحقنله النقطة اللي فوق الحاجب عشان ما يرفعليش الحاجب أوي”.

وتوضح الطبيبة :” عملت إبر النضارة عشان نحس إنه الوجه فريش وأحسن في العيد إن شاء الله”.

ليقاطعها عبدالله السدحان قائلا: “ترى هي أجبرتني.. أنا كنت جاي أسلم وأمشي بس”.

وبينما انتقده البعض، أكد آخرون أن نسبة كبيرة من الرجال اتجهوا إلى التجميل..بينما أشار آخرون إلى انه إجراء تجميلي روتيني مثل تنظيف البشرة والحلاقة وغيرها.

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منيرة العبدالله

وفي سياق آخر، ظهرت منيرة العبدالله زوجة عبدالله السدحان، بإطلالة أنيقة وجمال ساحر في أول ظهور إعلامي لها، والذي كان في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز Joy Awards” بالسعودية، في أواخر يناير الماضي.

وكان حفل “Joy Awards” قد شهد تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم بالعاصمة السعودية الرياض. ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناءً على تصويت الجمهور، فيما مُنح بعضهم الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديراً لمشوارهم الفني الطويل.

وظهرت زوجة الفنان السعودي عبدالله السدحان وهي ترتدي فستاناً أنيقاً ومثيراً ورديّ اللون.

ويشار إلى أن الفستان الذي جاء من تصميم إيمان العجلان، جاء بأكمام طويلة تميَّزت بطيات أنيقة، في حين جاء ضيقًا مبرزًا مفاتنها وأنوثتها بشكل لافت ومتعمّد.

واعتمدت منيرة العبدالله زوجة عبدالله السدحان، تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجاً مثيراً يتماشى مع ألوان الفستان لجذب الأنظار إليها.

وفيما أشاد العديد من النشطاء بجمال زوجة السدحان وأناقتها، استنكر بعضهم ظهورها المثير وبملابس مكشوفة، فيما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، حسب وصفهم.

هل منيرة زوجة عبدالله السدحان الثانية؟

وفيما شكّك بعضهم من الأساس في أن منيرة العبدالله هي زوجة الفنان عبدالله السدحان، ذهب آخرون لتأكيد ذلك بتداول صور وفيديوهات من حساب مصممة الأزياء إيمان العجلان بسناب شات، تثبت ذلك حيث إنها هي من صممت فستان منيرة العبدالله.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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