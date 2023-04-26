ريما العنزي شبيهة جورجينا تعترف بدورها في توتر علاقة رونالدو وعشيقته!

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وطن– أثارت المشهورة السعودية ريما العنزي، سخرية بين الناشطين، بعدما تحدثت عن دورها في توتر العلاقة بين كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز.

توتر العلاقة بين المشهورين

جاء حديث ريما العنزي، المعروفة بـ”شبيهة جورجينا”، في معرض إجابتها على سؤال وردها عبر “سناب شات”.

وجاء في السؤال: “هل صحيح لك يد في توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا“.

وأجابت ريما: “لا والله مالي دخل، أنا بريئة من توتر العلاقة بين كريستيانو وجورجينا..ومالي يد فيها أبدا.. هذا أنا أصرح على سنابي“.

إشاعات

وتابعت ريما العنزي: “أي إشاعات تسمعونها أنا مالي دخل.. الشي الثاني، إذا هو حاطط عينه علي، وصار يبي الزلة على جورجينا.. لا تحطونها فيني”.

وختمت: “والله ما دريت عنهم”.

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وجاء في التعليقات الساخرة على شبيهة جورجينا: ” ايوا اشوفه صاير متغير وطلع من بطولتين اثاريك انتي السبب طلع يفكر فيك!! اقول تت”.

وكتب ناشط آخر: ” آه من الفراغ الكوني والنفسي”.

وقال ناشط رياضي: “اقسم بالله رضا تكر احلا منك الله يعطيني ثقتها في نفسيها يا عالم جاني صداع في ركبتي”.

وأوصت متابعة بضرورة علاج ريما نفسيا وكتبت: ” صدقت نفسها مع الوقت تحتاج علاج نفسي واضح مرسله لنفسها المسج علشان اثارة الجدل الله يشفيها”.

أزمة وانفصال قريب!

و تتزايد الشائعات عن وجود أزمة بين المؤثرة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، ولاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، حيث تشير المعلومات إلى وجود مسافة معينة بين المؤثرة واللاعب البرتغالي.

حيث يمكن ملاحظة أنّه في الأسابيع الأخيرة لم ينشرا محتوًى معًا كما اعتادا سابقاً.

وعن أسباب التوتر في العلاقة بينهما، فإنه فقًا للمعلومات، فقد سئم البرتغالي من موقف وسلوك جورجينا رودريغيز، الذي اعتبر أنّ العارضة قد غيّرت طريقة حياتها بشكل جذري، وأصبحت شديدة التركيز على الذات منذ أن صعدت إلى الشهرة.

ولفت موقع “okdiario” الإسباني إلى أنّ الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي I am Georgina، الذي تمّ بثّه على Netflix، عرّض جورجينا لانتقادات شديدة على وجه التحديد بسبب عدم التواضع الذي أظهرته في جميع الأوقات تقريبًا.

وأكد الموقع أنّ كريستيانو رونالدو يعيش أجواءَ التفوّق، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما هناك تناقضات مهمة من جانبها مع البرتغالي، لأنها لا ترغب في العيش في المملكة العربية السعودية.