الأربعاء, أبريل 26, 2023
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حياتنا

خبيرة تغذية تكشف عن 4 أطعمة متعفنة يمكن تناولها دون ضرر

منها الفواكه والخضروات

كتب ايمان الباجي
خبيرة تغذية تكشف عن 4 أطعمة متعفنة يمكن تناولها دون ضرر watanserb.com
الجبن الصلب
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وطن– في تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، قدمت خبيرة سلامة الغذاء سيلفيا أندرسون، أطعمة يمكن تناولها حتى لو كانت متعفنة، دون أن نعرض حياتنا للخطر.

يعتبر العفن الغذائي بمثابة فطريات مجهرية تتكاثر وتسقط على الطعام وتنمو بشكل سريع، ومن ثم تظهر بقع داكنة أو بيضاء على المأكولات.

في بعض الأحيان، يؤدي تناول الطعام الفاسد إلى الإصابة بأمراض عديدة.

وفي هذا السياق، نقدم لكم قائمة بالأطعمة التي يمكن تناولها حتى لو تكونت فوقها طبقة من العفن.

المربى

لا بأس بقشط العفن من المربى وأكل ما تحتها.

قالت خبيرة سلامة الغذاء سيلفيا أندرسون:”لا بأس من كشط طبقة العفن من المربى وأكل ما تحت تلك الطبقة، لأنها تحتوي على الكثير من السكر، الذي يعد بمثابة مادة حافظة.”

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المربى

ولكن إذا لم تكن متأكدًا، أو كان المربى يحتوي على طبقة سميكة من العفن، فمن الأفضل التخلص منها في سلة المهملات.”

الفواكه والخضروات

يمكن عادةً كشط البقع الصغيرة من العفن داكن االون الموجود في الفاكهة الصلبة والخضروات، مع الحرص على عدم لمس السكين بقية الثمرة إذا التصق بتلك البقع، حسب ما أكدته الخبيرة.

ويجب تجنب الفاكهة والخضروات اللزجة، لأن ذلك علامة على وجود بكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي أو آلام المعدة.

الجبن الصلب

تقاوم الأجبان الصلبة العفن بشكل جيد، لأنها لا توفر الرطوبة التي تحتاجها الفطريات للتكاثر.

من جهته، قال خبير العفن، الدكتور باتريك هيكي، لبي بي سي: “في حال ظهور مستعمرات العفن على الجبن الصلب بحجم أصغر من 5 مم، فيمكن إزالة 10 مم على الأقل من جميع الجوانب قبل تناوله.”

الجبن الصلب

أما الجبن الطري أو أي جبن يمكن دهنه أو تفتيته يحتوي على نسبة عالية من الماء، ومن ثم تنمو الميكروبات بسرعة، مما قد يؤدي إلى الإصابة ببكتيريا السالمونيلا والليستريوسيس إذا تم تناوله.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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