الأربعاء, أبريل 26, 2023
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رونالدو سيعود إلى الريال.. مفاجأة جديدة تصدم جماهير النصر السعودي

رونالدو يشعر بالحنين إلى ريال مدريد، النادي الذي قضى فيه 9 سنوات مذهلة وحقق معه 16 بطولة وقد تقلى بالفعل عرضا من رئيس النادي فلورنتينو بيريز

كتب فهمي الورغمي
عودة كريستيانو رونالدو الى الريال watanserb.com
اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو
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وطن – كشفت صحيفة “الناثيونال” الإسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بمصير اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي يقضي حاليا فترة تعاقده مع نادي النصر السعودي حتى عام 2025.

وأوضحت أن “الدون” ينوي العودة إلى ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني.

كريستيانو رونالدو سيعود إلى ريال مدريد

قالت الناثيونال الإسبانية إن اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو يعتزم العودة إلى ريال مدريد لتولي منصب إداري، بسبب صعوبة التأقلم مع الثقافة المحلية وحاجز اللغة الذي واجهه في السعودية، منذ انضمامه لصفوف النادي مطلع العام الجاري عقب توقيعه صفقة تاريخية يتقاضى بموجبها 200 مليون دولار سنويا حتى عام 2025.

وأوضحت الصحيفة “لن يستمر كريستيانو رونالدو لفترة أطول في المملكة العربية السعودية”.

وتابعت: “كما يمكن أن يتخيل الكثيرون، إن الأمر غاية في التعقيد بالنسبة لرونالدو بأن يتكيف مع بلد مختلف، عنه وصاحب ثقافة منغلقة، مثل السعودية”، على حد تعبير الصحيفة الإسبانية.

كما شكل حاجز اللغة، حسب ذات المصدر، عقبة كبيرة جعلت من الصعب على النجم البرتغالي التأقلم مع ناديه الجديد، النصر السعودي.

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تقول الصحيفة إنه بعد تحوله للاعب حر قبل فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع مانشيستر يونايتد، كانت أولوية رونالدو في جميع الأوقات هي البقاء في أوروبا، وهو أمر لم يكن قادرًا على القيام به بسبب نقص العروض.

لذلك “لم يكن لديه خيار سوى الذهاب إلى القارة الآسيوية، وقبول الاقتراح الذي طرحه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الطاولة، وهي صفقة كان من الصعب جدًا رفضها”، تتابع الصحيفة.

رونالدو مديرا إداريا وسفيرا لريال مدريد

جعلت صفقة النصر السعودي، من رونالدو اللاعب الأعلى أجرا على هذا الكوكب وفي التاريخ، براتب يناهز 200 مليون يورو سنويا. ومع ذلك، فإن المال ليس كل شيء بالنسبة إلى لـ “صاروخ ماديرا”، الذي احتاج فقط بضعة أشهر في السعودية للعدول عن رأيه مرة أخرى.

وكما تشير العديد من وسائل الإعلام، فإن نيته هي العودة إلى مدريد، حيث النادي الملكي ريال مدريد، حيث كان هناك لمدة تسع سنوات، وحيث التقى بصديقته الحالية، جورجينا رودريغيز.

وفقاً للصحيفة، فإن رونالدو يشعر بالحنين إلى ريال مدريد، النادي الذي قضى فيه 9 سنوات مذهلة وحقق معه 16 بطولة، بما في ذلك 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قد عرض على رونالدو منصباً إدارياً يشمل تطوير المواهب الشابة وتمثيل النادي في المناسبات الرسمية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا الخبر قد يصدم جماهير النصر، التي كانت تأمل في مشاهدة رونالدو يقود فريقهم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.

ولكن يبدو أن حب رونالدو لريال مدريد كان أقوى من أي شيء آخر. وسيكون هذا خاتمة جميلة لمسيرة عظيمة لأحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.

المصدرالناثيونال - ترجمة وتحرير وطنفه
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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