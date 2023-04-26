ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الصعب للزمالك على سيراميكا

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وطن- حقق حامل اللقب السابق فريق الزمالك الفوز الصعب على نظيره سيراميكا كليو باترا، الأربعاء، من حساب الجولة ال19 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز الزمالك هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى سيراميكا كليو باترا، عن طريق النجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري في الدقيقة ال11.

مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليو باترا

وكان فريق الزمالك الأكثر تفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 55%.

جوووووول! سيف الجزيري يسجل هدف التقدم للزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا ⚽️ شاهد المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/zcjUYdZ9VK pic.twitter.com/ExVlCbydzw — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 26, 2023

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس سيراميكا كليو باترا إلى 9 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 45%.

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وسيلتقي فريق الزمالك في مواجهة الكلاسيكو القادمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، الجمعة، على ملعب ( استاد هزاع بن زايد) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليو باترا بهدف نظيف دون مقابل، كما يلي:

الأهلي 53 نقطة.

فيوتشر 49 نقطة.

بيراميدز 46 نقطة.

الزمالك 43 نقطة.

الاتحاد السكندري 40 نقطة.

المقاولون العرب 36 نقطة.

المصري البورسعيدي 36 نقطة.

فاركو 35 نقطة.

إنبي 32 نقطة.

سموحة 31 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 30 نقطة.

غزل المحلة 30 نقطة.

نادي أسوان 28 نقطة.

الإسماعيلي 26 نقطة.

الداخلية 25 نقطة.

البنك الأهلي 24 نقطة.

طلائع الجيش 21 نقطة.

حرس الحدود 16 نقطة.